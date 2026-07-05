Соболенко уступила Осаке в четвертом круге Уимблдона

Tекст: Ольга Иванова

Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко проиграла японке Наоми Осаке в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона, передает РИА «Новости». Японская теннисистка, посеянная под 14-м номером, оформила победу в двух сетах.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Осаки. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут, и во втором сете дело дошло до тай-брейка, где преимущество осталось за японской спортсменкой.

В следующем раунде Наоми Осака сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которая посеяна на турнире под 10-м номером. Матч определит участницу четвертьфинала лондонского турнира на траве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, белоруска Арина Соболенко остается лидером женского рейтинга WTA.

В марте первая ракетка мира выиграла престижный турнир категории WTA 1000 в Майами.

В январе 2026 года казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.