Челябинец сжег паспорт в баре

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники полиции Челябинской области проводят проверку по факту сожжения паспорта в одном из баров города, передает РИА «Новости». Личность молодого человека, запечатленного на видео, пока не установлена.

Как сообщает Telegram-канал Baza, на вечеринке в челябинском баре гость на спор поджег свой паспорт, и, судя по опубликованным кадрам, от документа остался только корешок. Канал утверждает, что действие происходило прямо за барной стойкой.

Представитель регионального главка МВД рассказал агентству: «Полиция проводит проверку, изучает видео, принимаются меры по установлению запечатленного на видео молодого человека». Ведомство сейчас анализирует записи и устанавливает возможных участников и свидетелей произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинской области двух местных жителей собираются судить за публичное уничтожение паспорта в ночном клубе.

В июне 2025 года в Петербурге задержали молодую женщину за опубликованное в мессенджере видео умышленного сжигания ее российского паспорта.

В августе 2025 года жителя Кубани привлекли к административной ответственности за стрим с сожжением российского паспорта и выкрикиванием националистических лозунгов.