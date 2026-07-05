Медведев обвинил США в навязывании воли другим странам

Tекст: Ольга Иванова

Заместитель председателя Совбеза России и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев раскритиковал внешнюю политику США, передает РИА «Новости». Он заявил: «США стукнуло 250 лет. Они пример для подражания или «империя зла»? На мой взгляд, ни то ни другое. Но вот в чем едины большинство стран на планете: Америка не вправе принимать решения за других… У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю. Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме».

Политик подчеркнул, что любое государство, и небольшое, и крупное, способно самостоятельно справиться со своими проблемами. По его словам, вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела других стран неприемлемо.

Поводом для высказывания стало 250-летие основания США, которое отметили 4 июля в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии. Медведев связал юбилей с обсуждением роли Америки в мире и ее стремлением диктовать условия другим государствам.

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