Леклер выиграл Гран-при Британии после вылета Ферстаппена

Tекст: Ольга Иванова

Победу на девятом этапе чемпионата «Формулы-1» в Британии одержал пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер, передают РИА «Новости». Вторым финишировал британец Джордж Расселл из Mercedes, третьим к клетчатому флагу приехал его напарник по команде британец Льюис Хэмилтон.

В первую десятку по итогам гонки попали Ландо Норрис из Британии за McLaren, француз Исак Хаджар за Red Bull, новозеландец Лиам Лоусон и британец Арвид Линдблад за Racing Bulls, бразилец Габриэль Бортолето за Audi, аргентинец Франко Колапинто и француз Пьер Гасли за Alpine.

Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен на Red Bull вылетел в гравий на 48-м круге и не смог продолжить заезд, из-за чего финиш проходил под машиной безопасности. Лидер сезона итальянец Кими Антонелли на Mercedes шел вторым, но на 42-м круге из-за проблем с болидом дважды заехал в боксы, затем все же довел гонку до девятого места, однако после штрафа за нарушение границ трассы откатился на 16-ю позицию и остался без очков.

Следующий этап «Формулы-1», Гран-при Бельгии, состоится с 17 по 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кими Антонелли из команды «Мерседес» одержал победу на третьем этапе чемпионата Формулы-1 на автодроме в Судзуке.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull завоевал первое место на Гран-при Лас-Вегаса 2025 года.

Британский пилот Ландо Норрис из «Макларена» стал победителем восьмого этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Монако 2025 года.