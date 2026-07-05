Главу Грайворонского округа после ранения успешно прооперировали

Tекст: Ольга Иванова

Операцию раненому главе Грайворонского округа Белгородской области Дмитрию Панкову провели успешно, его жизни ничего не угрожает, передает РИА «Новости». По данным оперштаба региона, он пострадал в селе Головчино, где при детонации беспилотника получил осколочное ранение бедра.

Врио губернатора области Александр Шуваев сообщил: «Дмитрию Александровичу провели операцию по удалению осколка. По оценке медиков, состояние нормальное, его здоровью ничего не угрожает. Необходимое послеоперационное сопровождение оказывается». Он уточнил, что в момент атаки Вооруженных сил Украины Панков находился в рабочей поездке и занимался вопросами автозаправочных станций в округе.

Шуваев поблагодарил медиков и бойцов подразделения «БАРС-Белгород» за оперативную помощь. По его словам, он уже разговаривал с главой округа, который стремится скорее вернуться к работе. Врио губернатора назвал Панкова настоящим хозяйственником, работа которого особенно ценна в нынешней непростой обстановке, и призвал его беречь себя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранение в селе Головчино при взрыве украинского беспилотника и был доставлен в областную клиническую больницу.

В январе глава округа Дмитрий Панков уже получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения при атаке дрона ВСУ в том же населенном пункте.

В мае в селе Головчино в результате удара FPV-дрона по частному подворью один местный житель погиб, а еще трое получили ранения.