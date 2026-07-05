Международные «Фетовские чтения» прошли в Курской области

Tекст: Ольга Иванова

Международный форум прошел на площадках Курского государственного университета и музея-усадьбы А.А. Фета в деревне Воробьевка Золотухинского района. В течение трех дней работали пленарные заседания и три тематические секции, где обсуждали жизнь и творчество Афанасия Фета, его литературное наследие, а также вопросы отечественной словесности и культуры.

В научной программе участвовали исследователи из Курска, Москвы, Петербурга, Белгорода, Орла, Саратова, Твери, Брянска, Петрозаводска, Нижнего Тагила, Вологды, Минска, Кишинева, Браги, Кито, Иерусалима и других городов. «В этом году большой Форум организован совместными усилиями Правительства Курской области, сотрудников нашего университета и специалистов музея-усадьбы Афанасия Фета. Уверена, что такое объединение пойдёт на пользу науке, вузу и региону», – сказала ректор Курского государственного университета Екатерина Харченко.

Заключительным акцентом стала Фетовская литературно-музыкальная программа на территории музея-усадьбы. Для гостей провели открытый микрофон «Час поэзии» с участием курских авторов, затем последовал концерт с солистами Курской государственной филармонии и исполнителями авторской песни. Заместитель губернатора Галина Авдонина отметила, что университет и музей собрали не только фетоведов из разных стран, но и искренне увлеченных филологов, для которых форум стал серьезной научной работой и радостной встречей.

Во время концерта зрители увидели театрализованное дефиле «Пушкинские сезоны», подготовленное модельным агентством «Тест Моделинг». В программе также состоялось принесение Курской Коренной иконы Божией Матери и был совершен молебен.

На протяжении всего праздника работали тематические площадки. Гости посетили выставку-продажу изделий декоративно-прикладного творчества, пленэр курских художников, книжную ярмарку, фотозону «Аллея писателей» с фигурами А.А. Фета, А.С. Пушкина, В.В. Маяковского, Н.Н. Асеева и А.А. Ахматовой. Для семей и детей провели «ФетИгротеку», мастер-класс «Письмо из Воробьевки» и маршрутную детективную игру «Тайна усадьбы Фета», подготовленную Курским государственным университетом.

Организаторы напомнили, что форум ежегодно собирает исследователей русской литературы, преподавателей, студентов и работников культуры. Все мероприятия направлены на сохранение и популяризацию наследия поэта, чья судьба была тесно связана с Курской губернией.

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