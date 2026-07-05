На съезде АдГ в Эрфурте продали 300 литров пива

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает газета Bild, на полях съезда оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Эрфурте был установлен киоск с едой и напитками, передает РИА «Новости». «На съезде АдГ в Эрфурте в киоске было продано 300 литров темного пива Kostritzer, 600 колбасок братвурст и 120 котлет», – говорится в материале немецкого издания.

Федеральный съезд АдГ проходит в столице Тюрингии 4-5 июля. В субботу делегаты переизбрали на пост сопредседателей Тино Крупаллу и Алис Вайдель, второй день мероприятия был посвящен в основном внутренним партийным вопросам.

Накануне, в первый день съезда, левые экстремисты устроили в Эрфурте массовые беспорядки. Полиция федеральной земли Тюрингия зафиксировала 48 преступлений и 11 административных правонарушений. По данным правоохранителей, в акциях против съезда АдГ приняли участие более 30 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на федеральном съезде в Эрфурте делегаты АдГ переизбрали Алис Вайдель сопредседателем партии, отдав ей 81,31% голосов.

Во время этого мероприятия левые радикалы спровоцировали в Эрфурте массовые беспорядки с 48 преступлениями и 11 административными правонарушениями по данным полиции Тюрингии.

В первый день съезда неизвестные злоумышленники попытались сорвать работу делегатов, включив через замаскированный динамик «Имперский марш» из «Звездных войн».