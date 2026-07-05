Мишустин обсудил с Паслером кампус УрФУ мирового уровня

Tекст: Ольга Иванова

Во время визита в Екатеринбург в воскресенье премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, передает РИА «Новости». Глава правительства подчеркнул значение создания в России кампусов мирового уровня для подготовки кадров и напомнил, что один из ключевых проектов реализуется на базе УрФУ. «Просьба рассказать, как идут здесь дела», – обратился Мишустин к Паслеру, отметив финансирование проекта со стороны правительства и выразив надежду на выполнение бизнесом взятых обязательств.

Губернатор поблагодарил премьер-министра за внимание к строительству кампуса и доложил о ходе работ. По его словам, сейчас ведутся все необходимые мероприятия, чтобы с сентября студенты смогли приступить к учебе, а оснащение объектов находится под его личным контролем по поручению главы правительства. Паслер также напомнил, что новый кампус примет Международный фестиваль молодежи.

Кроме того, глава региона рассказал Мишустину о других значимых проектах Свердловской области. В частности, он проинформировал о развитии особой экономической зоны «Титановая долина». Сейчас там работают 25 резидентов, а общий объем инвестиций достиг 110 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин начал рабочую поездку в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром».

В январе 2026 года президент Владимир Путин открыл новые университетские кампусы в регионах России, в том числе современный студенческий городок УрФУ в Екатеринбурге.

В марте 2026 года секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на форуме в Нижнем Новгороде сообщил, что к 2030 году в стране создадут 25 студенческих кампусов мирового уровня в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».