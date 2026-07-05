В аварии с рейсовым автобусом под Воронежем пострадали 12 человек

Tекст: Ольга Иванова

Двенадцать человек получили травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Воронежской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по региону. Авария произошла в воскресенье в 10.30 по московскому времени на 632-м километре автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным, 62-летний местный житель за рулем автобуса Higer не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди грузовым автомобилем Dongfeng под управлением 65-летнего жителя Смоленской области. В момент ДТП в автобусе находилось 26 человек.

«В Бобровском районе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса… В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса и его 11 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе Мах. В ГУМВД добавили, что сотрудники полиции проводят проверку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Рамонском районе Воронежской области два грузовика и пассажирский автобус столкнулись, травмы у 14 человек.

Уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи СК возбудили после этого ДТП с участием автобуса и двух грузовиков в Воронежской области.

На автодороге М-4 «Дон» в Подмосковье при столкновении пассажирского транспорта с легковой машиной 10 человек получили травмы различной степени тяжести.