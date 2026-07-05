SANA: Макрон отправится в Сирию с французскими инвесторами

Tекст: Ольга Иванова

О готовящемся визите французского лидера в Дамаск стало известно из сообщений, которые передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское агентство SANA. «Президент Франции Эммануэль Макрон совершит ожидаемый визит в Сирию для обсуждения возможностей укрепления двусторонних отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес», – говорится в сообщении.

По данным источника, Макрона будет сопровождать делегация инвесторов и представителей французских компаний, что указывает на намерение сторон развивать экономическое сотрудничество наряду с политическим диалогом. В администрации сирийского президента сообщили, что президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа и Макрон проведут встречу в формате круглого стола с участием делегаций двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о необходимости вывода израильских войск из буферной зоны на юге страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал сирийские власти немедленно прекратить наступление на курдские формирования «Сил демократической Сирии».

В 2025 году США исключили президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хассана Хаттаба из санкционного списка.