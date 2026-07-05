ФСБ раскрыла подробности ликвидации СССР одного из организаторов Волынской резни

ФСБ раскрыла подробности ликвидации СССР экс-командующего УПА Клячкивского

Tекст: Антон Антонов

11 июля исполнится 83 года со дня кульминации массового геноцида польского населения Волыни, устроенного украинскими националистами в годы Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

Руководство советских спецслужб получало данные о ситуации на оккупированной гитлеровцами территории Украины от оперативных групп четвертого зафронтового управления НКГБ СССР и органов госбезопасности Украинской ССР. В Москву регулярно поступала информация о сотрудничестве украинских националистов с нацистами и об их преступлениях против мирных жителей.

Четвертого августа 1943 года начальник управления Павел Судоплатов направил спецсообщение контрразведке, где указал, что агент 18 июля 1943 года стал очевидцем массового истребления поляков в Владимире-Волынском. В документе говорилось, что во время богослужения в костелах боевиками были убиты 11 ксендзов и до 2 тыс. поляков на улицах города.

После освобождения Украинской ССР от гитлеровцев чекисты начали розыск участников националистического подполья, причастных к расправам над гражданским населением. В Збараже был изъят групповой снимок 1938 года правления спортивной организации «Сокол», по которому установили Клячкивского, известного под псевдонимами «Клим Савур» и «Охрим». Он создавал вооруженные формирования украинских националистов на Волыни и в Полесье, ставшие ядром УПА (запрещена в России)

Клячкивский командовал структурами УПА (запрещена в России) с мая 1943 года по январь 1944 года и руководил бандами в период разгара Волынской резни. Отмечается, что боевики уничтожали не только польских мирных жителей, но и этнических украинцев, которые не поддерживали националистов и отказывались вступать в их ряды.

В июле 1944 года Судоплатов сообщил наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову об установлении личности Клячкивского и передал собранные биографические сведения. 22 февраля 1945 года нарком госбезопасности Украинской ССР Сергей Савченко направил заместителю наркома Богдану Кобулову доклад о результатах борьбы с оуновским* подпольем и бандформированиями (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) с 1 по 15 февраля 1945 года.

В этом документе описывалась операция 13 февраля 1945 года в районе села Суска Ровенской области. «При подходе к селу Суск опергруппой были обнаружены три вооруженных бандита, которые, заметив нашу опергруппу, пытались бежать, но в результате завязавшейся перестрелки были убиты… В числе убитых был опознан бывший командующий группы УПА* «Пивнич», известный в оуновском* [ОУН-УПА признаны в России экстремистскими и запрещены] подполье под псевдонимами «Клим Савур» и «Охрим», разрабатываемый нами по агентурному делу «Берлога»», – докладывал Савченко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский заявил о необходимости честных высказываний Киева о Волынской резне.

Польские эксперты завершили второй этап поиска массовых захоронений жертв в украинском селе Пужники.

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