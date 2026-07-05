Столтенберг призвал принять меры против распада НАТО

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно», – сказал политик в интервью изданию Spiegel, передает РИА «Новости».

Для спасения ситуации он призвал европейские страны альянса нарастить свои расходы на оборону. По его мнению, такая мера повысит шансы на выполнение Соединенными Штатами своих обязательств.

Если же Вашингтон решит отказаться от поддержки, рост европейских военных бюджетов станет еще более критичным шагом для безопасности региона.

Ранее Столтенберг констатировал невозможность выживания альянса без поддержки Вашингтона. До этого он допускал вероятность полного распада военного блока в течение ближайших 10 лет. Он также выражал сомнения в устойчивости организации из-за требований США о повышении военных расходов стран-участниц.