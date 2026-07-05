Лихачев назвал упрощение лицензий малых АЭС госзадачей

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что лицензирование новых АЭС малой и средней мощности в России необходимо упростить, передает РИА «Новости». «Резкая активизация американской администрации и американских разработчиков является одним из наглядных примеров того, что прогнозы по ускоренному развитию атомной энергетики в мире – это не пустые гипотезы, а реальный процесс, разворачивающийся на наших глазах», – сказал он. Лихачев назвал изменение подходов к лицензированию задачей государственной важности и увязал его с сохранением успехов России на мировом рынке.
Он напомнил о недавних пусках энергетических ядерных микрореакторов в США и отметил, что американские специалисты впервые за многие десятилетия довели такие установки до физического пуска. По оценке Лихачева, нынешние американские микрореакторы являются скорее экспериментальными стендами, а доведение таких разработок до коммерческого уровня займет годы. При этом он увидел в активном движении США подтверждение правильности курса Росатома на малые АЭС, начатого с пуска первой в мире плавучей станции на Чукотке.
Руководитель госкорпорации назвал атомные станции малой мощности новым мейнстримом на десятилетия вперед и указал на регуляторные сложности: надзорные органы сталкиваются с принципиально новыми объектами и проявляют осторожность и консерватизм. Лихачев отметил, что в мире уже снижается избыточный консерватизм регуляторов, а успехи американской атомной индустрии связаны не только с разработчиками и производителями, но и с национальным регулятором, который идет навстречу компаниям. Он выразил надежду, что трансформация норм и правил в России продолжится и ускорит проекты АСММ при неукоснительном соблюдении требований безопасности.
По его словам, Росатом сейчас ведет работу примерно над десятком проектов реакторных установок для АСММ на разных стадиях проработки и внедрения. Наиболее развитой технологией он назвал семейство реакторов РИТМ мощностью 55 МВт для плавучих и наземных АЭС разной мощности. Одновременно госкорпорация планирует расширять продуктовую линейку в сторону сверхмалой мощности.
Лихачев сообщил, что активно продвигается проект реакторной установки «Шельф-М», предназначенной для Чукотской АСММ, которая должна обеспечивать энергией Эльконский ГМК. По его данным, «Шельф» будет способен в течение 60 лет выдавать электрическую мощность 10 МВт и тепловую мощность 35 МВт. Уже разработан график сооружения станции, начаты инженерные изыскания площадки, завершены ресурсные испытания ядерного топлива и завершается обоснование инвестиций.
Глава Росатома подчеркнул, что, по его информации, американские реакторы ориентированы на энергообеспечение военной инфраструктуры, о чем там заявляют открыто. При этом он заявил, что российские проекты АСММ нацелены на обеспечение доступа к чистой энергии в самых удаленных точках страны и мира, создание удобной инфраструктуры для дата-центров и улучшение качества жизни людей. Лихачев добавил, что активизация США лишь подталкивает Росатом к расширению линейки продукции в сегменте малых АЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что корпорация остается мировым лидером по малым атомным электростанциям и разрабатывает около десятка таких проектов.
Росатом намерен построить десятки малых атомных станций и несколько крупных энергоблоков в странах АСЕАН.
Машиностроительный дивизион Росатома выпустил первую реакторную установку РИТМ-200С для головного плавучего энергоблока ПЭБ-106.