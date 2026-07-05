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    5 июля 2026, 15:52 • Новости дня

    Станцию метро Москвы «Серп и Молот» временно закрыли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На станции столичного метрополитена «Серп и Молот» МЦД-4 временно перестанут останавливаться поезда, предупредил департамент транспорта города.

    «С 6 июля поезда временно не будут останавливаться на станции «Серп и Молот», – сообщил департамент в Max.

    Горожанам рекомендовали заранее перестроить свои привычные маршруты. В качестве удобной альтернативы пассажирам предлагается использовать соседние станции: «Римскую», «Площадь Ильича» или «Москву-Товарную».

    В феврале прорыв трубы подтопил платформу станции МЦД-4 Нижегородская. В январе из-за проседания платформы поезда МЦК проходили станцию Нижегородская без остановок.

    3 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о покушении на Симоньян

    Фигуранты дела о покушении на Маргариту Симоньян получили до 25 лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Второй Западный окружной военный суд Москвы назначил фигурантам дела о подготовке убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян от шести до 25 лет лишения свободы.

    Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян приговорены к срокам от шести до 25 лет лишения свободы, передает ТАСС. Наибольший срок получил механик автосервиса Михаил Балашов.

    Суд назначил Балашову наказание в виде лишения свободы на 25 лет: первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Другой фигурант, Егор Савельев, ранее судимый за покушение на убийство, получил 15 лет колонии и штраф 800 тыс. рублей.

    Всего по делу о покушении на Симоньян проходят 12 человек. Поскольку на момент совершения преступления некоторые из них были несовершеннолетними, судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе прений государственное обвинение просило назначить подсудимым до 25 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о покушении на журналисток поступило в военный суд Москвы.

    Обвиняемые согласились совершить данное преступление за 50 тысяч долларов.

    Ранее в материалах расследования появились трое несовершеннолетних фигурантов.

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    3 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожено еще два дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Собянин в ночь на пятницу сообщал, что силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ. Всего с начала дня на подлете к городу ликвидировано шесть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
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    3 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    «Художника» Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

    «Цифрового» художника Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сергею Галантеру по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    «Тверской районный суд города Москвы 3 июля 2026 года признал Галантера Сергея Владимировича виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что осужденный выдавал себя за «цифрового» художника и эксперта по инвестициям. Он предлагал гражданам вкладывать денежные средства в виртуальное искусство, обманывая доверчивых инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Мосгорсуд утвердил семилетний срок лишения свободы для похитившей у инвестора более шести миллиардов рублей блогера Валерии Федякиной.

    В марте суд приговорил криптоинвестора Григория Мулузяна к шести годам колонии за обман клиентов под предлогом инвестирования в криптовалюту.

    В середине июня чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг получил пять с половиной лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.

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    3 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    В центре Москвы из-за антисанитарии закрыли «Пятерочку»

    Суд закрыл «Пятерочку» в центре Москвы из-за антисанитарии и обнаруженной там крысы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Деятельность продуктового магазина в Тверском районе Москвы временно приостановлена после обнаружения грызуна и серьезных нарушений санитарных норм в торговых залах.

    Тверской районный суд вынес решение о закрытии супермаркета на Тихвинской улице, передает ТАСС. Причиной жестких мер стали грубые нарушения базовых санитарно-эпидемиологических норм.

    «Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 июля 2026 года предприятие продовольственной торговли «Пятерочка» ООО «Агротог» признано виновным в совершении административного правонарушения. Назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», – сообщили в пресс-службе инстанции.

    В ходе осмотра специалисты зафиксировали крайне неудовлетворительное гигиеническое состояние помещений. Инспекторы выявили обильные скопления пыли, остатки еды под стеллажами и повреждения напольного покрытия. Главным основанием для закрытия стало присутствие живой крысы в складской зоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд приостановил работу одного из столичных ресторанов сети «Якитория» из-за грязного кухонного оборудования и отсутствия медосмотров у сотрудников.

    Ранее Бутырский районный суд вынес постановление о временном прекращении деятельности кафе «Суши-энд-Пицца» по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

    До этого Роспотребнадзор обнаружил в супермаркетах сети «Светофор» мух, тараканов и грызунов.

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    4 июля 2026, 00:10 • Новости дня
    С вечера пятницы силы ПВО сбили семь летевших к Москве дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил после полуночи об очередном уничтоженном дроне ВСУ на подлете к городу.

    «Уничтожен ещё один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале после полуночи в субботу.

    До этого Собянин сообщал о дроне вечером пятницы. С этого момента до полуночи силы ПВО сбили семь дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение пятницы мэр сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15. Вечером пятницы Росавиация предупредила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию.

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    4 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил в Max--канале о том, что 11 российских аэропортов временно ограничили полеты ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов.

    «Аэропорты Жуковский, Сочи и Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что ограничения введены также в аэропортах Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова, Чебоксар, Бугульмы и Уфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы Росавиация ввела временные ограничения в пяти российских аэропортах, а также сообщила, что Внуково перешел в режим работы по согласованию.. В течение пятницы мэр Москвы сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15.


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    3 июля 2026, 09:53 • Новости дня
    Школьница в Москве отдала мошенникам 1,5 млн рублей после перехода по ссылке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несовершеннолетняя жительница столицы лишилась денег и ювелирных украшений матери, поверив злоумышленникам, сообщившим о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги», сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали в Химках 19-летнего курьера телефонных аферистов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Молодой человек забрал у девочки имущество родителей на сумму более 1,5 млн рублей.

    Полученные драгоценности задержанный сдал в ломбард, а вырученные средства перевел кураторам на криптовалютный кошелек.

    По данным ведомства, потерпевшая познакомилась со злоумышленником в мессенджере. По его просьбе она перешла по ссылке для участия в голосовании. Вскоре ей позвонили неизвестные, представившиеся специалистами, и заявили о взломе ее профиля на госуслугах и оформлении доверенности на ее имя.

    Для отмены документа мошенники убедили школьницу передать все ценности из квартиры курьеру под предлогом декларирования. Девочка сложила сбережения и украшения матери в сумку и отдала их неизвестному у дома в Поповом проезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня столичные полицейские поймали соучастника обмана 15-летнего подростка на 5 млн рублей. Месяцем ранее аферисты выманили у московского юноши свыше 16 млн рублей.

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    3 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили направлявшийся к Москве беспилотник

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об отражении летевшего к Москве дрона ВСУ.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    В течение дня Собянин сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15.

    При этом вечером пятницы Росавиация предупредила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию.


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    3 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены два летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации дронов на подлете к городу.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.

    Росавиация вечером четверга сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию, а затем вернулся в штатный режим работы.

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    3 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил представитель Росавиации, аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

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    4 июля 2026, 05:10 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил представитель Росавиации, аэропорт Шереметьево перешел на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Шереметьево  принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации добавили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов, кроме того, Внуково перешел в режим работы по согласованию.

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    2 июля 2026, 23:45 • Новости дня
    Аэропорт Внуково вернулся в штатный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения в аэропорту Внуково сняты, он вернулся в штатный режим работы, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале.

    Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.

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    3 июля 2026, 07:27 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о дожде с грозой в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В пятницу в столичном регионе ожидаются кратковременные осадки, ночная гроза и повышение температуры выше климатической нормы, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В пятницу в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди, ночью возможна гроза. Ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    По словам синоптика, минимальная температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов тепла, а по области – от 15 до 20 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Специалист также уточнила, что температурные показатели в пятницу окажутся на 2-3 градуса выше привычной климатической нормы для этого времени года.

    Ранее синоптики спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха в столичном регионе.

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    4 июля 2026, 03:52 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали три беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще три беспилотника уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожены ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    До этого Собянин сообщал о 12 уничтоженных дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с вечера пятницы силы ПВО сбили семь летевших к Москве дронов ВСУ. Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов, кроме того, Внуково перешел в режим работы по согласованию.

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    4 июля 2026, 02:45 • Новости дня
    При подлете к Москве средства ПВО ликвидировали 12 БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства ПВО ликвидировали 12 БПЛА вблизи Москвы, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Атака семи беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 2.41.

    До этого, в начале часа мэр города сообщал о пяти сбитых дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с вечера пятницы силы ПВО сбили семь летевших к Москве дронов ВСУ. Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов, кроме того, Внуково перешел в режим работы по согласованию.


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