  • Новость часаМинобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
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    Япония сливается с Индией в симбиозе из-за Китая
    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»
    Экс-посол Украины в ЕС Веселовский увидел перспективу появления ВМФ РФ на Дунае
    Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче
    Песков: Поддержка Западом Киева превращает СВО в настоящую войну
    Российская армия уничтожила переправу ВСУ через Северский Донец
    Вэнс: Что-то сломано в британской политике
    Лингвисты назвали самое длинное слово в русском языке
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    5 июля 2026, 15:36 • Новости дня

    Лихачев: Росатом остается мировым лидером по малым атомным электростанциям

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская госкорпорация «Росатом» активно разрабатывает около десятка проектов реакторных установок малой мощности, она остается лидером в этой сфере, заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев.

    «Оставаясь мировыми лидерами в области малых АЭС, мы не сидим сложа руки», – отметил руководитель компании в своей статье для издания «Страна Росатом», передает ТАСС.

    По словам Лихачева, активность американских конкурентов дополнительно стимулирует российских специалистов расширять ассортимент продукции. Сейчас на разных стадиях внедрения находится порядка десяти инновационных проектов.

    Самой востребованной технологией стало семейство реакторов РИТМ, предназначенных для плавучих и наземных станций. В портфеле компании уже 13 таких установок для ледокольного флота, а 14-й реактор произведен для новейшего энергоблока Баимского месторождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал возведение десятков малых атомных станций в странах Юго-Восточной Азии. Власти Узбекистана выдали лицензию на строительство малого энергоблока РИТМ-200Н.

    В мае машиностроительный дивизион госкорпорации выпустил первую реакторную установку для головного плавучего энергоблока ПЭБ-106.

    4 июля 2026, 17:05 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
    Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы 1-й танковой армии развернули российский флаг в Шийковке, подразделения 20-й общевойсковой армии группировки «Запад» взяли под контроль Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Василевку в ДНР.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, установив контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Яцковки, Рубцов и Редкодуба Донецкой народной республики (ДНР).

    Всего в полосе ответственности группировки потери противника составили свыше 230 военнослужащих, бронемашина, три артиллерийских орудия, боевая машина хорватской РСЗО RAK-SA-12 и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Василевку в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Святогоровки, Грузского, Анновки, Нововодяного, Доброполья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 310 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения Южной группировки освободили Константиновку. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 170 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Глуховым и Хотенью в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Ольховатки и Лютовки.

    При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противник, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Чаплино, Просяной, Гавриловки Днепропетровской области, Барвиновки и Благодатного Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 375 военнослужащих и три бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России полностью освободили Константиновку.

    Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о 29 освобожденных в июне населённых пунктах.

    В частности, в пятницу российские войска также освободили днепропетровскую Александровку. Днем ранее они взяли под контроль Пискуновку в ДНР. А до этого освободили  запорожские Копани и харьковское Украинское.

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    4 июля 2026, 17:53 • Новости дня
    Военный эксперт Перенджиев: Украина доведена до отчаяния потерей Константиновки
    Военный эксперт Перенджиев: Украина доведена до отчаяния потерей Константиновки
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В попытке атаки Украины по гражданским объектам в ответ на потерю Константиновки и в чувствительном ударе России по военным целям в Киеве нет ничего нового, но в реакции Киева чувствуется отчаяние, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Минобороны сообщило, что в ночь на субботу ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на поражение в Константиновке.

    «В этой атаке чувствуется злоба – бессильная, но доведенная до отчаяния… Чувствуется, что на Украине напрягаются изо всех сил. Они хотели бы нанести нам как можно больший урон, но здесь срабатывают два фактора. Во-первых, наша ПВО действительно работает. А во-вторых, мы отвечаем сторицей – щедро отплачиваем им за каждую гадость, за каждый удар», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По его словам, здесь проявляется важнейший феномен: Киев ведет войну не по классическим канонам, он избрал модель асимметричной террористической войны.

    «Этот термин появился у американцев применительно к сетевым структурам, которые сопротивлялись оккупации в Ираке. Но Киев довел его до фашистско-террористического абсолюта. Мы ведем классическую войну: уничтожаем живую силу, технику, системы тылового обеспечения, энергетику. А киевский режим по сусекам наскребает дефицитнейшие ресурсы – и направляет их не на линию боевого соприкосновения, а на удары по мирным жителям в тылу», – пояснил эксперт.

    Есть прямые жалобы командиров ВСУ – за месяц они не получили ни одного беспилотника. «Оказывается, применение дронов против мирного населения для Украины – приоритет. Такого не позволяли себе даже немецко-фашистские захватчики: они все-таки в первую очередь выбирали военные объекты, а массовое истребление мирных жителей начинали уже после оккупации. Здесь же метод обратный – целенаправленно тратить ресурсы на террор, а не на оборону фронта. Это фашистско-террористическая война новейшими средствами», – считает спикер.

    В ответ в России находят военно-технические, организационные и кадровые решения. «И данный случай как раз показывает, что мы уже добиваемся успехов: учимся сдерживать не только беспилотные удары, но и перехватывать ракеты, минимизировать ущерб, защищать мирных жителей», – подчеркнул собеседник.

    Что касается последовательности событий – чувствительный удар по военным целям в Киеве 2 июля, потеря Константиновки и сразу попытка атаки по гражданским объектам – здесь ничего нового.

    «Это фиксируется уже минимум два года: на любое продвижение российских войск и собственное бессилие Киев отвечает ударами по мирному населению. И чем дальше мы продвигаемся, особенно в боях за Славянск и Краматорск, тем сильнее коллективный Запад будет помогать Зеленскому наносить эти удары», – полагает Перенджиев.

    Эксперт напомнил о недавних заявлениях Владимира Зеленского по поводу желания получить лицензии на производство «Скальпелей», ATACMS, Storm Shadow. «Но это, скорее всего, попытка сменить картинку, ввести нас в заблуждение: мол, теперь это оружие украинского производства, и ни Франция, ни Британия не являются сторонами конфликта. На деле создать такое производство на Украине практически невозможно. Нужна серьезная инфраструктура, а мы планомерно выбиваем весь военно-промышленный комплекс», – добавил эксперт.

    На Украине есть мощные подземные сооружения еще советской постройки – в Киевском, Одесском, Закарпатском военных округах, рассчитанные на защиту от ядерных ударов. «Теоретически там можно что-то разместить. Но любое производство требует электроэнергии, которую мы выбиваем; требует подвоза материалов, сырья, того же горючего. Люди не будут жить под землей постоянно – они выходят на поверхность, а значит, мы можем наносить удары по местам их проживания, обеспечивающим структурам. Даже под землей их можно достать. Поэтому наша разведка будет работать, и удары будут наноситься постоянно, чтобы минимизировать угрозу российской территории», – прогнозирует собеседник.

    При этом в России идет плановая, а не спорадическая работа. «Если раньше мы еще как-то стеснялись бить по транспортным путям, то теперь наносим удары по железнодорожным мостам, локомотивам, составам. И это абсолютно правильный момент, потому что железная дорога – самый эффективный способ подвоза оружия, техники, боеприпасов. Автомобильным транспортом – это в разы труднее, мелкими партиями. Параллельно мы методично и планомерно выбиваем систему снабжения горючим: уничтожаем бензовозы, автозаправочные станции, обслуживающие ВСУ», – говорит эксперт.

    По его словам, президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном командном пункте Объединенной группировки войск четко поставил задачу: не останавливаться, вышибать дальше и дальше, довести до состояния, при котором нечем и не на чем станет подвозить. «Ни бензина, ни патронов, ни боеприпасов. Чтобы вся система тылового обеспечения ВСУ превратилась в труху. Это уже не просто специальная военная операция в прежнем понимании. Это жесткое принуждение Зеленского к миру – разумеется, на российских условиях», – подытожил эксперт.

    По данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили масштабную атаку Украины, уничтожив 494 беспилотника, девять снарядов HIMARS над Белгородской областью и десять крылатых ракет «Фламинго».

    «Попытка В. Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке действиями российских сил и средств ПВО была сорвана», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве отметили, что только за июнь российские силы сбили около 13 тыс. воздушных целей, в производстве которых участвуют специалисты из европейских стран, включая Британию.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    4 июля 2026, 17:41 • Новости дня
    Медведев сказал, через какие территории пройдет новая полоса безопасности

    Медведев: Полоса безопасности пройдет через Сумскую и Харьковскую области

    Медведев сказал, через какие территории пройдет новая полоса безопасности
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Установление контроля над Константиновкой стало значимым шагом на пути к полному освобождению территории Донбасса и успешному выполнению поставленных боевых задач, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал успехи российских военнослужащих на линии соприкосновения. Он подчеркнул высокую значимость продвижения войск на донецком направлении.

    «Взятие Константиновки – очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО», – заявил Дмитрий Медведев.

    «Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про «переход инициативы к Украине?», – задался вопросом он.

    Он сыронизировал, что в Киеве это событие могут умудриться выдать за победу Украины, «Брюссель же должен заявить, что переход этого населённого пункта под контроль России свидетельствует о провале замыслов российских войск».

    «Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?» – заметил Медведев.

    Кроме того он отметил, что «новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    В субботу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской назвал этот город наиболее укрепленным районом обороны противника.

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы отличившимся в боях военнослужащим.

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    5 июля 2026, 00:44 • Новости дня
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал о заявлениях российского президента: «Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмет».

    По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу, что Киев и европейская «партия войны» исходят из ложного восприятия общей обстановки на линии боевого соприкосновения. Российский лидер обрисовал картину реальной ситуации на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают и освобождают один населенный пункт за другим, сообщается на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин обратил внимание американского президента на сделанную Европой и киевскими властями ставку на затягивание и эскалацию конфликта. Ушаков отметил, что Украина при этом не гнушается террористическими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия освободила Константиновку, которая являлась мощным укрепрайоном и ключевым логистическим узлом обороны ВСУ в Донбассе.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут и состоялся по инициативе американской стороны.

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    5 июля 2026, 08:26 • Новости дня
    Лингвисты назвали самое длинное слово в русском языке

    Институт русистики назвал пять самых длинных слов русского языка

    Лингвисты назвали самое длинное слово в русском языке
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять самых длинных слов, зафиксированных в русском языке, насчитывают от 29 до 55 букв, сообщили в Институте русистики.

    Специалисты зафиксировали пять слов-рекордсменов, длина которых варьируется от 29 до 55 букв, передает РИА «Новости».

    «Долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». Оно состоит из 35 букв и относится к старинной официально-деловой лексике. В XVIII–XIX веках подобные формы использовались как подчеркнуто почтительные обращения к высокопоставленным лицам», – рассказали в Институте русистики.

    С развитием науки появились новые лидеры. Так, медицинский термин «водогрязеторфопарафинолечение» насчитывает 29 букв, а понятие из специальной педагогики «тифлосурдоолигофренопедагогика» включает 30 знаков.

    Особое место занимают химические термины, отражающие сложное строение веществ. Ранее выделяли состоящее из 50 букв название «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин». Однако современным абсолютным рекордсменом признали химическое соединение «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», включающее 55 букв.

    Филологи уточнили, что потенциальная длина слов может быть безграничной за счет сложных числительных. Именно поэтому исследователи опираются только на реально существующие лексемы из авторитетных словарей и научных публикаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Институт Пушкина назвал самое длинное слово русского языка из 55 букв.

    В феврале лингвисты насчитали в современном русском языке около полумиллиона слов.

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    5 июля 2026, 11:08 • Новости дня
    Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче
    Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче
    @ Lev Radin/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Формальная реакция генсека ООН Антониу Гутерреша на запросы российской стороны об украинской провокации в Буче неприемлема, она лишена конкретных разъяснений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Последний ответ генсека по Буче – это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея Лаврова]», – подчеркнул Небензя, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае канцелярия генерального секретаря ООН получила послание главы МИД Сергея Лаврова по инсценировке в Буче.

    В феврале официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об умышленном замалчивании расследования этих событий представителями всемирной организации. Ранее сам министр назвал отказ структуры предоставить Москве списки погибших настоящим позорищем.

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    4 июля 2026, 21:26 • Новости дня
    Российский боец сказал, что было самым сложным при освобождении Константиновки

    Командир Крупный: Сложнее всего в Константиновке было засечь точки запуска БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским военным пришлось вести круглосуточное наблюдение за небом, чтобы обнаружить точки запуска украинских беспилотников среди городских высоток Константиновки, рассказал командир штурмового батальона 1194-го полка с позывным Крупный.

    Главной трудностью при взятии под контроль Константиновки в ДНР стало выявление позиций операторов дронов ВСУ, сказал Крупный RT.

    Мониторинг воздушного пространства велся непрерывно. Ситуация изменилась с приходом тепла: густая растительность в лесополосах позволила бойцам скрытно и небольшими группами проникать в городскую застройку.

    «Когда первые две-три группы зашли в Константиновку, вот тогда уже мы поняли, что ничего невозможного нет. И, соответственно, стали наращивать свои средства БПЛА, то есть ближе подтягивать точки», – подчеркнул командир.

    Напомним, ВС России освободили Константиновку. До этого российские военные лишили противника возможности управлять беспилотными аппаратами из данного населенного пункта.

    Командир одного из батальонов Южной группировки войск раскрыл тактику успешного штурма городских кварталов.

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    5 июля 2026, 03:48 • Новости дня
    ФСБ раскрыла подробности ликвидации СССР одного из организаторов Волынской резни

    ФСБ раскрыла подробности ликвидации СССР экс-командующего УПА Клячкивского

    ФСБ раскрыла подробности ликвидации СССР одного из организаторов Волынской резни
    @ fsb.ru

    Tекст: Антон Антонов

    ФСБ России обнародованы документы об операции начала 1945 года, в ходе которой был уничтожен один из организаторов Волынской резни, бывший командующий «Украинской повстанческой армией» (УПА, запрещена в России) Дмитрий Клячкивский.

    11 июля исполнится 83 года со дня кульминации массового геноцида польского населения Волыни, устроенного украинскими националистами в годы Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Руководство советских спецслужб получало данные о ситуации на оккупированной гитлеровцами территории Украины от оперативных групп четвертого зафронтового управления НКГБ СССР и органов госбезопасности Украинской ССР. В Москву регулярно поступала информация о сотрудничестве украинских националистов с нацистами и об их преступлениях против мирных жителей.

    Четвертого августа 1943 года начальник управления Павел Судоплатов направил спецсообщение контрразведке, где указал, что агент 18 июля 1943 года стал очевидцем массового истребления поляков в Владимире-Волынском. В документе говорилось, что во время богослужения в костелах боевиками были убиты 11 ксендзов и до 2 тыс. поляков на улицах города.

    После освобождения Украинской ССР от гитлеровцев чекисты начали розыск участников националистического подполья, причастных к расправам над гражданским населением. В Збараже был изъят групповой снимок 1938 года правления спортивной организации «Сокол», по которому установили Клячкивского, известного под псевдонимами «Клим Савур» и «Охрим». Он создавал вооруженные формирования украинских националистов на Волыни и в Полесье, ставшие ядром УПА (запрещена в России)

    Клячкивский командовал структурами УПА (запрещена в России) с мая 1943 года по январь 1944 года и руководил бандами в период разгара Волынской резни. Отмечается, что боевики уничтожали не только польских мирных жителей, но и этнических украинцев, которые не поддерживали националистов и отказывались вступать в их ряды.

    В июле 1944 года Судоплатов сообщил наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову об установлении личности Клячкивского и передал собранные биографические сведения. 22 февраля 1945 года нарком госбезопасности Украинской ССР Сергей Савченко направил заместителю наркома Богдану Кобулову доклад о результатах борьбы с оуновским* подпольем и бандформированиями (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) с 1 по 15 февраля 1945 года.

    В этом документе описывалась операция 13 февраля 1945 года в районе села Суска Ровенской области. «При подходе к селу Суск опергруппой были обнаружены три вооруженных бандита, которые, заметив нашу опергруппу, пытались бежать, но в результате завязавшейся перестрелки были убиты… В числе убитых был опознан бывший командующий группы УПА* «Пивнич», известный в оуновском* [ОУН-УПА признаны в России экстремистскими и запрещены] подполье под псевдонимами «Клим Савур» и «Охрим», разрабатываемый нами по агентурному делу «Берлога»», – докладывал Савченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский заявил о необходимости честных высказываний Киева о Волынской резне.

    Польские эксперты завершили второй этап поиска массовых захоронений жертв в украинском селе Пужники.

    Группа польских политиков в Европарламенте инициировала дебаты о принятии резолюции в память о жертвах геноцида, совершенного УПА* (запрещена в России).

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    5 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Вэнс: Что-то сломано в британской политике

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании подводят страну, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Руководство уже долгое время подводит страну», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Вэнс напомнил, что за последние годы в Британии сменилось шесть премьер-министров. «Мне это говорит о том, что что-то сломано в британской политике», – заявил Вэнс.

    Американский вице-президент подчеркнул, что, по его мнению, жители Британии остро нуждаются в существенных структурных изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. Агентство Bloomberg сообщило о досрочном уходе политика с Даунинг-стрит из-за экономических проблем.

    Частая смена лидеров началась после отставки Дэвида Кэмерона в 2016 году. За ним последовали Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак. Кир Стармер пришел к власти в 2024 году, но его популярность стремительно упала на фоне многочисленных политических разворотов и неудач на местных выборах.

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    5 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»

    Военный эксперт Кнутов: Украинская ПВО оказалась устаревшей для новых БПЛА «Герань-4 Сикер»

    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новая модификация БПЛА «Герань» – «Сикер» – способна лететь на высоте, недоступной для украинских ЗРК и дронов-перехватчиков. Улучшения позволяют новой модификации беспилотников уничтожать цели с еще большей эффективностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы поразили железнодорожный состав в Черниговской области, перевозивший грузы в интересах ВСУ.

    «Герань-4 Сикер» имеет ряд принципиальных новшеств. БПЛА получил турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения. У операторов есть возможность контролировать траекторию полета и оценивать результаты поражения целей. Новшества отразились и на внешнем виде беспилотника – он стал похож на крылатую ракету», – пояснил Юрий Кнутов.

    По его словам, улучшения дают «Сикеру» возможность лететь с возросшей скоростью и на большей высоте (до пяти километров), недоступной для зенитных установок и дронов-перехватчиков, находящихся на вооружении ВСУ. «Кроме того, на финальном этапе атаки БПЛА краткосрочно разгоняется, что усложняет задачу для обороняющейся стороны. Все это вкупе позволяет нам поражать цели с большей эффективностью, чем ранее», – продолжил собеседник.

    Одними из немногих средств, способных противостоять «Сикеру», остаются немецкая зенитная ракетная система IRIS-T, норвежский ЗРК NASAMS, а также американские ракеты AMRAAM, указал спикер. «Но самих установок и тем более боеприпасов к ним у украинской стороны, мягко говоря, очень немного», – пояснил аналитик.

    «К тому же каждая ракета перечисленных комплексов кратно дороже российского беспилотника. Таким образом, даже в случае перехвата БПЛА выполнит свою миссию по нанесению экономического урона противнику», – заметил он.

    «Судя по сообщениям Минобороны о нанесенных беспилотниками ударах, применение «Сикеров» уже является не разовыми акциями, а тенденцией. В то же время система ПВО, которую Украина создавала долгое время, теперь показывает свою неспособность защищать прикрываемые объекты от новых российских БПЛА. Неожиданно для Киева она оказалась устаревшей», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России сообщило в своем канале в Max о том, что расчет беспилотника «Герань-4 Сикер» нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника – около населенного пункта Олешня Черниговской области. В результате точного попадания поражен железнодорожный состав, перевозивший грузы в интересах ВСУ», – отмечает ведомство.

    Также министерство сообщило об уничтожении «Сикером» газораспределительной станции в населенном пункте Газопроводное Черниговской области. Таким же БПЛА был нанесен удар по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области. «В результате поражения цели обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины», – говорится в посте.

    Несколько дней назад российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как атаки по украинской столице «вспарывают брюхо» ВСУ.

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    4 июля 2026, 18:26 • Новости дня
    Азаров сообщил о начале топливного кризиса на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Остановка работы нефтеперерабатывающих комбинатов и зависимость от западных поставок спровоцировали острый дефицит горючего для нужд граждан Украины и украинской армии, сообщил экс-премьер страны Николай Азаров.

    «На Украине начинается топливный кризис. В этом виноват Зеленский. Практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают», – отметил Азаров, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что киевские власти получают нефть сплошным потоком из западных стран. При этом объемы поставок остаются небольшими, а беспрерывный транзит обеспечивает Румыния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские СМИ зафиксировали удары по автозаправочным станциям в трех областях страны. Водители бензовозов на Украине начали отказываться ехать к линии боевого соприкосновения из-за угрозы атак беспилотников.

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    4 июля 2026, 20:01 • Новости дня
    Россия предложила передать Киеву тела погибших в Константиновке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска готовы в качестве гуманитарной миссии вернуть украинской стороне останки военнослужащих из Константиновки при условии временного прекращения огня, сообщило Минобороны.

    Российская сторона готова провести гуманитарную акцию и передать останки погибших украинских военнослужащих. Сообщило ведомство в Max.

    Для безопасной передачи тел предлагается установить режим тишины. Украинским военным необходимо прекратить обстрелы Константиновки шестого июля 2026 года в период с 12.00 до 18.00 мск.

    Киев должен уведомить российское командование о своем согласии по закрытым каналам специальных служб. Сделать это требуется до 12.00 5 июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    Позже Министерство обороны объявило о завершении зачистки городских кварталов от мелких групп неприятеля.

    В ходе боев за данный населенный пункт украинская армия потеряла более 13,5 тыс. военнослужащих.

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    4 июля 2026, 18:51 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти оказался членом правления СНТ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанный по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области был известным жителем и входил в правление местного садового товарищества, сообщили в самом товариществе.

    Подозреваемый состоял в руководстве СНТ, это известный местный житель и член правления СНТ, сообщили в товариществе, передает РИА «Новости».

    Представители поселка подчеркнули, что мужчина ранее не демонстрировал агрессии и не был замечен в неадекватном поведении.

    Трагедию назвали огромным горем, потрясшим всех местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи обнаружили тело пропавшей школьницы в лесополосе Тосненского района. Вскоре полицейские задержали 42-летнего подозреваемого при попытке бегства. На допросе фигурант уголовного дела дал признательные показания.

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    5 июля 2026, 09:17 • Новости дня
    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира

    Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира

    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира
    @ Eduardo Carmim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим как минимум три гола в матчах плей-офф трех разных чемпионатов мира.

    Историческое достижение было зафиксировано в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против команды Парагвая, передает ТАСС. Французский форвард реализовал пенальти на 70-й минуте, принеся своей сборной победу с минимальным счетом 1:0. Этот мяч стал для него седьмым на текущем турнире и третьим в стадии плей-офф, учитывая дубль в ворота Швеции в 1/16 финала.

    Ранее Мбаппе демонстрировал выдающуюся результативность на двух предыдущих мировых первенствах. На победном для Франции турнире 2018 года в России он забил трижды в матчах на выбывание, а на турнире 2022 года в Катаре, где французы взяли серебро, отличился пять раз.

    В настоящее время 27-летний нападающий защищает цвета испанского «Реала», с которым уже завоевал Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок. Чемпионат мира 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская команда победила сборную Парагвая в матче одной восьмой финала.

    Ранее сборная Франции переиграла шведских футболистов с разгромным счетом.

    На групповом этапе турнира Килиан Мбаппе обошел Лионеля Месси по общему количеству забитых мячей.

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    5 июля 2026, 13:01 • Новости дня
    Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»
    Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о леворадикальных идеях, заявил, что Америка «снова отправит серп и молот в небытие».

    «Звезды и полосы уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется», – заявил Трамп, передает New York Times.

    Такую фразу он произнес в речи по случаю 250-летия США.

    Политик отметил, что коммунистические идеи вновь начали распространяться в Америке. Он сравнил подобную идеологию с уродливой угрозой и болезнью, от которой необходимо немедленно избавиться.

    По мнению президента, эта система является полной противоположностью американским ценностям и исторически доказала свою неэффективность.

    Вашингтон никогда не примет коммунистический путь развития, уверен политик. В завершение выступления он выразил благодарность ветеранам, сражавшимся против коммунизма в Корее и Вьетнаме, особо отметив заслуги Пэта Финна, Руди Микинса и Пэриса Дэвиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал британские СМИ за нападки на лидера Соединенных Штатов в день юбилея.

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