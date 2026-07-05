Мадридский «Реал» подписал защитника сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса

Руководство мадридской команды успешно завершило переговоры о переходе футболиста, передает ТАСС. Действие нового контракта с опытным спортсменом продлится до 30 июня 2030 года. Ранее Дюмфрис, которому исполнилось 30 лет, защищал цвета итальянского «Интера».
В составе миланского коллектива он дважды выигрывал национальный чемпионат, три раза завоевывал кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка Италии. Кроме того, вместе с командой защитник два раза доходил до финала Лиги чемпионов. До переезда на Апеннинский полуостров футболист выступал за нидерландские клубы «Спарта», «Херенвен» и ПСВ. На международном уровне он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы и серебро Лиги наций в составе сборной Нидерландов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года мадридский клуб назначил Альваро Арбелоа новым главным тренером.