Tекст: Антон Антонов

«Я думаю, что выборы в бундестаг пройдут не в 2029 году, а значительно раньше. Я ожидаю досрочных выборов уже в следующем году», – приводит слова Вайдель РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вайдель переизбрана на пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии».

В начале июня тысячи жителей Берлина потребовали отставки главы правительства Германии, но Фридрих Мерц отклонил инициативу оппозиции покинуть свой пост на фоне падения рейтинга одобрения до 16%.

Элита правящей партии ХДС задумалась о смене власти без проведения выборов.

