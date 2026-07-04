Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

Tекст: Антон Антонов

Встреча состоялась в субботу в Хьюстоне и завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Аззедин Унаи, отличившийся на 50-й и 82-й минутах, третий гол забил Суфьян Рахими на 90+8-й минуте, передает РИА «Новости».

Лучший бомбардир марокканцев на этом турнире Исмаэль Сайбари получил травму в первом тайме и покинул поле уже на 22-й минуте. В первой половине игры английский арбитр Майкл Оливер показал шесть желтых карточек, тогда как обе команды нанесли по воротам всего пять ударов. Такой дисбаланс зафиксирован впервые в истории мировых первенств с 1966 года, когда начали вести подробную статистику.

В четвертьфинале сборная Марокко встретится с победителем матча Парагвай – Франция.

Африканская команда стала первой на континенте, дважды пробившейся в четвертьфинал мирового первенства: ранее марокканцы доходили до этой стадии в 2022 году и заняли тогда четвертое место.

Как писала газета ВЗГЛЯД, марокканская сборная в 1/16 финала по пенальти победила команду Нидерландов со счетом 3:2.

Сборная Канады в своем матче 1/16 финала минимально обыграла команду ЮАР со счетом 1:0.