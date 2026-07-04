Полиция Германии зафиксировала десятки преступлений во время съезда партии АдГ

Германия отвергла требования Трампа о лояльности США

Министр обороны Германии выступил против безоговорочной лояльности НАТО США

Tекст: Мария Иванова

Глава Минобороны Германии Борис Писториус ответил на требования Дональда Трампа, заявив о недопустимости слепого подчинения европейских стран Вашингтону, передает Bloomberg.

«НАТО – это не слепое повиновение. Решения в НАТО принимаются на основе свободного консенсуса всех государств-членов, а не под диктовку отдельных стран», – подчеркнул министр в интервью журналу Der Spiegel.

Писториус также выразил уверенность, что на предстоящем саммите альянса в Турции Вашингтон воздержится от дальнейшей критики Берлина. Такое ожидание связано с недавними разногласиями между канцлером Фридрихом Мерцем и американским лидером по поводу стратегии США в конфликте с Ираном.

Тем временем Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления политических и экономических преимуществ тем участникам блока, которые увеличивают расходы на оборону. Эта инициатива усиливает напряженность внутри организации, так как Трамп продолжает давить на Европу в вопросе финансирования альянса.

Европейские лидеры в целом готовы к увеличению расходов, однако опасаются, что США могут отказаться от обязательств по обеспечению безопасности континента. Недавно Вашингтон объявил о планах вывести пять тысяч военнослужащих из Европы и сократить военные ресурсы, предназначенные для кризисных ситуаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус призвал усилить европейскую составляющую Североатлантического альянса.

Страны западного военного блока обеспокоились вероятным недовольством главы Белого дома из-за снижения оборонных расходов.

Ранее глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории ФРГ на фоне разногласий с канцлером Фридрихом Мерцем.