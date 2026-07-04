Ренар покинул пост тренера сборной Туниса после двух матчей чемпионата мира

Французский тренер Эрве Ренар ушел из сборной Туниса после чемпионата мира

Tекст: Мария Иванова

Французский тренер Эрве Ренар ушел в отставку с должности наставника национальной команды Туниса по футболу, передает ТАСС. Об окончании работы специалист сообщил на своей странице в соцсетях.

«Я хочу выразить свою самую искреннюю благодарность Федерации футбола Туниса за то, что позволили мне участвовать в чемпионате 2026 года. Мое приключение подходит к концу», – заявил наставник.

Специалист возглавил коллектив 16 июля после первого тура группового этапа, где тунисцы проиграли шведам. Под руководством 57-летнего тренера сборная уступила японцам и нидерландцам, лишившись шансов на выход из группы.

Перед стартом мирового первенства француз покинул пост главного тренера национальной команды Саудовской Аравии. Ранее специалист приводил сборные Кот-д»Ивуара и Замбии к победам на Кубке африканских наций, а также тренировал футболистов Марокко и Анголы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущий наставник тунисской команды Сабри Лямуши лишился должности после проигрыша шведам.

В заключительном матче группового этапа сборная Нидерландов обыграла африканский коллектив со счетом 3:1.

Позже в пробах восьми спортсменов национальной сборной Туниса обнаружили запрещенное вещество кленбутерол.