Военный эксперт Перенджиев: Украина доведена до отчаяния потерей Константиновки

Tекст: Андрей Резчиков

«В этой атаке чувствуется злоба – бессильная, но доведенная до отчаяния… Чувствуется, что на Украине напрягаются изо всех сил. Они хотели бы нанести нам как можно больший урон, но здесь срабатывают два фактора. Во-первых, наша ПВО действительно работает. А во-вторых, мы отвечаем сторицей – щедро отплачиваем им за каждую гадость, за каждый удар», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

По его словам, здесь проявляется важнейший феномен: Киев ведет войну не по классическим канонам, он избрал модель асимметричной террористической войны.

«Этот термин появился у американцев применительно к сетевым структурам, которые сопротивлялись оккупации в Ираке. Но Киев довел его до фашистско-террористического абсолюта. Мы ведем классическую войну: уничтожаем живую силу, технику, системы тылового обеспечения, энергетику. А киевский режим по сусекам наскребает дефицитнейшие ресурсы – и направляет их не на линию боевого соприкосновения, а на удары по мирным жителям в тылу», – пояснил эксперт.

Есть прямые жалобы командиров ВСУ – за месяц они не получили ни одного беспилотника. «Оказывается, применение дронов против мирного населения для Украины – приоритет. Такого не позволяли себе даже немецко-фашистские захватчики: они все-таки в первую очередь выбирали военные объекты, а массовое истребление мирных жителей начинали уже после оккупации. Здесь же метод обратный – целенаправленно тратить ресурсы на террор, а не на оборону фронта. Это фашистско-террористическая война новейшими средствами», – считает спикер.

В ответ в России находят военно-технические, организационные и кадровые решения. «И данный случай как раз показывает, что мы уже добиваемся успехов: учимся сдерживать не только беспилотные удары, но и перехватывать ракеты, минимизировать ущерб, защищать мирных жителей», – подчеркнул собеседник.

Что касается последовательности событий – чувствительный удар по военным целям в Киеве 2 июля, потеря Константиновки и сразу попытка атаки по гражданским объектам – здесь ничего нового.

«Это фиксируется уже минимум два года: на любое продвижение российских войск и собственное бессилие Киев отвечает ударами по мирному населению. И чем дальше мы продвигаемся, особенно в боях за Славянск и Краматорск, тем сильнее коллективный Запад будет помогать Зеленскому наносить эти удары», – полагает Перенджиев.

Эксперт напомнил о недавних заявлениях Владимира Зеленского по поводу желания получить лицензии на производство «Скальпелей», ATACMS, Storm Shadow. «Но это, скорее всего, попытка сменить картинку, ввести нас в заблуждение: мол, теперь это оружие украинского производства, и ни Франция, ни Британия не являются сторонами конфликта. На деле создать такое производство на Украине практически невозможно. Нужна серьезная инфраструктура, а мы планомерно выбиваем весь военно-промышленный комплекс», – добавил эксперт.

На Украине есть мощные подземные сооружения еще советской постройки – в Киевском, Одесском, Закарпатском военных округах, рассчитанные на защиту от ядерных ударов. «Теоретически там можно что-то разместить. Но любое производство требует электроэнергии, которую мы выбиваем; требует подвоза материалов, сырья, того же горючего. Люди не будут жить под землей постоянно – они выходят на поверхность, а значит, мы можем наносить удары по местам их проживания, обеспечивающим структурам. Даже под землей их можно достать. Поэтому наша разведка будет работать, и удары будут наноситься постоянно, чтобы минимизировать угрозу российской территории», – прогнозирует собеседник.

При этом в России идет плановая, а не спорадическая работа. «Если раньше мы еще как-то стеснялись бить по транспортным путям, то теперь наносим удары по железнодорожным мостам, локомотивам, составам. И это абсолютно правильный момент, потому что железная дорога – самый эффективный способ подвоза оружия, техники, боеприпасов. Автомобильным транспортом – это в разы труднее, мелкими партиями. Параллельно мы методично и планомерно выбиваем систему снабжения горючим: уничтожаем бензовозы, автозаправочные станции, обслуживающие ВСУ», – говорит эксперт.

По его словам, президент России Владимир Путин в ходе совещания во вспомогательном командном пункте Объединенной группировки войск четко поставил задачу: не останавливаться, вышибать дальше и дальше, довести до состояния, при котором нечем и не на чем станет подвозить. «Ни бензина, ни патронов, ни боеприпасов. Чтобы вся система тылового обеспечения ВСУ превратилась в труху. Это уже не просто специальная военная операция в прежнем понимании. Это жесткое принуждение Зеленского к миру – разумеется, на российских условиях», – подытожил эксперт.

По данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили масштабную атаку Украины, уничтожив 494 беспилотника, девять снарядов HIMARS над Белгородской областью и десять крылатых ракет «Фламинго».

«Попытка В. Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке действиями российских сил и средств ПВО была сорвана», – подчеркнули в Минобороны.

В министерстве отметили, что только за июнь российские силы сбили около 13 тыс. воздушных целей, в производстве которых участвуют специалисты из европейских стран, включая Британию.