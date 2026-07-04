Мерц назвал критиков немецких реформ нытиками

Канцлер ФРГ Мерц ответил на критику правительственного курса реформ

Tекст: Мария Иванова

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц обрушился на противников нового реформаторского курса, передает РИА «Новости».

Выступая на партийном съезде Христианско-демократического союза в Северном Рейне-Вестфалии, он заявил, что недовольные не должны препятствовать работе властей.

«Культурные пессимисты, предвестники краха, нытики, придиры, возмущающиеся и профессиональные критиканы – в сторону!» – подчеркнул канцлер.

Политик также процитировал писателя Джорджа Бернарда Шоу, отметив, что люди, считающие преобразования невозможными, не должны мешать тем, кто их осуществляет.

Правящую коалицию, состоящую из Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС, Мерц охарактеризовал как настоящую команду реформ. Ранее правительство представило пакет изменений, вызвавший общественное недовольство. Например, власти планируют отменить оформление больничных листов по телефону и обязать граждан предоставлять справку о болезни в первый же день.

Кроме того, предложенные налоговые нововведения могут обернуться финансовыми потерями для населения. Ожидается, что рост социальных взносов полностью перекроет обещанные правительством послабления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегаты съезда немецких профсоюзов освистали канцлера из-за планов экономии.

Руководство Христианско-демократического союза обсудило возможную отставку Фридриха Мерца на фоне задержки правительственных реформ.

В прошлом месяце тысячи протестующих в Берлине потребовали ухода главы правительства.