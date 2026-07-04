Путин утвердил закон о жилищных сберегательных вкладах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Новый финансовый инструмент предназначен для накопления денег на приобретение квартиры, индивидуальное или долевое строительство. Банки также смогут выдавать таким клиентам ипотечные кредиты на улучшение жилищных условий, передает РИА «Новости».

Минимальный срок действия договора составит три года. Однако уже через год накопленные сбережения разрешается направить на оплату первоначального взноса по ипотеке. Средства можно будет использовать для расчетов по действующему жилищному кредиту даже в другой финансовой организации.

Если клиенту откажут в выдаче займа или он передумает приобретать недвижимость, деньги вернут вместе с процентами. При самостоятельном отказе от планов забрать сбережения удастся не ранее чем через полтора года после заключения договора.

Пополнять такие счета разрешается без ограничений в любое время. Вносить средства сможет как сам владелец, так и третьи лица. Порядок выплаты процентов будет определяться индивидуальными условиями каждого конкретного договора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Госдума одобрила законопроект о введении жилищных вкладов. Ранее президент России Владимир Путин утвердил нормы о страховании жизни с расчетной и объявленной доходностью.