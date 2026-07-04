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    Россия предложила передать Киеву тела погибших в Константиновке
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    Российский боец сказал, что было самым сложным при освобождении Константиновки
    Британский журналист: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке
    4 июля 2026, 18:48 • Новости дня

    Путин утвердил закон о жилищных сберегательных вкладах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 1 января 2027 года граждане получат возможность копить средства на покупку недвижимости с помощью специальных банковских счетов со страховкой до 10 млн рублей, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

    Новый финансовый инструмент предназначен для накопления денег на приобретение квартиры, индивидуальное или долевое строительство. Банки также смогут выдавать таким клиентам ипотечные кредиты на улучшение жилищных условий, передает РИА «Новости».

    Минимальный срок действия договора составит три года. Однако уже через год накопленные сбережения разрешается направить на оплату первоначального взноса по ипотеке. Средства можно будет использовать для расчетов по действующему жилищному кредиту даже в другой финансовой организации.

    Если клиенту откажут в выдаче займа или он передумает приобретать недвижимость, деньги вернут вместе с процентами. При самостоятельном отказе от планов забрать сбережения удастся не ранее чем через полтора года после заключения договора.

    Пополнять такие счета разрешается без ограничений в любое время. Вносить средства сможет как сам владелец, так и третьи лица. Порядок выплаты процентов будет определяться индивидуальными условиями каждого конкретного договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Госдума одобрила законопроект о введении жилищных вкладов. Ранее президент России Владимир Путин утвердил нормы о страховании жизни с расчетной и объявленной доходностью.

    4 июля 2026, 07:07 • Новости дня
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск затронул вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.

    В ходе доклада президенту командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил подразделения, наиболее успешно действовавшие при освобождении Константиновки.

    «Наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича», – сказал он в ходе онлайн совещания.

    После доклада Картавкина, в ходе которого он рассказал о работе бойцов под его командованием в боях за Константиновку, президент обсудил вопрос о присуждении военнослужащему очередного звания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

    «Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности», – отметил Путин.

    Он уточнил, что Картавкин дивизией командует, а все еще не генерал.

    «Прошу вас обратить на это внимание», – сказал президент.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки и заявил о непоколебимой вере в победу ВС России. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки.

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    4 июля 2026, 03:11 • Новости дня
    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    ВС России прорвали рубежи обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    При освобождения Константиновки в ДНР подразделения ВС России разделили силы противника на отдельные очаги, которые были последовательно уничтожены, доложил президенту Владимиру Путину командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

    «Четвертая отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. Здесь была создана практически неприступная оборона», – сообщил он в ходе доклада президенту.

    Генерал-майор Антон Грунис пояснил, что российские бойцы, наступая с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, рассекли группировка противника на отдельные очаги, которые последовательно уничтожались.

    В настоящее время Константиновка находится под полным контролем российских сил. Завершаются мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, которые пытаются укрыться в подвалах и разрушенных строениях.

    Вечером 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки и заявил об особой важности освобождения населенного пункта. ВС России пресекли попытку группы солдат ВСУ прорваться в Константиновку.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
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    4 июля 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин подписал закон о поддержке российских НПЗ
    Путин подписал закон о поддержке российских НПЗ
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку отечественных НПЗ.

    Согласно новым правилам, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране, передает РИА «Новости».

    Документ разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в общем объеме производства, а акциз включат в стоимость итогового продукта. На сбор документов для получения вычета акциза отводится три месяца. При возврате смешанного бензина покупателем акциз не возмещается.

    Закон также предусматривает возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения и при импорте уполномоченными организациями. При ввозе из стран ЕАЭС норматив возмещения вырастет с 0,68 до 0,9.

    Для других государств он будет рассчитываться на основе цены Аи-92 в Индии и стоимости доставки. Кроме того, до конца 2026 года продлены модернизационные соглашения для НПЗ с инвестициями свыше 100 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил разработать дополнительные меры для стабильного снабжения внутреннего рынка топливом. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал о готовности страны импортировать нефтепродукты ради снижения ажиотажного спроса.

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    5 июля 2026, 00:44 • Новости дня
    Путин рассказал Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе
    Путин рассказал Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал о заявлениях российского президента: «Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмет».

    По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу, что Киев и европейская «партия войны» исходят из ложного восприятия общей обстановки на линии боевого соприкосновения. Российский лидер обрисовал картину реальной ситуации на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают и освобождают один населенный пункт за другим, сообщается на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин обратил внимание американского президента на сделанную Европой и киевскими властями ставку на затягивание и эскалацию конфликта. Ушаков отметил, что Украина при этом не гнушается террористическими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия освободила Константиновку, которая являлась мощным укрепрайоном и ключевым логистическим узлом обороны ВСУ в Донбассе.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

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    5 июля 2026, 00:22 • Новости дня
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Телефонный разговор двух глав государств начался с того, что Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником», – сказал Ушаков.

    По его словам, беседа стала уже четвертой в году и носила не только протокольный, но и деловой, весьма конструктивный характер. Лидеры отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США. Стороны подчеркнули союзничество в годы Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков добавил, что в США широко отмечался День независимости, празднования проходили пышно и масштабно, как это умеет организовывать Трамп. На это, по словам Ушакова, обратил внимание в разговоре российский президент.

    Путин и Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня.

    Путин пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу в США.

    «Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнёры, и это о многом говорит», – сказал Ушаков.

    Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов двух стран. Они договорились вновь созвониться уже в ближайшее время. 

    Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут. Разговор стал 14-м за полтора года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием и обсудил развитие двусторонних контактов и ситуацию вокруг готовящегося меморандума США и Ирана.

    В апреле президенты России и США в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушения на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов.

    В марте Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

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    4 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Путин допустил диверсионно-террористические действия ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне мнимых успехов ВСУ российская сторона должна быть готова к диверсионно-террористическим действиям ВСУ ради подкрепления лживых заявлений перед западными спонсорами, предупредил президент России Владимир Путин.

    «Что касается мнимых успехов противника на поле боя, то мы должны, во-первых, иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых противник может предпринять определённые действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера, с целью подтвердить свои тезисы о мнимых достижениях», – сказал он на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

    Путин подчеркнул, что к этим возможным вылазкам нужно быть готовыми.

    Вечером 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями. Путин также рассказал, почему бравурные заявления Киева  о мнимых победах на руку России.


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    4 июля 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях военным пенсионерам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений представителям силовых структур.

    Согласно нововведениям, документ единого образца смогут получить бывшие военные, сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО и других ведомств, передает РИА «Новости».

    Право на получение документа также распространяется на членов их семей, если им положена соответствующая пенсия.

    Разработка образца, а также определение порядка оформления, учета и выдачи новых удостоверений поручены Социальному фонду России. Ожидается, что это упростит процесс подтверждения статуса пенсионера для бывших силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об учете службы добровольцев спецоперации в стаж для пенсии за выслугу лет.

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    4 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Захарова заявила о решимости добивать неонацистов по всем фронтам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия посылает четкий сигнал о том, что будет добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российская Федерация продолжит бескомпромиссную борьбу с противником на всех направлениях, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат прокомментировала слова британского журналиста Джима Фергюсона о появлении Владимира Путина в военной форме на совещании об освобождении Константиновки.

    «На протяжении всего своего нахождения на посту президента Путин почти всегда появлялся в гражданской одежде. Когда он выбирает военную форму, это повсеместно воспринимается как намеренный сигнал», – заявил британский обозреватель.

    Представитель внешнеполитического ведомства согласилась с мнением иностранного эксперта. Она подчеркнула, что западные страны проигнорировали многочисленные мирные инициативы Москвы. Теперь Россия намерена добивать неонацистов до победного конца, хотя и не отказывается от мирных переговоров, резюмировала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    После этого Мария Захарова высмеяла попытки Владимира Зеленского обмануть западных союзников мнимыми успехами ВСУ.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал этот город крупнейшим логистическим центром противника в битве за Донбасс.

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    4 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    Путину показали кадры контроля узлов обороны ВСУ в Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту Владимиру Путину во время доклада показали кадры контроля ВС России во всех районах Константиновки, где были оборудованы узлы обороны противника, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

    Во время доклада главе государства были представлены материалы, подтверждающие контроль над всеми ключевыми позициями в городе, передает Минобороны в Max.

    По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, «в ходе доклада командира четвертой мотострелковой бригады Верховному Главнокомандующему были показаны кадры контроля российскими подразделениями во всех районах города, где были оборудованы узлы обороны противника».

    Рудской подробно перечислил освобожденные районы. В середине июня российские бойцы взяли частный сектор «Украинский хутор», сейчас там завершается зачистка. В мае были освобождены районы Южный и Второй, а также квартал Красный городок, комплекс административных зданий в Центральном и территория завода «Автостекло».

    В июне под контроль перешли Цинковый район, где находились пункты управления и запуска беспилотников, промзона комбината «Мегатекс» и животноводческий комплекс. В апреле штурмовые группы заняли завод «Стройстекло». Наиболее сложным оказался исторический центр города, который зачистили в середине июня из-за обилия бункеров и огневых точек.

    Накануне, 3 июля, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении Константиновки. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, открывающим прямую дорогу на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Минобороны назвало этот город наиболее укрепленным районом обороны украинских войск.

    Накануне российские подразделения завершали зачистку данного населенного пункта от разрозненных формирований противника.

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    4 июля 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин поздравил Калининградскую область с 80-летним юбилеем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Калининградской области, отметив богатую историю региона, природную красоту и гостеприимство.

    «Поздравляю вас с 80-летним юбилеем Калининградской области», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

    Владимир Путин отметил, что самый западный регион России славится историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей.

    «Сегодня Калининградская область обладает серьёзным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций. Здесь успешно осуществляются масштабные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, транспорта, строительства и инфраструктуры, туризма и санаторно-курортного дела. И конечно, особо отмечу, что наряду с открытием современных заводов и высокотехнологичных производств уделяется неустанное внимание сбережению богатого культурного, духовного достояния Янтарного края, реализации значимых образовательных, просветительских, творческих инициатив. Совсем недавно знаменитому Музею Мирового океана был присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

    Убеждён, что энергия, целеустремлённость, искренняя любовь к родной земле и впредь будут помогать вам добиваться намеченных планов», – заключил президент.

    Он пожелал жителя региона здоровья, благополучия и новых достижений на благо Калининградской области и всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности развитие Калининградской области. Глава государства одобрил продление программы развития этого региона до 2036 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости особой заботы об эксклаве.

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    4 июля 2026, 17:29 • Новости дня
    Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий

    Нововведение расширяет перечень основных направлений профилактики правонарушений. В федеральный закон добавлено новое основание – «обеспечение безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий», передает РИА «Новости».

    В сопроводительных материалах отмечается, что реализация инициативы позволит сократить ущерб от преступлений с использованием цифровых технологий. Это обеспечит ощутимый экономический эффект как для граждан, так и для государства в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Госдума приняла этот закон в окончательном чтении.

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    5 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсудили украинское урегулирование, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президенты естественно затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля», – отметил Ушаков.

    По словам Ушакова, в разговоре была вновь подчеркнута предпочтительность для Москвы политико-дипломатического урегулирования конфликта при обязательном учете известных принципиальных российских подходов. Ушаков добавил, что Трамп подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению кризиса, сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков рассказал, что спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и готовы «в удобное время» приехать в Москву.

    Ушаков указал, что просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. По его словам, Трамп отметил, что для реализации такого потенциала следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

    14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием.

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    4 июля 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин разрешил жертвам мошенников судиться по месту жительства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет жертвам мошенников подавать иски к владельцам счетов злоумышленников по своему месту жительства или по месту расследования уголовного дела.

    Новая норма дополняет статью 29 Гражданского процессуального кодекса РФ. Теперь иски о взыскании неосновательного обогащения и возмещении имущественного вреда могут рассматриваться в суде по месту жительства истца или производства уголовного дела, даже если оно приостановлено, передает РИА «Новости».

    Закон разработан после решения Конституционного суда РФ от 22 декабря 2025 года. Суд признал, что прежнее правило, обязывающее подавать иск по месту жительства ответчика, ограничивало доступность судебной защиты для пострадавших от хищений.

    Поводом стала жалоба женщины, потерявшей 235 тыс. рублей из-за телефонных мошенников: суд отказал ей в рассмотрении иска по месту жительства, сославшись на нарушение подсудности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд России разрешил жертвам телефонного мошенничества подавать иск о возмещении вреда по месту жительства.

    В июне 2026 года Госдума одобрила закон о новых мерах защиты россиян от кибермошенников.

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    4 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Песков не стал анонсировать возможный телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать возможность беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Сообщим», – сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли такой разговор, передает ТАСС.

    4 июля Соединенные Штаты отмечают 250-летие своей независимости. Российский лидер уже направил американскому коллеге поздравительную телеграмму.

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    4 июля 2026, 18:32 • Новости дня
    По инициативе «ЕР» для УСН сохранили порог освобождения от НДС в 20 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин утвердил закон, который сохраняет порог доходов в 20 млн рублей для освобождения предпринимателей на упрощённой системе налогообложения (УСН) от налога на добавленную стоимость.

    Изначально планировалось, что лимит доходов для перехода на уплату НДС с 2026 года будет снижен до 20 млн рублей, а в последующие годы продолжит падать. К 2027 году ожидалось снижение до 15 млн рублей, а к 2028 году – до 10 млн рублей.

    Теперь эти изменения отложены, порог в 20 млн рублей будет действовать в 2027–2029 годах, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Снижение лимита до 15 млн рублей перенесено на 2030 год, а до 10 млн рублей – на 2031 год. По оценкам, федеральный бюджет недополучит 51,1 млрд рублей в 2027 году и около 100 млрд рублей ежегодно в 2028–2029 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки для бизнеса.

    Вскоре партия «Единая Россия» внесла в Госдуму соответствующий законопроект о неснижении лимита по НДС.

    В конце прошлого месяца депутаты приняли этот документ во втором и третьем чтениях.

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