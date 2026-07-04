Bild: Съезд АдГ попытались сорвать музыкой из «Звездных войн»

Tекст: Мария Иванова

Федеральный съезд оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), проходящий в Эрфурте, столкнулся с необычной провокацией, передает РИА «Новости». По данным газеты Bild, злоумышленники попытались сорвать мероприятие, включив «Имперский марш» из «Звездных войн».

Издание опубликовало видеозапись инцидента. На кадрах слышно, как в зале заседаний громко играет известная композиция. Автор ролика отметил, что участники съезда долго не могли понять, откуда доносится звук.

«Через несколько минут техники и сотрудники федерального управления уголовной полиции обнаружили встроенный динамик в стене выставочного зала. Устройство было хорошо спрятано между облицовкой и стеной», – говорится в публикации газеты.

Уточняется, что музыку включили дистанционно, и это была явная попытка сорвать партийное мероприятие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегаты проходящего в Эрфурте съезда переизбрали Алис Вайдель на пост сопредседателя партии.

Месяцем ранее официальная делегация «Альтернативы для Германии» приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме.