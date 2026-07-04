По инициативе «ЕР» для УСН сохранили порог освобождения от НДС в 20 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Изначально планировалось, что лимит доходов для перехода на уплату НДС с 2026 года будет снижен до 20 млн рублей, а в последующие годы продолжит падать. К 2027 году ожидалось снижение до 15 млн рублей, а к 2028 году – до 10 млн рублей.

Теперь эти изменения отложены, порог в 20 млн рублей будет действовать в 2027–2029 годах, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Снижение лимита до 15 млн рублей перенесено на 2030 год, а до 10 млн рублей – на 2031 год. По оценкам, федеральный бюджет недополучит 51,1 млрд рублей в 2027 году и около 100 млрд рублей ежегодно в 2028–2029 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки для бизнеса.

Вскоре партия «Единая Россия» внесла в Госдуму соответствующий законопроект о неснижении лимита по НДС.

В конце прошлого месяца депутаты приняли этот документ во втором и третьем чтениях.