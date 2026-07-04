Путин разрешил жертвам мошенников судиться по месту жительства

Tекст: Алексей Дегтярёв

Новая норма дополняет статью 29 Гражданского процессуального кодекса РФ. Теперь иски о взыскании неосновательного обогащения и возмещении имущественного вреда могут рассматриваться в суде по месту жительства истца или производства уголовного дела, даже если оно приостановлено, передает РИА «Новости».

Закон разработан после решения Конституционного суда РФ от 22 декабря 2025 года. Суд признал, что прежнее правило, обязывающее подавать иск по месту жительства ответчика, ограничивало доступность судебной защиты для пострадавших от хищений.

Поводом стала жалоба женщины, потерявшей 235 тыс. рублей из-за телефонных мошенников: суд отказал ей в рассмотрении иска по месту жительства, сославшись на нарушение подсудности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд России разрешил жертвам телефонного мошенничества подавать иск о возмещении вреда по месту жительства.

В июне 2026 года Госдума одобрила закон о новых мерах защиты россиян от кибермошенников.