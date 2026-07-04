  • Новость часаМедведев назвал взятие Константиновки важным в достижении целей СВО
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    Россия взломала «боевой кристалл» ВСУ в Донбассе
    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки
    Умерла звезда фильмов «Карнавал» и «Вечный зов» Екатерина Жемчужная
    ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на массированный удар
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки
    Британский журналист: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке
    Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки
    4 июля 2026, 17:33 • Новости дня

    Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армянский Конституционный суд отклонил иски семи оппозиционных политических сил и окончательно закрепил итоги прошедшего в начале лета голосования в парламент страны.

    Председатель Конституционного суда Арман Диланян официально огласил вердикт инстанции, передает ТАСС.

    Заседания по рассмотрению объединенных в одно производство жалоб продолжались с конца прошлого месяца.

    «Суд решил, первое – оставить в силе решение 259А Центральной избирательной комиссии от 14 июня касательно результатов парламентских выборов от 7 июня. Второе – решение окончательное и вступает в силу с момента публикации», – заявил Диланян.

    Иски подавали представители семи объединений, включая блоки Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна.

    Также результаты оспаривала партия Гагика Царукяна. Из-за отмены итогов на трех участках этой политической силе не хватило менее 200 голосов для преодоления барьера в 4% и прохождения в парламент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 парламентских мандата. Семь оппозиционных политических сил требовали аннулировать результаты этого голосования.

    В конце июня Конституционный суд Армении приступил к рассмотрению поданных исковых заявлений.

    3 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    ВС России полностью освободили Константиновку

    Российские войска освободили город Константиновка в ДНР

    ВС России полностью освободили Константиновку
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный командный пункт объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Он сообщил, что Путин заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе.

    «Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города с наших дронов-разведчиков, что и было сделано, – сказал он.

    Президент выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач.

    Также с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит Вооруженным силам России: помимо полного освобождения ЛНР значительного продвижения российских сил в ДНР, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    В завершение заседания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.

    Константиновка – один из промышленных городов Донбасса, чья история началась в XIX веке. Основанная Пантелеймоном Номикосовым Сантуриновка постепенно слилась с соседним поселением Константиновка, получившим имя в честь его сына. Уже к концу XIX века территория перешла к бельгийским инвесторам, которые построили здесь металлургический и стекольный заводы, превратив поселение в один из ключевых индустриальных центров региона.

    В советский период, как писала газета ВЗГЛЯД,  этот промышленный потенциал был не только сохранен, но и усилен – Константиновка стала «стекольной столицей» страны, обеспечивая значительную долю производства оконного и бутылочного стекла, а также зеркальной продукции. Местные предприятия, включая знаменитое «Автостекло», играли важную роль в индустрии СССР, а город сформировался как крупный промышленный узел с развитой химической и металлургической базой.

    Именно эта плотная промышленная и городская структура впоследствии стала фактором, определившим военное значение Константиновки. За годы конфликта город был превращен в один из наиболее укрепленных районов обороны ВСУ. Вместе с Авдеевкой и Часовым Яром он входил в так называемый «пояс крепостей Донбасса». Причем укрепления создавались не только на территории бывших промышленных предприятий, но и в жилой застройке, включая частный сектор. По оценкам военных, здесь была развернута сеть стационарных бетонных бункеров и подземных укрытий, рассчитанных на длительную автономную оборону. Предполагалось, что после потери наземной логистики такие опорные пункты смогут снабжаться тяжелыми беспилотниками, что позволило бы гарнизонам удерживать позиции в течение нескольких недель.

    Однако российские войска сделали ставку не на штурм каждого укрепления в лоб, а на окружение и нарушение снабжения противника. Именно такая тактика охвата с флангов применялась при освобождении Авдеевки и других крупных укрепрайонов, а теперь используется и в Константиновке.

    После потери промышленных зон подразделения ВСУ были вынуждены отходить сначала в кварталы многоэтажной застройки, а затем в частный сектор, однако постепенное перекрытие путей снабжения лишило даже хорошо подготовленные бункеры возможности длительного сопротивления. По данным российских военных, в последние дни отдельные гарнизоны начали сдаваться именно из-за нехватки боеприпасов и продовольствия.

    В прошедшее воскресенье Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, что российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около пять тыс. человек в районе Рубцов. «Это важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти десяти лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино», – подчеркнул президент.

    Контроль над Константиновкой открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним крупным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

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    4 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Поддубный: Необходимо убрать барьеры для участия ветеранов в экономике

    Tекст: Мария Иванова

    Герой России, представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму Евгений Поддубный заявил о необходимости обеспечить бесшовный переход специалистов военных профессий на гражданские специальности для развития страны.

    Представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму Евгений Поддубный подчеркнул важность адаптации ветеранов к мирной жизни, передает сайт партии «Единая Россия».

    «Сейчас на передовой создаются и тестируются новые высокие технологии, которые будут востребованы не только в армии. Взять те же беспилотники. В их использовании нуждаются и сельское хозяйство, и строительство, и энергетика, и туристическая отрасль», – акцентировал он.

    По словам Поддубного, в экономике наблюдается нехватка специалистов с необходимыми знаниями и опытом в новых сферах.

    «Нужно сделать так, чтобы переход специалистов из военной сферы на гражданку был быстрым, без лишних бюрократических проволочек, без дополнительных доказательств квалификации. Им ничего не нужно доказывать – они доказали свой профессионализм на фронте. Ребятам нужна работа, а стране нужны их мозги и руки. Мы должны создать условия, чтобы весь их потенциал, вся их энергия были реализованы», – добавил Герой России.

    В партии работает Экспертный совет по подготовке Народной программы под руководством Дмитрия Медведева. В рамках его деятельности закреплена позиция о том, что государство должно помогать ветеранам реализовывать свой потенциал.

    На первом этапе съезда партии, прошедшем 28 июня, были утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму, куда вошли 76 участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена кандидатов федеральной пятерки партии с Евгением Поддубным в составе.

    Политолог Александр Асафов отметил последовательное укрепление партией законодательного корпуса ветеранами спецоперации.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    4 июля 2026, 11:15 • Новости дня
    Минобороны: Ключ к последнему оплоту киевского режима в Донбассе под контролем
    Минобороны: Ключ к последнему оплоту киевского режима в Донбассе под контролем
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобожденная Константиновка является ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергея Рудской.

    Успешное продвижение армии стало возможным благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов, передает Минобороны в Max.

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал о деталях операции.

    «В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Константиновка. Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации», – сообщил генерал-полковник на брифинге.

    Одновременно с этим бойцы группировки «Центр» прорвали линию фортификаций, которую противник возводил с 2014 года. Рудской отметил, что украинское командование считало этот мощный рубеж абсолютно неприступным.

    В данный момент войска группировки «Южная» завершают ликвидацию мелких отрядов противника в освобожденном населенном пункте.

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской подчеркнул, что военные контролируют все районы от южной до северной окраин.

    «Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах», – рассказал Рудской на брифинге ведомства.

    Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства расценил этот успех как ключевой шаг к освобождению всей территории ДНР

    Рудской также отметил, что киевское командование ценой больших потерь пыталось удержать город, чтобы доказать западным спонсорам способность остановить продвижение российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    Командир мотострелковой бригады Антон Грунис ранее доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника.

    Министерство обороны объявило о завершении зачистки города от разрозненных остатков украинских боевиков.

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    4 июля 2026, 11:11 • Новости дня
    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки

    Потери ВСУ при освобождении Константиновки превысили 13,5 тыс. человек

    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе операции по освобождению города Константиновка в ДНР украинские войска потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники, сообщили в Минобороны.

    За время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тыс. военных, 14 танков и 200 орудий артиллерии, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, отмечает Минобороны.

    «В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1,4 тыс. автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО», – заявил Рудской.

    По его словам, город находится под полным контролем российских войск, а подразделения Южной группировки завершают зачистку кварталов от остатков украинских формирований. Противник отброшен на несколько километров от Константиновки, и штурмовые группы уже ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки.

    Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. иПри штурме города российские подразделения разделили силы противника на отдельные очаги.

    За предшествующую неделю украинская армия потеряла на этом участке фронта более 500 солдат.

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    4 июля 2026, 04:18 • Новости дня
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение стратегически важного населенного пункта в ДНР вскрыло нестыковки в заявлениях киевских властей об успехах ВСУ перед западными партнерами, заметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР, дипломат назвала это важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения вперед.

    «Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!» – отметила в комментарии РИА «Новости» Захарова.

    Она обратила внимание на попытки главы киевского режима Владимира Зеленского обмануть западных союзников, когда он намеренно распространял ложную информацию о мнимых достижениях ВСУ.

    «Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы «успехи на поле боя», чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», – указала она.

    Представитель МИД напомнила напутственные слова президента России Владимира Путина. который сказал: «Работайте, братья», и братья не подвели.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями.

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева о мнимых победах на руку России.

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    3 июля 2026, 21:05 • Новости дня
    Агроном развеял главный миф о поливе растений в жару

    Агроном Викулов: Вода из скважины способна погубить весь урожай на даче

    Агроном развеял главный миф о поливе растений в жару
    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Есть мнение, что поливать растения в солнечный день нельзя,так как капли воды на листьях якобы вызывают «ожоги». Но причина гибели растений при поливе в жаркий день совсем другая, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Он также объяснил, зачем растениям в теплице надо включать вентилятор.

    «Среди дачников бытует мнение, что капли воды на листьях действуют как линзы и прожигают их. Теоретически ожоги от капель воды возможны, но массово такого явления я не встречал. Главная опасность другая – холодная вода. Многие огородники имеют скважины и ледяной водой оттуда поливают грядки», – рассказал Викулов.

    По его словам, для теплолюбивых культур, например, перца, томата, огурца, такой полив особенно опасен. Растения испытывают физиологический стресс, который способен привести к их гибели. Чтобы не погубить растения и урожай, вода должна быть близкой по температуре к окружающей среды. Поэтому лучше поливать огород не из шланга, а из бочек, где вода отстоялась и приобрела температуру воздуха в тени.

    Поливать, по словам агронома, лучше всего вечером или утром, когда растения легче справляются с перегревом, результат будет гораздо эффективнее. Также стоит обязательно использовать в жару мульчирование, особенно для растений, чьи корни расположены близко к поверхности. Это весьма важно в теплицах и парниках, где идет очень мощный нагрев.

    «Принципиально важна и вентиляция в закрытом грунте. Томаты, например, не завязывают плоды при температуре выше 30–35 градусов, потому что ухудшается опыление, и кисти просто не образуются. Нужно открывать теплицы по максимуму, устраивать естественную вентиляцию или ставить прямо к растениям вентилятор», – рекомендует собеседник.

    Агроном подчеркивает, что огородники нередко уезжают с дачи, оставляя теплицы закрытыми, а по возвращении обнаруживают, что растения буквально «сварились». Он предупреждает, что в жаркое время года температура там способна достигать 45–50 градусов. «В таком случае мы увидим просто гибель всех растений. Ничего хорошего из этого не получится», – предупредил Викулов.

    Ранее садовод Андрей Туманов рассказал о преимуществах вечернего полива, назвав его более эффективным по сравнению с утренним, а также предупредил, что поливать растения в теплицах в жаркое время года может быть опасным.

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    3 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    FIDE отстранила российского гроссмейстера Крамника от турниров
    FIDE отстранила российского гроссмейстера Крамника от турниров
    @ Malte Ossowski/Sven Simon/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) приняла решение об отстранении российского гроссмейстера Владимира Крамника на один год.

    Спортсмену также назначен испытательный срок продолжительностью три года, передает ТАСС.

    «Разбирательство возникло в связи с жалобами, поданными правлением FIDE и комиссией FIDE по честной игре, касающимися серии публичных заявлений и сообщений в социальных сетях, сделанных Крамником в адрес Давида Навары и покойного гроссмейстера Даниэла Народицкого, а также других игроков», – говорится в заявлении пресс-службы организации.

    Скандал вокруг Владимира Крамника начался после того, как экс-чемпион мира стал публично ставить под сомнение честность игры ряда сильных гроссмейстеров, в том числе чеха Давида Навары и американца Даниэля Народицкого. Основанием для подозрений Крамник называл статистические аномалии, однако прямых доказательств использования противниками шахматных компьюьтеров не представил. Навара впоследствии заявил, что необоснованные обвинения нанесли ему серьезную психологическую травму, а Народицкий также неоднократно отвергал все претензии. После смерти американского гроссмейстера ФИДЕ начала дисциплинарное разбирательство в отношении Крамника.

    Осенью прошлого года российский гроссмейстер Владимир Крамник публично предупреждал о серьезных личных проблемах американского шахматиста Дэниэла Народицкого.

    После смерти американца россиянин сообщил о масштабной кампании травли в свой адрес.

    В январе текущего года американские СМИ назвали причиной кончины Народицкого случайное отравление наркотиками.

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    3 июля 2026, 19:55 • Новости дня
    Политолог: Пашинян лишил права голосовать большую и влиятельную диаспору армян
    Политолог: Пашинян лишил права голосовать большую и влиятельную диаспору армян
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительство армянского премьера Никола Пашиняна понимает, что проживающие за пределами республики граждане трезво смотрят на его политику, а значит они не станут поддерживать его недальновидные действия. Однако вместо диалога с гражданами он выбрал тактику запретов и ограничений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Гарник Туманян. Ранее в Армении запретили голосовать на выборах гражданам, которые за последние два года до голосования отсутствовали в стране 366 дней и более.

    «Новые ограничения, введенные правительством армянского премьера Никола Пашиняна, призваны отсечь граждан, проживающих за пределами республики, от участия в выборах и референдумах», – сказал Гарник Туманян, куратор Экспертного клуба «Дигория», заместитель руководителя проектов Департамента общественно-информационных проектов ЭИСИ.

    Он напоминает: за пределами Армении проживает «большая и влиятельная диаспора, которая исторически активна в общественной, экономической и политической жизни Родины». При этом ограничивать права представителей данной категории начали уже на недавно прошедших парламентских выборах.

    «Государство не позаботилось об открытии экстерриториальных избирательных участков, а силовые структуры преследовали граждан, прибывших в Армению ради участия в голосовании. Команда Никола Пашиняна даже не скрывала такой дискриминации», – подчеркивает собеседник.

    «Комплекс действий, направленный на отсечение диаспоры от участия в электоральных процессах, по сути реализовывается с одной целью: сохранить власть Пашиняна на следующих выборах и подстраховать его инициативы, которые могут быть выдвинуты на референдум», – рассуждает эксперт.

    По его словам, новые ограничения направлены в первую очередь на лишение права голоса армян, проживающих на территории России. «В РФ сформирована довольно сплоченная и многочисленная диаспора, которая крайне негативно относится к желанию действующей власти дистанцироваться от Москвы», – продолжает он.

    «Кроме того, такие действия направлены против армян, проживающих в Грузии, Иране и других странах Ближнего Востока. Ценности и новый курс Пашиняна никак не соотносятся с их мировосприятием. При этом, действия правительства не сулят ничего хорошего и тем армянам, кто проживает в США или Франции», – добавляет собеседник.

    «Проблема в том, что премьер последовательно отвергает все темы, связанные с геноцидом армянского народа 1915 года и Арцахским движением. А для представителей европейских и американских диаспор – это тоже очень чувствительный вопрос, связанный с исторической памятью их семей», – рассказывает эксперт.

    «При этом у оппозиции нет никаких шансов отменить новые законодательные нормы через конституционный суд. Практика последних лет показала, что судебная система Армении перешла под полный контроль партии Пашиняна. Мы видим это по масштабам репрессивной машины, запущенной непосредственно премьером», – поясняет он.

    По его словам, суды используются как инструмент политического давления, устранения представителей оппозиции, изъятия имущества у несогласных, а иногда и откровенного рэкета. «Практически все лидеры оппозиции находятся под следствием, у части из них национализируется имущество. Под следствием находятся и представители Армянской церкви, несогласные с политикой Пашиняна», – говорит собеседник.

    «Напомню, что конституционный суд в этом году уже никак не отреагировал на крайне спорные поправки в избирательное законодательство, которые партия «Гражданский договор» провела в парламент в ускоренном режиме. Ни о какой субъектности судебной системы мы, к сожалению, говорить не можем», – заключил Туманян.

    Ранее в Армении запретили голосовать на выборах гражданам, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. Требование должно быть выполнено избирателями по состоянию на дату за 48 дней до очередных электоральных кампаний и за 28 дней до внеочередных.

    Изменения в избирательный кодекс инициировали депутаты правящей фракции «Гражданский договор», сообщает «Sputnik Армения». По их словам, проживающие за рубежом армянские граждане зачастую недостаточно знают о кандидатах или могут голосовать под влиянием политической повестки страны проживания. За пределами республики постоянно живет несколько сотен тысяч граждан страны. Это, по мнению депутатов, может создать условия для гибридного воздействия.

    Депутаты оппозиционной фракции «Армения» выразили намерение обжаловать изменения в Конституционном суде. По их мнению, новые нормы неправомерно ограничивают избирательные права граждан. Напомним, представители правящей партии подняли этот вопрос незадолго до парламентских выборов 7 июня, заявив, что в республику массово прибывают граждане Армении, проживающие за рубежом, специально для участия в голосовании.

    На тех выборах партия Пашиняна не сумела получить конституционное большинство, несмотря на колоссальную поддержку Запада, нарушения и репрессии против оппозиции. Это важный сигнал о том, что значительная часть армянского народа устала от действующей власти, рассказывали участники круглого стола ЭИСИ.

    Все существенные оппозиционные партии Армении подали иск в Конституционный суд, требуя аннулировать результаты тех выборов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что судебное решение отделяет Армению от окончательного превращения в диктатуру, но в главном перестройка страны под Пашиняна и интересы НАТО уже завершена.

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    3 июля 2026, 23:37 • Новости дня
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины

    Президент России Владимир Путин заявил, что в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины планово создается полоса безопасности. Об этом глава государства сообщил на совещании в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    На совещании с руководством Генерального штаба, состоявшемся на одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск, президент России Владимир Путин заявил, что формирование полосы безопасности является одним из ключевых направлений текущей боевой работы подразделений в зоне проведенияСВО, сообщает официальный сайт Кремля.

    Президент также отметил, что глубина буферной зоны будет определяться характером действий украинской стороны: чем интенсивнее будут удары ВСУ по российским объектам инфраструктуры, тем шире окажется создаваемая полоса безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    4 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки

    Reuters и AP сдержанно отреагировали на взятие Константиновки

    Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные СМИ освещают новость о взятии российскими войсками Константиновки максимально скупо и используя предельно осторожные формулировки.

    Иностранная пресса с крайней неохотой реагирует на успехи российских войск, передает РИА «Новости». Агентство Reuters стало первым англоязычным изданием, выпустившим отдельную новость о докладе начальника Генштаба Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину.

    В свою очередь, Associated Press не стало посвящать взятию Константиновки отдельный материал. Издание включило эту информацию в более широкую статью о реакции российского лидера на удары Киева по гражданским объектам внутри России. Оба агентства проявляют максимальную осторожность в формулировках, отказываясь подтверждать позицию Москвы и ссылаясь на отсутствие комментариев со стороны Украины.

    При этом газета The New York Times в своем последнем материале вообще проигнорировала Константиновку. Издание лишь отметило, что российский президент получил подробные доклады от военного командования. Напомним, третьего июля Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. «Это ключ к освобождению всей территории ДНР», – заявил глава государства, добавив, что успех открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла ложные заявления Владимира Зеленского об успехах ВСУ.

    Военный эксперт Игорь Коротченко назвал потерю этого населенного пункта мощнейшим ударом по украинской пропаганде.

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    4 июля 2026, 07:07 • Новости дня
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск затронул вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.

    В ходе доклада президенту командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил подразделения, наиболее успешно действовавшие при освобождении Константиновки.

    «Наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича», – сказал он в ходе онлайн совещания.

    После доклада Картавкина, в ходе которого он рассказал о работе бойцов под его командованием в боях за Константиновку, президент обсудил вопрос о присуждении военнослужащему очередного звания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

    «Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности», – отметил Путин.

    Он уточнил, что Картавкин дивизией командует, а все еще не генерал.

    «Прошу вас обратить на это внимание», – сказал президент.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки и заявил о непоколебимой вере в победу ВС России. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки.

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    3 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    В России воссоздадут высшее военно-морское училище имени Фрунзе
    В России воссоздадут высшее военно-морское училище имени Фрунзе
    @ Александр Карпушкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Также решено реорганизовать военную академию материально-технического обеспечения имени Хрулева и воссоздать Военный инженерно-технический университет.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил решение о возрождении Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Это одно из старейших военно-морских учебных заведений страны. В конце 1990-х годов оно утратило самостоятельный статус после объединения с Высшим военно-морским училищем подводного плавания имени Ленинского комсомола. Теперь училище будет восстановлено как отдельное образовательное учреждение.

    Кроме того, будет реорганизована Военная академия материально-технического обеспечения имени Хрулева, что позволит воссоздать отдельный Военный инженерно-технический университет. Соответствующее постановление правительства опубликовано 3 июля 2026 года, передает ТАСС.

    «Реорганизовать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева Министерства обороны Российской Федерации <...> в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный инженерно-технический университет», – говорится в официальном документе.

    Университет ведет свою историю с 1939 года, когда создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище (ВВМИСУ). Его задачей была подготовка инженеров для строительства военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России решило восстановить расформированное Челябинское высшее танковое училище.

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    3 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции заместителя начальника 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины полковника Александра Желтова.

    Также ликвидирован майор Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Информацию об успешных действиях военных подтвердили в силовых структурах.

    «В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья. 1 июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк», – уточнил представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что Желтов родился 8 июля 1977 года.

    В конце июня российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» ССО Украины Павла Антоненко.

    Неделей ранее ВС России ликвидировали двух украинских командиров в Запорожской области.

    В январе текущего года армия России поразила пятерых офицеров ВСУ на различных участках фронта.

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    3 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Туск заявил о конце эры доброжелательности Польши к Украине
    Туск заявил о конце эры доброжелательности Польши к Украине
    @ Kai Taller/ArenaAkcji/imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношениях между Польшей и Украиной наступает новый этап, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, Варшава больше не намерена в одностороннем порядке проявлять доброжелательность к Киеву.

    «Напряжение вызвало ненужное решение Зеленского», – заявил политик, передает РИА «Новости». «Самым глупым, если у него были такие мысли, чтобы получить большую поддержку на Украине, была эскалация напряжения между Украиной и Польшей», – добавил он.

    Туск подчеркнул, что Варшава ожидает от Киева конкретных шагов по снижению напряженности. По словам польского премьера, его страна больше не намерена в одностороннем порядке демонстрировать доброжелательное отношение и забывать о собственных национальных интересах. «Хорошие отношения между нами отвечают интересам всех, но требуют доброй воли со стороны Киева. Больше не будет так, что только Варшава предлагает доброжелательное отношение», – сказал он.

    Он добавил, что политики на Украине уже осознали взаимный вред от дальнейшей эскалации. Туск также подчеркнул невозможность вступления соседней страны в Европейский союз без полноценного примирения: «Сейчас мы ждем шага со стороны Украины. Не может быть Европейского Союза без примирения, но не может быть примирения без исторической правды. Украина должна это понять».

    В мае Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России).

    Ранее Туск резко осудил героизацию убивавших поляков националистов.

    Позже польский премьер-министр рассказал о попытках украинского лидера загладить вину за недавние инциденты.

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    4 июля 2026, 16:00 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на массированный удар
    ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на массированный удар
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 4 июля отразили масштабную атаку, уничтожив сотни беспилотников и десять ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    В ночь на 4 июля киевские власти попытались нанести комбинированный удар по российской территории с использованием крылатых ракет, реактивных систем залпового огня и дронов, указало ведомство в Max.

    В ходе отражения нападения военные сбили свыше 500 воздушных целей. Среди них оказались десять дальнобойных ракет «Фламинго», девять снарядов HIMARS над Белгородской областью и 494 беспилотных аппарата большой дальности.

    Уничтожение объектов велось под руководством главного командования ВКС России.

    «Попытка В. Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке действиями российских сил и средств ПВО была сорвана», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве отметили, что за июнь российские силы сбили около 13 тыс. воздушных целей, в производстве которых участвуют специалисты из европейских стран, включая Британию.

    Военное ведомство подчеркнуло, что попытки нанесения ущерба гражданским объектам не останутся без ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли массированные удары по логистическим центрам ВСУ.

    В середине июня средства противовоздушной обороны сбили четыре крылатые ракеты «Фламинго» и почти 1 тыс. беспилотников.

    Напомним, ВС России в пятницу полностью освободили Константиновку. Президент Владимир Путин подчеркнул особую важность освобождения этого города.

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