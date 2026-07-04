Путин подписал закон о поддержке российских НПЗ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Согласно новым правилам, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране, передает РИА «Новости».

Документ разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в общем объеме производства, а акциз включат в стоимость итогового продукта. На сбор документов для получения вычета акциза отводится три месяца. При возврате смешанного бензина покупателем акциз не возмещается.

Закон также предусматривает возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения и при импорте уполномоченными организациями. При ввозе из стран ЕАЭС норматив возмещения вырастет с 0,68 до 0,9.

Для других государств он будет рассчитываться на основе цены Аи-92 в Индии и стоимости доставки. Кроме того, до конца 2026 года продлены модернизационные соглашения для НПЗ с инвестициями свыше 100 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил разработать дополнительные меры для стабильного снабжения внутреннего рынка топливом. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал о готовности страны импортировать нефтепродукты ради снижения ажиотажного спроса.