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    4 июля 2026, 11:22 • Новости дня

    Медведев назвал Баб-эль-Мандебский пролив термоядерным оружием Ирана

    Медведев назвал Баб-эль-Мандебский пролив термоядерным оружием Ирана
    @ NASA

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ормузский пролив в конфликте с США стал для Ирана «оружием не слабее ядерного», но в запасе есть и «термоядерное оружие» – Баб-эль-Мандебский пролив, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Ормузский пролив в условиях противостояния с США стал для Тегерана «оружием не слабее ядерного», передает РИА «Новости». Однако в арсенале иранской стороны есть и более мощный инструмент – Баб-эль-Мандебский пролив, который Медведев сравнил с термоядерным оружием.

    «Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус... Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это ядерное оружие, но и термоядерное оружие, а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты», – заявил политик по итогам визита в Иран.

    Политик подчеркнул, что перекрытие Ормузского пролива продемонстрировало силу Тегерана, и теперь ведутся переговоры о его дальнейшем функционировании. Медведев также выразил уверенность, что агрессивные действия США против Ирана были абсолютно ничем не спровоцированы, поскольку исламская республика не представляла угрозы для Вашингтона.

    Зампред Совбеза РФ находился в Тегеране с рабочим визитом. В пятницу он принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    1 июля 2026, 18:16 • Новости дня
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи, рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший президент и бывший премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев в качестве специального посланника президента России Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с погибшим лидером Исламской Республики в Тегеране», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

    Траурные мероприятия в иранской столице начнутся 3 июля. Ожидается прибытие высокопоставленных представителей из более чем 30 государств. С 4 по 5 июля гроб с телом верховного лидера установят в религиозно-общественном комплексе Мосалла, где все желающие смогут отдать дань уважения.

    Масштабное траурное шествие по центральным улицам Тегерана запланировано на 6 июля. Затем тело перевезут в Кум – главный религиозный центр страны, где церемонии продолжатся на следующий день. Похороны Али Хаменеи состоятся 9 июля в Мешхеде, родном городе погибшего лидера.

    Ранее офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания и похорон на начало июля. Власти исламской республики пообещали привлечь к ответственности виновников гибели политика.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство аятоллы.

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    3 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев принял участие в прощании с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Памятные мероприятия проходят в Мосалле имени имама Хомейни, передает ТАСС. Этот религиозно-общественный комплекс является крупнейшим в Тегеране.

    Верховный лидер исламской республики погиб в результате американских и израильских ударов. Во время траурной церемонии Дмитрий Медведев кратко пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Напомним, масштабная церемония прощания с погибшим духовным лидером Ирана стартовала в Тегеране.

    Бывшего верховного руководителя похоронят в его родном городе Мешхеде.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    3 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Медведев выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Али Хаменеи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом по поводу гибели Али Хаменеи.

    «От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Скорбим вместе с иранским народом в связи с безмерной утратой», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее Медведев прибыл в Иран для участия в траурной церемонии. Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов страны и завершится погребением аятоллы в его родном Мешхеде, передают РИА «Новости»

    Во время церемонии в Тегеране Медведев заявил, что скорбь сплотила иранцев перед лицом давления США и их союзников. Он подчеркнул, что народ Ирана выстоял в этой борьбе и, по его убеждению, в итоге одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Дмитрия Медведева в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели аятоллы Али Хаменеи.

    В мавзолее Имама Хомейни в Тегеране стартовали масштабные траурные мероприятия в память о погибшем духовном лидере Ирана Али Хаменеи.


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    3 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Медведев прибыл в Тегеран для участия в прощании с Хаменеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран на церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Политик сообщил о своем приезде в иранскую столицу в личном канале в социальной сети Max.

    «Прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи», – написал Медведев

    Ожидается, что в ближайшее время он прибудет в Мосалле имени имама Хомейни в Тегеране, который является крупнейшим в иранской столице религиозно-общественным комплексом и местом проведения церемонии прощания.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Дмитрия Медведева в официальной церемонии. Масштабные траурные мероприятия стартовали в мавзолее Имама Хомейни в Тегеране.

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    2 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Медведев сообщил, что означает для Финляндии снятие запрета на ЯО

    Медведев пояснил значение для Финляндии снятия запрета на ЯО

    Tекст: Катерина Туманова

    Решение Хельсинки отменить запрет на размещение ядерного вооружения сделало финскую территорию потенциальной мишенью для ответных ударов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Он подчеркнул, что отмена запрета на размещение подобного вооружения кардинально меняет ситуацию для соседнего государства.

    «Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Всего лишь одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России», – написал Медведев в соцсети Х.

    Он добавил, что скандинавская страна достигла вожделенного в Европе уровня безопасности.

    «Радуйтесь, Финляндия, вы достигли пика безопасности», – подытожил он.

    Напомним, президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что Россия жестко ответит на ядерные решения Финляндии.

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    3 июля 2026, 03:15 • Новости дня
    WSJ: Оман и США хотят переубедить Иран взимать плату за Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    До войны США с Ираном через Ормузский пролив перевозилось около пятой части мировой нефти, теперь Тегеран намерен сделать проход через пролив платным, а США и Оман ищут варианты его переубедить.

    «США и Оман ищут способы сломить настойчивое требование Ирана взимать плату за проезд судов через Ормузский пролив. Их главным рычагом в непрямых переговорах было обещание разморозить часть из 100 млрд долларов иранских средств, хранящихся за рубежом», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    США даже попытались предложить вознаграждение за открытие Ормузского пролива. Иран не сдвинулся с места. Вашингтон предлагает освободить от уплаты налогов, но Тегеран настаивает на взимании платы за проезд по водному пути, пишет газета.

    Пока что Тегеран не клюет ни на одну приманку. Его военное руководство отвечает новыми угрозами в адрес судов, проходящих по одному из самых оживленных водных путей в мире.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, США и Иран 22 июня решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.

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    3 июля 2026, 10:30 • Новости дня
    В Тегеране стартовали многодневные похороны Али Хаменеи

    В Иране началась масштабная церемония прощания с погибшим аятоллой Али Хаменеи

    Tекст: Мария Иванова

    В мавзолее Имама Хомейни в Тегеране стартовали траурные мероприятия, посвященные памяти духовного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего четыре месяца назад.

    Многодневная церемония прощания с покойным духовным руководителем Исламской республики собрала политических и религиозных деятелей со всего мира, передает РИА «Новости».

    Власти обеспечили усиленные меры безопасности в районе мавзолея, где ожидается присутствие миллионов верующих.

    Почтить память аятоллы прибудут делегаты из порядка 100 государств. Российскую сторону представит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Организаторы подчеркнули, что отказались приглашать представителей стран, занявших «неправильную позицию» относительно военных действий США против Ирана.

    Народные прощания продлятся до 9 июля и охватят не только Иран, но и соседний Ирак. С 4 по 6 июля траурные мероприятия пройдут в Тегеране, после чего тело доставят в Кум, а затем в священные шиитские города Кербелу и Неджеф. Похороны состоятся 9 июля в родном для Хаменеи Мешхеде.

    Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате американо-израильских ударов по иранской столице. Проведение похорон пришлось отложить из-за продолжавшихся весь март атак и необходимости подготовки инфраструктуры в условиях перемирия. Новым верховным лидером страны стал его сын Моджтаба Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил участие Дмитрия Медведева в траурных мероприятиях.

    Офис погибшего лидера назначил погребение политика в его родном Мешхеде на 9 июля.

    Ассамблея экспертов избрала новым верховным руководителем страны сына погибшего Моджтабу Хаменеи.

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    2 июля 2026, 05:59 • Новости дня
    США вывезли бомбардировщики B-52H с британской военной базы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты вывезли стратегические самолеты B-52H Stratofortress с аэродрома Фэрфорд в Британии, сообщают американские СМИ со ссылкой на местных фотографов.

    B-52 Stratofortress ВВС США вылетели с авиабазы Фэрфорд Британии, таким образом было завершено развертывание для поддержки войны против Ирана, пишет The War Zone.

    Отлет техники запечатлели местные фотографы и опубликовали кадры в социальных сетях.

    В конце мая организаторы отменяли британское авиашоу Royal International Air Tattoo из-за активности американских военных на базе Фэрфорд.

    В марте британское военное ведомство подтверждало факт предоставления военных баз американским силам для операций против Ирана.

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    1 июля 2026, 16:38 • Новости дня
    Трамп не подтвердил возобновление операции США против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не подтвердил планы возобновить военную операцию против Ирана.

    Выступая 1 июля на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, он сказал: «Я думаю, они существенно продвинулись, мы по ним очень сильно ударили на прошлой неделе», передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможности полномасштабной операции, Трамп отметил, что, по его мнению, дела Вашингтона с Тегераном идут хорошо и что речь идет о денуклеаризации Ирана. По его словам, у Ирана не должно быть ядерного оружия, эти заявления американский лидер сделал перед вылетом с рабочей поездкой в штат Северная Дакота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил возобновить военные атаки на Иран в случае провала ядерных переговоров.

    Позднее Трамп заявил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции и сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе.

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    2 июля 2026, 13:28 • Новости дня
    Иран пригрозил США решительным ответом на провокации во время похорон Хаменеи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предостерег США, Израиль и их союзников от угроз и агрессии в отношении Ирана в дни проведения церемонии прощания и похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Центральный штаб иранских вооруженных сил предупредил западные страны о недопустимости провокаций в период прощания с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи, передает РИА «Новости»

    Траурные церемонии пройдут с 4 по 9 июля в нескольких городах, включая Тегеран и Мешхед.

    Командующий штабом Али Абдоллахи обратился к противникам государства. «В эти великие поучительные дни… мы предупреждаем врагов Ирана, в особенности США, Израиль, а также их региональных и внерегиональных сообщников о необходимости избегать просчетов любого рода и призываем задуматься о суровом и отрезвляющем ответе», – подчеркнул военный.

    Кроме того, военное руководство пообещало дать быстрый отпор на любые попытки американского вмешательства в ситуацию вокруг Ормузского пролива. В ведомстве отметили, что полеты авиации и беспилотников США над этой акваторией ставят под угрозу безопасность всего региона.

    Напомним, Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Проведение похорон пришлось отложить на несколько месяцев из-за продолжавшихся атак и необходимости подготовки инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания и похорон на начало июля.

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили посетит траурные мероприятия вместе с другими региональными лидерами.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть политика.

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    2 июля 2026, 12:25 • Новости дня
    Песков сообщил о поездке Медведева на похороны Хаменеи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетит церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россию на траурных мероприятиях в Иране представит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие российского политика в официальной церемонии.

    «Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о составе российской делегации. Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместных авиаударов США и Израиля.

    Многодневные похороны были отложены из-за боевых действий и пройдут с 4 по 9 июля в нескольких городах Ирана и Ирака. Официальное прощание с участием иностранных делегаций и глав государств состоится в Тегеране 3 июля. Погребение пройдет 9 июля в Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал об участии Дмитрия Медведева в траурных мероприятиях.

    Офис погибшего лидера назначил церемонии прощания на начало июля.

    Иранское агентство Fars сообщило о предстоящем погребении аятоллы в его родном городе Мешхед.

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    3 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Bloomberg: Около 8 тыс. моряков оказались заблокированы в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на перемирие между США и Ираном, тысячи членов экипажей торговых судов продолжают ожидать возможности покинуть акваторию.

    Около 8 тыс. моряков остаются заблокированными в Персидском заливе, ожидая открытия Ормузского пролива, передает Bloomberg.

    По данным Международной морской организации, в общей сложности во время военного конфликта в заливе застряли порядка 11 тыс. иностранных моряков.

    Капитан нефтяного танкера Абхиджит Чопра рассказал, что узнал о мирном соглашении между США и Ираном из сообщений от близких. «Когда они сказали, что Ормузский пролив открыт, мы были немного оптимистичны, что судно сможет пройти», – отметил он. Однако новости о новых атаках на танкеры принесли разочарование экипажу, состоящему из 21 человека.

    Ситуация усугубляется тем, что многие моряки находятся на судах сверх сроков своих контрактов, которые обычно длятся от четырех до девяти месяцев. Замена экипажей затруднена из-за нежелания сменщиков отправляться в зону конфликта, несмотря на увеличение зарплат до 30 тыс. долларов в месяц. Некоторые страны временно прекращали выдачу виз или запрещали своим гражданам отправляться в регион.

    В июне США и Иран заключили временное соглашение на 60 дней, предполагающее открытие пролива, однако Международная морская организация приостановила план эвакуации после возобновления атак. Подготовка судов к выходу в открытое море требует времени: необходимо очистить корпуса, составить планы бункеровки и провести тренировки экипажей на случай непредвиденных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная морская организация ООН приступила к эвакуации 11 тыс. заблокированных в Персидском заливе моряков.

    Морской транспорт начал транзит через Ормузский пролив в рамках утвержденной программы.

    После атаки иранского беспилотника на сухогруз ведомство временно свернуло масштабную спасательную операцию.

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    3 июля 2026, 04:12 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии Ирана «почти со всем, что нужно»

    Трамп заявил о согласии Ирана «почти со всем» необходимым

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном, который согласился почти на все, что было нужно, заявил 2 июля американский президент Дональд Трамп в интервью CNBC.

    «И мы ведем переговоры, и посмотрим, получится ли. Думаю, они согласились почти на все, что нам нужно», – заявил он телеканалу CNBC.

    Трамп снова напомнил о военных успехах США на Ближнем Востоке, напомнив о длительных военных кампаниях страны во Вьетнаме, Афганистане, во время Корейской войны.

    «Мы были во всех войнах много-много лет. Я там [в Иране] всего четыре месяца. И что я сделал? Я разгромил их в военном отношении. Они полностью разгромлены в военном отношении», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала о поиске США и Оманом аргументов для смены позиции Ирана по Ормузу. Спикер парламента Ирана заявил о полном снятии морской блокады со стороны США. Центральное командование ВС США сообщило о полном прекращении морской блокады Ирана и отказе от ограничений на движение судов в Персидском и Оманском заливах.


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    4 июля 2026, 05:30 • Новости дня
    Гросси назвал условие допуска инспекторов МАГАТЭ на объекты Ирана

    Гросси: Допуск инспекторов МАГАТЭ на объекты Ирана зависит от переговоров с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Возвращение международных инспекторов на иранские ядерные комплексы напрямую обусловлено успешной реализацией недавно подписанного меморандума между Тегераном и Вашингтоном, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    «До сих пор получить доступ не удалось. Но здесь, думаю, нужно понимать, что этот вопрос в определенной степени становится связанным, я бы сказал, даже зависимым от продолжающихся переговоров между Соединенными Штатами и Ираном вокруг меморандума о взаимопонимании», – заявил РИА «Новости» глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Рафаэль Гросси напомнил, что подписанный в июне документ передает контроль над ядерными материалами ведомству. Точные сроки возвращения специалистов пока неизвестны, однако Гросси выразил надежду на ускорение процесса, стартовавшего в швейцарском Бюргенштоке.

    Тегеран и Вашингтон дистанционно заключили соглашение 18 июня, завершив вооруженный конфликт, начавшийся 28 февраля. Договор фиксирует сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Иран ограничил контакты с международными инспекторами МАГАТЭ в июне 2025 года после американских ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси 24 июня заявил о скором начале инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство Ирана согласилось возобновить допуск экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Администрация США запросила 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране.

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    4 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Медведев раскрыл мирный план решения ядерной проблемы Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что у России были предложения, которые могли разрешить иранскую ядерную проблему мирными средствами.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев по итогам визита в исламскую республику указал на наличие у Москвы вариантов урегулирования кризиса, передает РИА «Новости». Он напомнил, что поводом для атаки Соединенных Штатов стала дискуссионная ядерная программа страны.

    «Хотя на сей счет у РФ были предложения – их, по сути, предлагал глава нашего государства – которые позволили бы решить эту задачу иначе, мирными средствами», – сказал Медведев.

    Политик добавил, что обсуждение иранских ядерных материалов ограничивалось общими рассуждениями без предъявления конкретных фактов. Ранее чиновник прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

    Позднее Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у России планов передачи ядерного оружия Тегерану.

    В прошлом месяце Вашингтон подписал с исламской республикой меморандум о прекращении войны.

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