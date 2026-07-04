Медведев передал Пезешкиану соболезнования Путина после гибели Хаменеи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретился с иранским лидером Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости».

Визит состоялся по прямому указанию Владимира Путина. «Мы выразили глубину нашего сочувствия, передали соболезнования… У меня была беседа с президентом Пезешкианом, я ему передал также слова соболезнования от президента Российской Федерации», – заявил политик.

В ходе поездки стороны также затронули текущее состояние партнерства. Медведев уточнил, что участники встречи подробно обсудили общее положение дел в отношениях между Москвой и Тегераном.

Бывший верховный лидер исламской республики Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранской столице. Траурную церемонию пришлось отложить до июля из-за продолжавшихся весь март атак и необходимости подготовить соответствующую инфраструктуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Дмитрия Медведева в траурных мероприятиях.

Замглавы Совета безопасности прибыл в иранскую столицу накануне.

Тела погибшего верховного лидера и его семьи вынесли во внутренний двор крупнейшего религиозного комплекса Тегерана.