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    4 июля 2026, 11:09 • Новости дня

    На подлете к Москве уничтожены 62 БПЛА

    Собянин: На подлете к Москве уничтожены 62 БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С начала суток российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали масштабную атаку беспилотников, направлявшихся в сторону столичного региона.

    За прошедшие сутки в направлении Московского региона было зафиксировано движение более 200 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Основная часть аппаратов была успешно нейтрализована силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах к столице.

    «62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – уточнил градоначальник.

    Информации о пострадавших или разрушениях на земле в результате падения обломков сбитых дронов на данный момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть беспилотников.

    1 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    Синоптики сообщили о грядущем похолодании и грозах в Москве

    Синоптик Позднякова спрогнозировала уход жары и дожди в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столичном регионе ожидается постепенное снижение температуры воздуха, которое будет сопровождаться кратковременными осадками и местами грозами, сообщили синоптики.

    Жара начнет покидать столицу в ближайшие дни, пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову. В ночь на пятницу и днем прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

    Ночь на пятницу еще будет теплой, от 18 до 20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность. «Ночью будет без осадков, а днем возможны кратковременные дожди от небольших до умеренных», – уточнила Позднякова.

    В субботу ночная температура составит от 15 до 16 градусов, дневная – от 23 до 25 градусов. В воскресенье ночью похолодает до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 22–24 градусов. Специалист добавила, что тенденция к снижению температуры сохранится и в начале следующей недели, когда показатели будут колебаться в пределах от 18 до 23 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

    Ранее Позднякова уже предупреждала жителей столицы о похолодании. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о приходе освежающих дождей с грозами.

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    1 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Задержана 16-летняя соучастница напавших на полицейского в Москве мужчин

    СК: Задержана 16-летняя соучастница автоподставщиков в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Несовершеннолетнюю участницу группы автоподставщиков, напавших на полицейского, задержали в Москве, сообщает ГСУ СК по столице.

    «Задержана несовершеннолетняя подозреваемая в вымогательстве, инсценировавшая совместно с двумя соучастниками дорожно-транспортное происшествие», – сообщило ведомство в «Максе».

    Следователи установили ее причастность по записям камер и показаниям очевидцев.

    По данным следствия, 28 июня 2026 года на улице Маросейка трое злоумышленников, действуя группой по предварительному сговору, инсценировали ДТП. Под угрозой вызова ДПС они потребовали у потерпевшего 10 000 рублей.

    Отмечается, что этот эпизод относится к событиям, предшествовавшим нападению на полицейского.

    В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о вымогательстве. 16-летняя соучастница доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело о нападении автоподставщиков на инспектора ДПС после инсценировки аварии в центре столицы.

    Басманный районный суд Москвы арестовал одного из фигурантов дела Давида Черноусова по обвинению в применении насилия к полицейскому на улице Маросейка. Тот же суд отправил в СИЗО второго участника нападения на автоинспектора Сергея Козлова, частично признавшего вину и принесшего извинения.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    1 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд рассмотрит ходатайство о заключении под стражу двух мужчин, обвиняемых в применении насилия к полицейскому в центре столицы.

    Правоохранительные органы просят отправить фигурантов уголовного дела в СИЗО на два месяца, передает ТАСС. Инцидент с представителем власти произошел в минувший понедельник в центре Москвы.

    «Следствие настаивает на аресте двух молодых людей, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)», – рассказал участник судебного процесса.

    Ранее следователи возбудили уголовное дело после нападения автоподставщиков на столичного инспектора ДПС.

    Правоохранители задержали подозреваемых в Московской области. В октябре прошлого года трое мужчин избили сотрудника патрульной службы в лесопарковой зоне столицы.

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    3 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о покушении на Симоньян

    Фигуранты дела о покушении на Маргариту Симоньян получили до 25 лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Второй Западный окружной военный суд Москвы назначил фигурантам дела о подготовке убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян от шести до 25 лет лишения свободы.

    Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян приговорены к срокам от шести до 25 лет лишения свободы, передает ТАСС. Наибольший срок получил механик автосервиса Михаил Балашов.

    Суд назначил Балашову наказание в виде лишения свободы на 25 лет: первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Другой фигурант, Егор Савельев, ранее судимый за покушение на убийство, получил 15 лет колонии и штраф 800 тыс. рублей.

    Всего по делу о покушении на Симоньян проходят 12 человек. Поскольку на момент совершения преступления некоторые из них были несовершеннолетними, судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе прений государственное обвинение просило назначить подсудимым до 25 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о покушении на журналисток поступило в военный суд Москвы.

    Обвиняемые согласились совершить данное преступление за 50 тысяч долларов.

    Ранее в материалах расследования появились трое несовершеннолетних фигурантов.

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    1 июля 2026, 23:35 • Новости дня
    Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве
    Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы, следует из сообщений мэра города Сергея Собянина.

    Вечером в среду Собянин сообщил в «Максе»: «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву».

    Позднее он сообщил, что сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву. Затем ПВО уничтожила еще два дрона.

    Специалисты экстренных служб находятся на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром Собянин сообщил, что на подлете к российской столице уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

    В подмосковном аэропорту Жуковский временно приостановлены прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

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    3 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожено еще два дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Собянин в ночь на пятницу сообщал, что силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ. Всего с начала дня на подлете к городу ликвидировано шесть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию.

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    3 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    «Художника» Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

    «Цифрового» художника Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сергею Галантеру по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    «Тверской районный суд города Москвы 3 июля 2026 года признал Галантера Сергея Владимировича виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что осужденный выдавал себя за «цифрового» художника и эксперта по инвестициям. Он предлагал гражданам вкладывать денежные средства в виртуальное искусство, обманывая доверчивых инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Мосгорсуд утвердил семилетний срок лишения свободы для похитившей у инвестора более шести миллиардов рублей блогера Валерии Федякиной.

    В марте суд приговорил криптоинвестора Григория Мулузяна к шести годам колонии за обман клиентов под предлогом инвестирования в криптовалюту.

    В середине июня чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг получил пять с половиной лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.

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    3 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    В центре Москвы из-за антисанитарии закрыли «Пятерочку»

    Суд закрыл «Пятерочку» в центре Москвы из-за антисанитарии и обнаруженной там крысы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Деятельность продуктового магазина в Тверском районе Москвы временно приостановлена после обнаружения грызуна и серьезных нарушений санитарных норм в торговых залах.

    Тверской районный суд вынес решение о закрытии супермаркета на Тихвинской улице, передает ТАСС. Причиной жестких мер стали грубые нарушения базовых санитарно-эпидемиологических норм.

    «Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 июля 2026 года предприятие продовольственной торговли «Пятерочка» ООО «Агротог» признано виновным в совершении административного правонарушения. Назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», – сообщили в пресс-службе инстанции.

    В ходе осмотра специалисты зафиксировали крайне неудовлетворительное гигиеническое состояние помещений. Инспекторы выявили обильные скопления пыли, остатки еды под стеллажами и повреждения напольного покрытия. Главным основанием для закрытия стало присутствие живой крысы в складской зоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд приостановил работу одного из столичных ресторанов сети «Якитория» из-за грязного кухонного оборудования и отсутствия медосмотров у сотрудников.

    Ранее Бутырский районный суд вынес постановление о временном прекращении деятельности кафе «Суши-энд-Пицца» по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

    До этого Роспотребнадзор обнаружил в супермаркетах сети «Светофор» мух, тараканов и грызунов.

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    2 июля 2026, 13:05 • Новости дня
    Мэрия Москвы назвала самые популярные породы собак у горожан
    Мэрия Москвы назвала самые популярные породы собак у горожан
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пользователи портала mos.ru добавили в личный кабинет более 275 тыс. собак. В топ-три пород входят йоркширские терьеры, чихуахуа и джек-рассел-терьеры. В Международный день собак в столичном Департаменте информационных технологий рассказали, питомцев каких еще пород заводят москвичи.

    В Международный день собак Департамент информационных технологий столицы раскрыл предпочтения горожан при выборе домашних животных, передает Сайт мэрии Москвы.

    Чаще всего москвичи заводят метисов и беспородных собак, а среди породистых лидируют йоркширские терьеры, чихуахуа и джек-рассел-терьеры. Также популярны шпицы, французские бульдоги и вельш-корги-пемброки.

    «Собаки традиционно остаются в числе самых популярных домашних животных у пользователей mos.ru. В личных кабинетах на портале зарегистрировано уже более 275 тысяч собак. В топе предпочтений москвичей в основном некрупные и декоративные породы, которые подходят для жизни в квартире», – рассказали в пресс-службе ведомства. Всего горожане добавили в профили свыше 577 тыс. питомцев, включая кошек и экзотических животных.

    Самой распространенной кличкой стала Боня. В число лидеров также вошли Арчи, Джесси, Буся и Ричард. Питомцы есть у 458 тыс. пользователей портала, при этом 33 тыс. человек держат одновременно и кошку, и собаку. Внесение данных о животном позволяет владельцам быстрее записываться к ветеринару и получать доступ к амбулаторной карте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

    В мае донские ученые разработали новую методику выявления уровня тревожности у собак.

    В июне эксперт Александра Чихринова предупредила об опасности летней жары для питомцев.

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    2 июля 2026, 15:36 • Новости дня
    Суд в Москве вынес приговор похитившим в Крыму 450 млн рублей банкирам

    Бывших топ-менеджеров банка осудили за хищение 450 млн рублей через кредиты на жителей Крыма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве вынесен приговор бывшим руководителям кредитной организации, похитившим более 450 млн рублей с помощью оформления фиктивных займов на жителей Крымского полуострова.

    Суд в Москве приговорил к срокам до семи лет лишения свободы членов организованной преступной группы, которые нанесли ущерб Агентству по страхованию вкладов на сумму свыше 450 млн рублей, сообщила прокуратура столицы на платформе «Макс». Злоумышленники оформляли фиктивные кредиты на жителей Крыма.

    По данным правоохранительных органов, речь идет о бывших топ-менеджерах закрывшегося «Тальменка-банка», главный офис которого располагался в Барнауле. С октября 2014 года по ноябрь 2016 года в Москве участники ОПГ оформили около 800 фиктивных кредитов на граждан, преимущественно зарегистрированных в Крыму и Севастополе.

    «С учетом позиции прокурора суд приговорил Комягинского к семи годам лишения свободы, Дриевского - к шести годам лишения свободы, Долматову - к четырем годам лишения свободы, каждого со штрафом в размере от 600 до 800 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

    Еще двое фигурантов получили по четыре года условно с испытательным сроком на четыре года. Все подсудимые признаны виновными в присвоении, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении председателя правления банка выделено в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Басманный суд Москвы назначил бывшей руководительнице «Арксбанка» Дине Пахомовой тюремный срок за незаконный вывод более 4,6 млрд рублей.

    В апреле суд в Свердловской области вынес обвинительный приговор шестерым участникам организованной преступной группы за дистанционное оформление кредитов.


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    2 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Вынесен приговор членам ОПГ, легализовавшим 100 тыс. мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд вынес приговор 12 участникам преступного сообщества, легализовавшего более 100 тыс. иностранных граждан в России, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    С 2018 по 2022 год трое руководителей отдела по вопросам миграции района Западное Дегунино вместе с сообщниками массово регистрировали нелегалов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники использовали для своих целей хостелы в Москве и Подмосковье. Иностранцы получали временную регистрацию, хотя фактически там не проживали, а спальных мест банально не хватало. В результате преступной деятельности на учет незаконно поставили более 100 тыс. человек.

    Доход группировки от теневых махинаций составил 420 млн рублей. Следственный комитет признал фигурантов виновными в организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.

    «Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от восьми до 17 лет лишения свободы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Трое осужденных полицейских также лишены специальных званий. Для возмещения ущерба суд арестовал имущество преступников на сумму свыше 470 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года следователи завершили расследование этого уголовного дела о массовой фиктивной постановке иностранцев на учет.

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    3 июля 2026, 09:53 • Новости дня
    Школьница в Москве отдала мошенникам 1,5 млн рублей после перехода по ссылке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несовершеннолетняя жительница столицы лишилась денег и ювелирных украшений матери, поверив злоумышленникам, сообщившим о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги», сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали в Химках 19-летнего курьера телефонных аферистов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Молодой человек забрал у девочки имущество родителей на сумму более 1,5 млн рублей.

    Полученные драгоценности задержанный сдал в ломбард, а вырученные средства перевел кураторам на криптовалютный кошелек.

    По данным ведомства, потерпевшая познакомилась со злоумышленником в мессенджере. По его просьбе она перешла по ссылке для участия в голосовании. Вскоре ей позвонили неизвестные, представившиеся специалистами, и заявили о взломе ее профиля на госуслугах и оформлении доверенности на ее имя.

    Для отмены документа мошенники убедили школьницу передать все ценности из квартиры курьеру под предлогом декларирования. Девочка сложила сбережения и украшения матери в сумку и отдала их неизвестному у дома в Поповом проезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня столичные полицейские поймали соучастника обмана 15-летнего подростка на 5 млн рублей. Месяцем ранее аферисты выманили у московского юноши свыше 16 млн рублей.

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    2 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Умер первый замруководителя аппарата мэра Москвы Старовойтов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве скончался первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Старовойтов, сообщил источник.

    Высокопоставленный столичный чиновник ушел из жизни в возрасте 46 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, пояснил собеседник «Известий».

    Тело Старовойтова обнаружили в его столичной квартире. Трагедия произошла 30 июня.

    Умершего нашла супруга.

    В 2025 году актер Московского драматического театра «Сфера» Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет.

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    3 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены два летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации дронов на подлете к городу.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.

    Росавиация вечером четверга сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию, а затем вернулся в штатный режим работы.

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    4 июля 2026, 00:10 • Новости дня
    С вечера пятницы силы ПВО сбили семь летевших к Москве дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил после полуночи об очередном уничтоженном дроне ВСУ на подлете к городу.

    «Уничтожен ещё один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале после полуночи в субботу.

    До этого Собянин сообщал о дроне вечером пятницы. С этого момента до полуночи силы ПВО сбили семь дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение пятницы мэр сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15. Вечером пятницы Росавиация предупредила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию.

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