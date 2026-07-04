Путин поздравил Калининградскую область с 80-летним юбилеем

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Поздравляю вас с 80-летним юбилеем Калининградской области», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что самый западный регион России славится историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей.

«Сегодня Калининградская область обладает серьёзным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций. Здесь успешно осуществляются масштабные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, транспорта, строительства и инфраструктуры, туризма и санаторно-курортного дела. И конечно, особо отмечу, что наряду с открытием современных заводов и высокотехнологичных производств уделяется неустанное внимание сбережению богатого культурного, духовного достояния Янтарного края, реализации значимых образовательных, просветительских, творческих инициатив. Совсем недавно знаменитому Музею Мирового океана был присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

Убеждён, что энергия, целеустремлённость, искренняя любовь к родной земле и впредь будут помогать вам добиваться намеченных планов», – заключил президент.

Он пожелал жителя региона здоровья, благополучия и новых достижений на благо Калининградской области и всей России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности развитие Калининградской области. Глава государства одобрил продление программы развития этого региона до 2036 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости особой заботы об эксклаве.