В Тегеране началось прощание с аятоллой Хаменеи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тела духовного руководителя исламской республики и его близких, погибших в результате ударов США и Израиля, доставили во внутренний двор комплекса Мосалла имама Хомейни, передает ТАСС. Церемония сопровождалась исполнением государственного гимна Ирана, после чего из динамиков начали транслировать аудиозаписи изречений аятоллы.

Траурные мероприятия в столице стартовали 3 июля. Почтить память верховного лидера прибыли высокопоставленные делегации из более чем 100 стран. До 5 июля любой желающий сможет проститься с Хаменеи в крупнейшем религиозно-общественном комплексе Тегерана.

На 6 июля запланировано траурное шествие по центральным улицам столицы, затем тело доставят в город Кум для продолжения церемоний 7 июля. На следующий день останки перевезут в соседний Ирак, где пройдут прощания в Кербеле и Наджафе. Похороны Али Хаменеи состоятся 9 июля в его родном городе Мешхеде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные траурные мероприятия стартовали в мавзолее Имама Хомейни в Тегеране.

Центральный штаб иранских вооруженных сил предостерег западные страны от провокаций в период прощания.

Офис бывшего верховного лидера назначил погребение политика в его родном Мешхеде.