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    Россия взломала «боевой кристалл» ВСУ в Донбассе
    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки
    Умерла звезда фильмов «Карнавал» и «Вечный зов» Екатерина Жемчужная
    Минобороны: Задачи по освобождению Донбасса будут выполнены
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки
    Военкор перечислил ликвидированные узлы обороны ВСУ в Константиновке
    Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки
    4 июля 2026, 06:35 • Новости дня

    Все столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о возвращении Домодедово и Жуковского, Внуково и Шереметьево к штатному режиму работы.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Некоторое время спустя Росавиация объявила о том, что все ограничения сняты с аэропортов Внуково и Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов, кроме того, Внуково перешел в режим работы по согласованию, как и Шереметьево.

    3 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    ВС России полностью освободили Константиновку

    Российские войска освободили город Константиновка в ДНР

    ВС России полностью освободили Константиновку
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный командный пункт объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Он сообщил, что Путин заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе.

    «Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города с наших дронов-разведчиков, что и было сделано, – сказал он.

    Президент выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач.

    Также с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит Вооруженным силам России: помимо полного освобождения ЛНР значительного продвижения российских сил в ДНР, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    В завершение заседания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.

    Константиновка – один из промышленных городов Донбасса, чья история началась в XIX веке. Основанная Пантелеймоном Номикосовым Сантуриновка постепенно слилась с соседним поселением Константиновка, получившим имя в честь его сына. Уже к концу XIX века территория перешла к бельгийским инвесторам, которые построили здесь металлургический и стекольный заводы, превратив поселение в один из ключевых индустриальных центров региона.

    В советский период, как писала газета ВЗГЛЯД,  этот промышленный потенциал был не только сохранен, но и усилен – Константиновка стала «стекольной столицей» страны, обеспечивая значительную долю производства оконного и бутылочного стекла, а также зеркальной продукции. Местные предприятия, включая знаменитое «Автостекло», играли важную роль в индустрии СССР, а город сформировался как крупный промышленный узел с развитой химической и металлургической базой.

    Именно эта плотная промышленная и городская структура впоследствии стала фактором, определившим военное значение Константиновки. За годы конфликта город был превращен в один из наиболее укрепленных районов обороны ВСУ. Вместе с Авдеевкой и Часовым Яром он входил в так называемый «пояс крепостей Донбасса». Причем укрепления создавались не только на территории бывших промышленных предприятий, но и в жилой застройке, включая частный сектор. По оценкам военных, здесь была развернута сеть стационарных бетонных бункеров и подземных укрытий, рассчитанных на длительную автономную оборону. Предполагалось, что после потери наземной логистики такие опорные пункты смогут снабжаться тяжелыми беспилотниками, что позволило бы гарнизонам удерживать позиции в течение нескольких недель.

    Однако российские войска сделали ставку не на штурм каждого укрепления в лоб, а на окружение и нарушение снабжения противника. Именно такая тактика охвата с флангов применялась при освобождении Авдеевки и других крупных укрепрайонов, а теперь используется и в Константиновке.

    После потери промышленных зон подразделения ВСУ были вынуждены отходить сначала в кварталы многоэтажной застройки, а затем в частный сектор, однако постепенное перекрытие путей снабжения лишило даже хорошо подготовленные бункеры возможности длительного сопротивления. По данным российских военных, в последние дни отдельные гарнизоны начали сдаваться именно из-за нехватки боеприпасов и продовольствия.

    В прошедшее воскресенье Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, что российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около пять тыс. человек в районе Рубцов. «Это важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти десяти лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино», – подчеркнул президент.

    Контроль над Константиновкой открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним крупным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

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    4 июля 2026, 04:18 • Новости дня
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение стратегически важного населенного пункта в ДНР вскрыло нестыковки в заявлениях киевских властей об успехах ВСУ перед западными партнерами, заметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР, дипломат назвала это важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения вперед.

    «Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!» – отметила в комментарии РИА «Новости» Захарова.

    Она обратила внимание на попытки главы киевского режима Владимира Зеленского обмануть западных союзников, когда он намеренно распространял ложную информацию о мнимых достижениях ВСУ.

    «Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы «успехи на поле боя», чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», – указала она.

    Представитель МИД напомнила напутственные слова президента России Владимира Путина. который сказал: «Работайте, братья», и братья не подвели.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями.

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева о мнимых победах на руку России.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    3 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции заместителя начальника 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины полковника Александра Желтова.

    Также ликвидирован майор Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Информацию об успешных действиях военных подтвердили в силовых структурах.

    «В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья. 1 июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк», – уточнил представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что Желтов родился 8 июля 1977 года.

    В конце июня российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» ССО Украины Павла Антоненко.

    Неделей ранее ВС России ликвидировали двух украинских командиров в Запорожской области.

    В январе текущего года армия России поразила пятерых офицеров ВСУ на различных участках фронта.

    Комментарии (3)
    4 июля 2026, 07:07 • Новости дня
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск затронул вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.

    В ходе доклада президенту командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил подразделения, наиболее успешно действовавшие при освобождении Константиновки.

    «Наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича», – сказал он в ходе онлайн совещания.

    После доклада Картавкина, в ходе которого он рассказал о работе бойцов под его командованием в боях за Константиновку, президент обсудил вопрос о присуждении военнослужащему очередного звания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

    «Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности», – отметил Путин.

    Он уточнил, что Картавкин дивизией командует, а все еще не генерал.

    «Прошу вас обратить на это внимание», – сказал президент.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки и заявил о непоколебимой вере в победу ВС России. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки.

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    3 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе заседания с руководством Генштаба президент России Владимир Путин подчеркнул важность эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент обратил внимание на то, что в зоне находятся мирные жители и сказал, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей», – цитирует его РИА «Новости».

    Вечером в пятницу Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.

    На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.


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    3 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск заявил, что не сомневается в том, что победа будет за Россией и ее воинами.

    В ходе совещания командир штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова рассказал об обстановке в Константиновке.

     «Победа будет за нами», – сказал боец.

    «Спасибо, не сомневаюсь, спасибо большое», – ответил ему Путин.

    Президент в ходе заседания указал на то, что ВС России уверенно удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО.

    «Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемый ими ежедневно», – добавил он, сообщила пресс-служба Кремля.

    В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.


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    3 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев принял участие в прощании с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Памятные мероприятия проходят в Мосалле имени имама Хомейни, передает ТАСС. Этот религиозно-общественный комплекс является крупнейшим в Тегеране.

    Верховный лидер исламской республики погиб в результате американских и израильских ударов. Во время траурной церемонии Дмитрий Медведев кратко пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Напомним, масштабная церемония прощания с погибшим духовным лидером Ирана стартовала в Тегеране.

    Бывшего верховного руководителя похоронят в его родном городе Мешхеде.

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    3 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    В Запорожской области намерены объявить траур в связи с ударом по Токмаку

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Запорожской области намерены почтить память мирных жителей, ставших жертвами атаки украинских войск на городской рынок.

    День траура будет объявлен в Токмаке Запорожской области по погибшим в результате удара ВСУ по рынку, передает ТАСС. Во всех организациях муниципального округа приспустят государственные флаги.

    В результате жестокой атаки украинских вооруженных формирований на городской рынок погибли пять человек. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 18 мирных жителей.

    «Сейчас делаем постановление о дне траура, который, еще решаем, будет завтра или послезавтра, чтобы люди пришли в себя. Приспустим флаги, обратимся ко всем организациям, которые у нас на территории», – заявил представитель местной администрации. Он подчеркнул, что таким образом власти отдадут дань памяти погибшим и поблагодарят горожан за мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинских военных по рынку Токмака погибли пять человек.

    Четверых тяжелораненых пострадавших доставили в Мелитопольскую областную больницу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку очередным гнусным военным преступлением киевского режима.

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    3 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Зампред ЦБ Заботкин назвал абсурдной идею заморозки вкладов россиян
    Зампред ЦБ Заботкин назвал абсурдной идею заморозки вкладов россиян
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сценарий ограничения доступа к банковским счетам граждан не рассматривается Банком России ни при каких обстоятельствах, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

    «Ни при каких условиях. Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего», – подчеркнул представитель Центробанка в эфире «Радио РБК», передает ТАСС.

    В августе прошлого года Банк России исключил возможность запрета на снятие наличных средств с депозитов.

    Глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала бессмыслицей слухи о заморозке счетов россиян.

    Центробанк оценил подобные сценарии развития событий как угрозу финансовой стабильности страны.

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    4 июля 2026, 03:11 • Новости дня
    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    ВС России прорвали рубежи обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    При освобождения Константиновки в ДНР подразделения ВС России разделили силы противника на отдельные очаги, которые были последовательно уничтожены, доложил президенту Владимиру Путину командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

    «Четвертая отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. Здесь была создана практически неприступная оборона», – сообщил он в ходе доклада президенту.

    Генерал-майор Антон Грунис пояснил, что российские бойцы, наступая с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, рассекли группировка противника на отдельные очаги, которые последовательно уничтожались.

    В настоящее время Константиновка находится под полным контролем российских сил. Завершаются мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, которые пытаются укрыться в подвалах и разрушенных строениях.

    Вечером 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки и заявил об особой важности освобождения населенного пункта. ВС России пресекли попытку группы солдат ВСУ прорваться в Константиновку.

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    3 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Новак поручил нефтяникам увеличить поставки топлива в регионы
    Новак поручил нефтяникам увеличить поставки топлива в регионы
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские нефтяные компании получили указание нарастить объемы поставок горючего на внутренний рынок.

    Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство в Max.

    Главной темой обсуждения стала обстановка с обеспечением нефтепродуктами в отдельных субъектах страны. Особое внимание участники уделили Иркутской области и Забайкальскому краю.

    Руководители этих регионов отчитались о текущих запасах топлива и принимаемых мерах. По итогам докладов Новак потребовал от нефтяников оперативно направить дополнительные объемы нефтепродуктов для скорейшего удовлетворения спроса.

    Ранее правительство подготовило комплекс мер для стабильного топливообеспечения потребителей в период летнего спроса.

    Российские нефтеперерабатывающие заводы значительно нарастили объемы производства горючего.

    Крупнейшие нефтяные компании удерживают стоимость бензина на заправках в пределах текущей инфляции.

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    4 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    Минобороны доложило почти о 400 уничтоженных над Россией дронах ВСУ

    Минобороны: Силы ПВО уничтожили почти 400 дронов ВСУ за ночь

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на субботу силы ПВО уничтожили 389 дронов ВСУ над регионами России, над акваториями Азовского и Черного морей, доложило Минобороны в Max-канале.

    «В течение ночи, в период с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА уничтожались ночью над  Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

    Вражеские беспилотники также были сбиты над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Удмуртии в ночь на субботу пресечена попытка ракетной атаки на одно из предприятий. Объекты инфраструктуры в Белгороде загорелись из-за дрона ВСУ. Силы ПВО ликвидировали 15 беспилотников на подлете к Москве.


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    4 июля 2026, 04:58 • Новости дня
    МИД сообщил о предоставлении Прибалтикой воздушных коридоров ВСУ
    МИД сообщил о предоставлении Прибалтикой воздушных коридоров ВСУ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соседние республики позволили украинским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», – сообщил он РИА «Новости».

    В последнее время беспилотники ВСУ неоднократно замечали в небе над странами Прибалтики. При этом руководство Эстонии, Латвии и Литвы ранее категорически отрицало выдачу разрешений на пролет дронов для атак по российским объектам.

    До этого председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отмечал соучастие сопредельных государств в ударах по российским портам на Балтике. По его словам, маршруты полетов дронов требуют тщательной подготовки и обязательного согласования с властями стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев  назвал сопредельные государства прямыми соучастниками ударов по российским портам. Профессор Диесен обвинил Прибалтику в помощи ВСУ с налетом БПЛА на Петербург. Туск заявил в мае о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике.

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    4 июля 2026, 00:58 • Новости дня
    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России

    Путин: Бравурные заявления Киева нам руку

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск отметил, что заявления Киева о мнимых достижениях идут на пользу России.

    «Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе, нам на руку», – сказал он на совещании с командованием Генштаба, видео которого представил Кремль.

    По его словам, такие заявления дезорганизуют и киевский режим, и его спонсоров, что только на пользу российской стороне.

    В доказательство «бравурных заявлений» начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о том, что киевский режим скрывает освобожденные российскими войсками территории под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону», пытаясь всеми способами убедить своих покровителей в перехвате инициативы у ВС России.

    Вечером в пятницу, 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов  Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 06:45 • Новости дня
    Эксперт Коротченко назвал взятие Константиновки ударом по пропаганде Киева
    Эксперт Коротченко назвал взятие Константиновки ударом по пропаганде Киева
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Успех российских войск в Константиновке ломает оборону Славянско-Краматорской агломерации и демонстрирует несостоятельность планов Киева по удержанию фронта, заявил аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Взятие Константиновки – важный российский военный успех, подтверждающий, что стратегическая инициатива полностью в руках командования российской армии. Константиновка – это первая город-крепость, взятие которой взламывает Славянско-Краматорскую агломерацию», – заявил он РИА «Новости».

    По его мнению, потеря населенного пункта стала мощнейшим ударом по пропаганде Украины.

    «Украинская пропаганда потерпела крах», – добавил Коротченко.

    Успешные действия российских военных наглядно показывают иллюзорность надежд Владимира Зеленского и его западных союзников, пояснил эксперт. С этой победой им стало очевидно, что удержать позиции не удается даже в информационном пространстве.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями. Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева о мнимых победах на руку России.

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