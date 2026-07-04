  • Новость часаПутин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России
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    Отставка премьера Молдавии вскрыла кризис и коррупцию в окружении Санду
    В России воссоздадут высшее военно-морское училище имени Фрунзе
    Пашинян лишил права голосовать большую и влиятельную диаспору армян
    Агроном развеял главный миф о поливе растений в жару
    Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины
    Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
    4 июля 2026, 01:25 • Новости дня

    Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле превысило 2 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Венесуэлы сообщили об очередном увеличении числа погибших при разрушительных июньских землетрясениях.

    В результате мощных подземных толчков в Венесуэле погибли 2645 человек, при этом более 12 тыс. местных жителей получили различные травмы, передает министерство по коммуникациям и информации Венесуэлы.

    «2645 погибших, 12666 раненых. 6462 спасены живыми», – говорится в официальной сводке ведомства, которую приводит РИА «Новости».

    Без крыши над головой остались свыше 15 тыс. граждан. Стихия повредила 885 зданий, из которых 189 полностью обрушились. Для размещения пострадавших открыты 59 временных лагерей, а гуманитарная помощь оказана 86 117 семьям.

    Медики помогли 20 909 жителям. Власти распределили почти десять тыс. тонн продовольствия и 500 тыс. литров питьевой воды. Последствия катастрофы ликвидируют 3305 иностранных спасателей, 29 567 сотрудников местных служб и 25 846 добровольцев.

    Две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня, после чего зафиксировано 890 афтершоков. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования, а в начале июля российский МИД направил в Каракас гуманитарную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели вытащили живого младенца из-под завалов в Венесуэле. Охранник выжил после восьми дней под завалами в Венесуэле. ВОЗ предупредила о риске масштабных эпидемий в Венесуэле.

    3 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Мария Львова-Белова: «Единая Россия» будет добиваться защиты детей от бюрократических ошибок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель пятёрки лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова выступила за то, чтобы исключить ошибки в появлении обязательств налогового или иного характера в отношении детей и исправлять их по первому требованию.

    Мария Львова-Белова выступила за немедленное исправление бюрократических ошибок в отношении несовершеннолетних, передает сайт «Единой России».

    Поводом стала ситуация с десятилетней Ариной Захаровой из Омска, на которую приставы по ошибке завели исполнительное производство из-за долга другого человека.

    «Любые сбои в государственных информационных системах, затрагивающие ребёнка, должны устраняться сразу, недопустимо, когда на имя несовершеннолетнего появляются чужие обязательства, а семье приходится годами добиваться их отмены. Такие случаи требуют не только оперативного реагирования, но и устранения причин, допускающих повторение ошибок, партия будет работать над этим», – отметила детский омбудсмен.

    Она подчеркнула, что защита подрастающего поколения остается безусловным приоритетом, поэтому дети не должны страдать из-за системных сбоев.

    Ранее на съезде партии были выдвинуты более 600 кандидатов в депутаты Госдумы. В пятерку лидеров списка вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два года назад судебные приставы попытались взыскать чужой долг с восьмилетней девочки из Омска.

    В начале июня президент России Владимир Путин продлил полномочия Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена на пять лет. А в конце июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил ее имя в числе лидеров предвыборного списка партии.

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    3 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Российские войска получили первые противодронные патроны «Многоточие»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» «Ростеха» для борьбы с мини-дронами поставлена в российские войска, сообщил разработчик этого боеприпаса.

    Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» поставлены в войска, передает РИА «Новости». Боеприпас создан для борьбы с мини-дронами и уже запущен в серийное производство.

    «Выпуск уже начался. Идет уже серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войсках», – рассказал один из разработчиков патрона в проекте «Наш Краш» в Telegram-канале «Ростеха». Новинка способна поражать беспилотники на расстоянии до 300 метров и унифицирована со штатным оружием ВС РФ.

    Боеприпасы выпускаются в калибрах 5,45х39 и 7,62х54 миллиметров с разделяющейся в полете трехэлементной пулей. На дистанциях свыше 500 метров поражающие элементы теряют энергию, что делает их применение в городских условиях безопасным для людей и объектов, в отличие от обычных пуль, сохраняющих убойную силу на расстоянии до трех километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» разработали специальные многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с беспилотниками.

    Концерн «Калашников» успешно испытал собственный противодроновый многокомпонентный боеприпас.

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты стационарных объектов от дронов.

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    3 июля 2026, 21:20 • Видео
    ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

    «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

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    3 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки

    Интерпол объявил в розыск украинку за подрыв бизнесмена Ермолаева в Монако

    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки
    @ Interpol

    Tекст: Мария Иванова

    Международная полиция ищет гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о резонансном покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева с использованием бомбы.

    Данные о розыске предполагаемой преступницы появились в международной базе, передает РИА «Новости». Власти княжества подозревают девушку в попытке убийства общественно опасным способом.

    Инцидент произошел в понедельник вечером. В результате детонации устройства пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. Представители Ермолаева подтвердили получение им ранений при атаке.

    Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо подчеркнул криминальный характер инцидента. «Произошедшее не квалифицируется как теракт», – заявил руководитель ведомства.

    Французская газета Figaro отмечает вероятную причастность Службы безопасности Украины к нападению в качестве предупреждения для коммерсанта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Монако установила личность организатора взрыва.

    Правоохранительные органы обнаружили подозреваемую на территории Германии.

    Французские следователи назвали причастность Службы безопасности Украины приоритетной версией покушения.

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    3 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    @ Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре города Рыльска в Курской области на дистанционно управляемой мине подорвался автомобиль с местными чиновниками, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Утром 3 июля на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, указал Хинштейн в Max.

    «Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук», – заявил глава региона.

    Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, находившийся за рулем, госпитализирован с непроникающим ранением живота и поврежденным бедром.

    В настоящее время его оперируют в Рыльской центральной районной больнице. После стабилизации состояния обоих пострадавших переведут в Курскую областную больницу.

    Кроме того, от взрывной волны пострадали стоявшие на крыльце здания начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.

    Они получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения конечностей. Их также доставили в местную больницу с возможностью перевода в Курск. В настоящее время территория оцеплена, на месте происшествия работают саперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля при разминировании в Рыльске погиб взрывотехник ОМОНа.

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    3 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Патрушев назвал новую морскую угрозу для России

    Патрушев назвал альянс Северной Европы и Украины угрозой для России

    Патрушев назвал новую морскую угрозу для России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины надо учесть в перечне военных опасностей и угроз России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев предложил признать создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины угрозой для страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, деятельность этого объединения серьезно осложняет обстановку на западе Арктики, в Северной Атлантике, а также в Северном, Балтийском и Черном морях.

    «Считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины, активность которого существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в Северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях», – заявил Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ.

    К числу военных опасностей помощник президента также отнес деятельность блока АУКУС. Этот альянс оснащает австралийские ВМС современными атомными подводными лодками и наращивает возможности для контроля судоходства в Тихом и Индийском океанах.

    Патрушев подчеркнул, что Военно-морской флот России будет развиваться до уровня, гарантирующего защиту национальных интересов во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Для этого планируется модернизация боевого состава ядерных и неядерных сил, а также приоритетное развитие морских беспилотных комплексов.

    Министерство обороны уже подготовило проект основ государственной политики в области военно-морской деятельности до 2050 года. Документ формирует задачи обеспечения национальной безопасности на море и был рассмотрен Морской коллегией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Великобритания и девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы для сдерживания России.

    Позже председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на признаки начала глобальной гонки военно-морских вооружений.

    Он также назвал санкции и незаконные морские блокады новыми инструментами конкурентной борьбы.

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    3 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    ВС России полностью освободили Константиновку

    Российские войска освободили город Константиновка в ДНР

    ВС России полностью освободили Константиновку
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный командный пункт объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Он сообщил, что Путин заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе.

    «Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города с наших дронов-разведчиков, что и было сделано, – сказал он.

    Президент выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач.

    Также с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит Вооруженным силам России: помимо полного освобождения ЛНР значительного продвижения российских сил в ДНР, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    В завершение заседания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.

    Константиновка – один из промышленных городов Донбасса, чья история началась в XIX веке. Основанная Пантелеймоном Номикосовым Сантуриновка постепенно слилась с соседним поселением Константиновка, получившим имя в честь его сына. Уже к концу XIX века территория перешла к бельгийским инвесторам, которые построили здесь металлургический и стекольный заводы, превратив поселение в один из ключевых индустриальных центров региона.

    В советский период, как писала газета ВЗГЛЯД,  этот промышленный потенциал был не только сохранен, но и усилен – Константиновка стала «стекольной столицей» страны, обеспечивая значительную долю производства оконного и бутылочного стекла, а также зеркальной продукции. Местные предприятия, включая знаменитое «Автостекло», играли важную роль в индустрии СССР, а город сформировался как крупный промышленный узел с развитой химической и металлургической базой.

    Именно эта плотная промышленная и городская структура впоследствии стала фактором, определившим военное значение Константиновки. За годы конфликта город был превращен в один из наиболее укрепленных районов обороны ВСУ. Вместе с Авдеевкой и Часовым Яром он входил в так называемый «пояс крепостей Донбасса». Причем укрепления создавались не только на территории бывших промышленных предприятий, но и в жилой застройке, включая частный сектор. По оценкам военных, здесь была развернута сеть стационарных бетонных бункеров и подземных укрытий, рассчитанных на длительную автономную оборону. Предполагалось, что после потери наземной логистики такие опорные пункты смогут снабжаться тяжелыми беспилотниками, что позволило бы гарнизонам удерживать позиции в течение нескольких недель.

    Однако российские войска сделали ставку не на штурм каждого укрепления в лоб, а на окружение и нарушение снабжения противника. Именно такая тактика охвата с флангов применялась при освобождении Авдеевки и других крупных укрепрайонов, а теперь используется и в Константиновке.

    После потери промышленных зон подразделения ВСУ были вынуждены отходить сначала в кварталы многоэтажной застройки, а затем в частный сектор, однако постепенное перекрытие путей снабжения лишило даже хорошо подготовленные бункеры возможности длительного сопротивления. По данным российских военных, в последние дни отдельные гарнизоны начали сдаваться именно из-за нехватки боеприпасов и продовольствия.

    В прошедшее воскресенье Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, что российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около пять тыс. человек в районе Рубцов. «Это важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти десяти лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино», – подчеркнул президент.

    Контроль над Константиновкой открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним крупным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

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    3 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине МиГ-29

    Политолог Козюлин: Политические разногласия лишили Украину польских МиГ-29

    Эксперт объяснил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине МиГ-29
    @ Andreas Franke/DPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Срыв передачи Польшей Украине истребителей МиГ-29 объясняется не только отказом Киева от соблюдения сделки, но и их давними историческими спорами. Двусторонние политические расхождения усиливает усталость польского общества от действий Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах Польши утилизировать 14 истребителей МиГ-29, предназначавшихся ВСУ.

    «В основе нынешнего спора Киева и Варшавы из-за беспилотных технологий и истребителей лежат давние историко-политические разногласия стран», – считает Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. Спикер напомнил, что еще в 2018 году польский Сейм принял закон о запрете «бандеровской идеологии», а также ввел уголовную ответственность за отрицание геноцида поляков со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны.

    Спикер также указал, что Варшава не приемлет культ лидеров УПА (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России), тогда как Верховная рада недавно проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона». «Здесь же нужно упомянуть и «войну орденов» между Варшавой и Киевом», – продолжил эксперт.

    «Кроме того, в польском обществе очевидным образом растет усталость от беженцев с Украины – самого их количества, а также возникающих в этой связи бытовых неудобств. Раздражение усиливается и будет копиться», – спрогнозировал аналитик.

    «С другой стороны, украинским властям продолжает казаться, что западная поддержка помогает им обрести силу. На этом фоне Банковая совершает откровенно необдуманные действия, теряет политические и дипломатические ориентиры, ссорится с соседними странами, власти которых ранее входили в число наиболее близких и поддерживающих Киев в противостоянии с Россией», – обратил внимание собеседник.

    «Все эти факторы привели к тому, что стороны не могут прийти к соглашению по поводу истребителей и дронов. Недовольство польских властей усиливает еще и то обстоятельство, что Украина договаривается с рядом других восточноевропейских стран о производстве БПЛА. Польша видит в этом нарочитое вредительство со стороны соседа», – объяснил Козюлин.

    Ранее польское издание Wiadomosci сообщило, что Варшава приняла решение о выведении из эксплуатации истребителей МиГ-29, которые планировали передать Киеву. Польша должна была получить от Украины технологии производства беспилотников в обмен на самолеты. Однако договоренности сорвались.

    «Украина не выполнила соглашение», – заявил Владислав Косиняк-Камыш, глава министерства национальной обороны Польши. По его словам, «Киев не выражает готовность к достижению соглашения». «Этот вопрос политически мотивирован и вытекает, среди прочего, из недавних исторических споров», – подчеркнул чиновник. Сообщается, что 14 истребителей, которые могли быть переданы Украине, будут утилизированы.

    Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, сообщает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Чехия вслед за Польшей начинает дистанцироваться от киевского режима на фоне украинской героизации нацистов.

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    3 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции заместителя начальника 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины полковника Александра Желтова.

    Также ликвидирован майор Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Информацию об успешных действиях военных подтвердили в силовых структурах.

    «В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья. 1 июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк», – уточнил представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что Желтов родился 8 июля 1977 года.

    В конце июня российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» ССО Украины Павла Антоненко.

    Неделей ранее ВС России ликвидировали двух украинских командиров в Запорожской области.

    В январе текущего года армия России поразила пятерых офицеров ВСУ на различных участках фронта.

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    3 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    FIDE отстранила российского гроссмейстера Крамника от турниров
    FIDE отстранила российского гроссмейстера Крамника от турниров
    @ Malte Ossowski/Sven Simon/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) приняла решение об отстранении российского гроссмейстера Владимира Крамника на один год.

    Спортсмену также назначен испытательный срок продолжительностью три года, передает ТАСС.

    «Разбирательство возникло в связи с жалобами, поданными правлением FIDE и комиссией FIDE по честной игре, касающимися серии публичных заявлений и сообщений в социальных сетях, сделанных Крамником в адрес Давида Навары и покойного гроссмейстера Даниэла Народицкого, а также других игроков», – говорится в заявлении пресс-службы организации.

    Скандал вокруг Владимира Крамника начался после того, как экс-чемпион мира стал публично ставить под сомнение честность игры ряда сильных гроссмейстеров, в том числе чеха Давида Навары и американца Даниэля Народицкого. Основанием для подозрений Крамник называл статистические аномалии, однако прямых доказательств использования противниками шахматных компьюьтеров не представил. Навара впоследствии заявил, что необоснованные обвинения нанесли ему серьезную психологическую травму, а Народицкий также неоднократно отвергал все претензии. После смерти американского гроссмейстера ФИДЕ начала дисциплинарное разбирательство в отношении Крамника.

    Осенью прошлого года российский гроссмейстер Владимир Крамник публично предупреждал о серьезных личных проблемах американского шахматиста Дэниэла Народицкого.

    После смерти американца россиянин сообщил о масштабной кампании травли в свой адрес.

    В январе текущего года американские СМИ назвали причиной кончины Народицкого случайное отравление наркотиками.

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    3 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Названа причина задержания экс-главы Росавиации Нерадько

    Известия: Дело бывшего главы Росавиации Нерадько связано с хищением 800 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело экс-главы Росавиации Александра Нерадько касается махинаций при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово.

    Арест бывшего главы Росавиации Александра Нерадько связан с делом о хищении около 800 млн рублей. Экс-руководителю ведомства, которого суд отправил под стражу 3 июля, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщают «Известия».

    Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год. По этому же делу задержан его бывший заместитель Сергей Тимошенко.

    Следствие полагает, что с сентября 2021 года по март 2022 года Тимошенко курировал строительство и ремонт социально значимых объектов в Брянской области. За покровительство при исполнении государственных и муниципальных контрактов он получил от предпринимателей четыре млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько по делу о крупном хищении.

    Хорошевский суд Москвы арестовал экс-чиновника по обвинению в мошенничестве.

    В 2024 году СМИ связали отставку Александра Нерадько с незаконным выводом самолетов из-под российской юрисдикции.

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    3 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    Nice-Matin: Подозреваемая в теракте в Монако имела в ФРГ статус беженки
    Nice-Matin: Подозреваемая в теракте в Монако имела в ФРГ статус беженки
    @ Interpol

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинка Анастасия Березовская, проходящая по делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, ранее получила статус беженки в Германии, пишет издание Nice-Matin со ссылкой на документы Интерпола.

    «Беглянка говорит по-немецки и до этого проживала в Германии в Хофхайме в центре для лиц, ищущих убежища, где 4 октября 2022 года она была зарегистрирована в качестве беженца от войны», – сказано в публикации Nice-Matin, передает РИА «Новости».

    Телеканал France Info сообщал, что после преступления женщина уехала во французскую коммуну Босолей, а затем вместе с сообщниками бежала в Италию. По информации BFMTV, сейчас украинка находится в Германии и может использовать маскировку, чтобы выглядеть как мужчина.

    Напомним, Интерпол объявил в розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако.

    Заместитель генпрокурора княжества Монако Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бомбы подозреваемой у дома Вадима Ермолаева.

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    3 июля 2026, 08:35 • Новости дня
    Власти Приднестровья заявили о взрывоопасной ситуации в отношениях с Кишиневом
    Власти Приднестровья заявили о взрывоопасной ситуации в отношениях с Кишиневом
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Между Молдавией и Приднестровьем сформировалась взрывоопасная ситуация, Кишинев перешел от дипломатии к шантажу, заявил глава Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

    Ситуация в переговорном процессе резко обострилась, передает РИА «Новости».

    Руководитель Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подчеркнул, что соседняя страна практически полностью перешла к тактике угроз.

    «Сегодня сформировалась достаточно взрывоопасная ситуация, когда одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления», – сказал Красносельский.

    Глава региона также обратил внимание на многолетнюю деградацию двусторонних контактов. По его словам, деструктивный подход молдавских властей привел к заморозке цивилизованного диалога, а количество нерешенных проблем продолжает стремительно увеличиваться. Политик отметил, что сохранение подобной тенденции грозит катастрофическими последствиями для обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о намеренном саботаже миротворческой операции молдавскими властями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Кишинева в отношении региона безответственной.

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    3 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    В Тбилиси обвинили сборную Украины по баскетболу в провокации

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинские болельщики и спортивная пресса обвинили сборную Украины по баскетболу и ее тренера латыша Айнарса Багатскиса в провокации во время матча квалификации ЧМ, который состоялся в Риге и завершился победой Украины 95:76, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Интернет-издание sportall.ge отмечает, что тренер Украины и один из ее игроков в начале матча спровоцировали оскорблениями лидера сборной Грузии, натурализованного американца Маркиза Рида, которого после стычки судьи удалили.

    После этого преимущество уже было на стороне Украины. «Со стороны Багатскиса это было очередное коварство», – отмечает СМИ.

    В 2022 году Багатскис оскорбил грузинских спортсменов, показав им неприличный жест после выигранного отборочного матча чемпионата мира 79:66, его поведение грузинские игроки тогда назвали «недостойным».

    Грузинские пользователи социальных сетей пишут, что «поведение украинской сборной уже как ком в горле», предлагают своим баскетболистам «не подавать руку украинцам» при очередной встрече, а также считают, что сборная Грузии «после провокации Багатскиса и украинских баскетболистов должна была прервать встречу».

    «Хватит называть украинцев братьями, в очередной раз устроили нам провокацию, ведут себя не по-мужски», – отмечает один из комментаторов.

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    3 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Telegraph: Российские беспилотники достигли скорости ракет
    Telegraph: Российские беспилотники достигли скорости ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские вооруженные силы значительно повысили свою эффективность благодаря новым реактивным беспилотным летательным аппаратам, способным развивать скорость до 500 км/ч.

    Новейшие достижения России в сфере беспилотной авиации существенно повысили эффективность российской армии, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на ТАСС. Некоторые модели беспилотников развивают настолько высокую скорость, что их легко принять за ракеты.

    По данным издания, новые реактивные аппараты, такие как «Герань-4», способны разгоняться до 500 км/ч. Эта характеристика позволяет им значительно превосходить возможности украинских дронов-перехватчиков, максимальная скорость которых достигает лишь 350 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня беспилотники «Герань-4 сикер» уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенск.

    В середине прошлого месяца российские дроны поразили цех производства беспилотников ВСУ в Харьковской области.

    В прошлом году западные эксперты заявляли о неэффективности украинской ПВО против реактивной модификации «Герань-3».

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    3 июля 2026, 21:05 • Новости дня
    Агроном развеял главный миф о поливе растений в жару

    Агроном Викулов: Вода из скважины способна погубить весь урожай на даче

    Агроном развеял главный миф о поливе растений в жару
    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Есть мнение, что поливать растения в солнечный день нельзя,так как капли воды на листьях якобы вызывают «ожоги». Но причина гибели растений при поливе в жаркий день совсем другая, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Он также объяснил, зачем растениям в теплице надо включать вентилятор.

    «Среди дачников бытует мнение, что капли воды на листьях действуют как линзы и прожигают их. Теоретически ожоги от капель воды возможны, но массово такого явления я не встречал. Главная опасность другая – холодная вода. Многие огородники имеют скважины и ледяной водой оттуда поливают грядки», – рассказал Викулов.

    По его словам, для теплолюбивых культур, например, перца, томата, огурца, такой полив особенно опасен. Растения испытывают физиологический стресс, который способен привести к их гибели. Чтобы не погубить растения и урожай, вода должна быть близкой по температуре к окружающей среды. Поэтому лучше поливать огород не из шланга, а из бочек, где вода отстоялась и приобрела температуру воздуха в тени.

    Поливать, по словам агронома, лучше всего вечером или утром, когда растения легче справляются с перегревом, результат будет гораздо эффективнее. Также стоит обязательно использовать в жару мульчирование, особенно для растений, чьи корни расположены близко к поверхности. Это весьма важно в теплицах и парниках, где идет очень мощный нагрев.

    «Принципиально важна и вентиляция в закрытом грунте. Томаты, например, не завязывают плоды при температуре выше 30–35 градусов, потому что ухудшается опыление, и кисти просто не образуются. Нужно открывать теплицы по максимуму, устраивать естественную вентиляцию или ставить прямо к растениям вентилятор», – рекомендует собеседник.

    Агроном подчеркивает, что огородники нередко уезжают с дачи, оставляя теплицы закрытыми, а по возвращении обнаруживают, что растения буквально «сварились». Он предупреждает, что в жаркое время года температура там способна достигать 45–50 градусов. «В таком случае мы увидим просто гибель всех растений. Ничего хорошего из этого не получится», – предупредил Викулов.

    Ранее садовод Андрей Туманов рассказал о преимуществах вечернего полива, назвав его более эффективным по сравнению с утренним, а также предупредил, что поливать растения в теплицах в жаркое время года может быть опасным.

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