Сборная России завоевала три медали в первый день ЧЕ по водным видам спорта

Россияне взяли три медали в первый день ЧЕ по водным видам спорта

Tекст: Катерина Туманова

Первый комплект наград был разыгран в турнире смешанных команд по прыжкам в воду, где основная борьба развернулась между сборными России и Италии, передает ТАСС.

После первой половины соревнований россияне лидировали. Григорий Иванов и Надежда Трифонова успешно выполнили одиночные прыжки с трехметрового трамплина.

Несмотря на неудачный синхронный прыжок, команда сохраняла преимущество около пяти баллов. Определяющими стали одиночные прыжки с 10-метровой вышки: итальянцы выполнили их чисто, тогда как Руслан Терновой и Екатерина Беляева допустили ошибки.

В результате итальянцы набрали 410,60 балла, россияне – 385,80 балла, а тройку лидеров замкнули украинцы с результатом 368,20 балла.

Надежда Трифонова, выступавшая ранее на юниорском чемпионате Европы, сравнила эмоции от первой взрослой медали с посещением Эйфелевой башни, отметив, что награда принесла ей гораздо больше впечатлений.

На текущем турнире российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.