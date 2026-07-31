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    31 июля 2026, 22:35 • Новости дня

    Возгорание на территории «Нижнекамскнефтехима» локализовано

    Возгорание на заводе «Нижнекамскнефтехим» локализовано

    Tекст: Катерина Туманова

    На территории «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане вечером пятницы возникло возгорание, с которым оперативно справились привлеченные службы быстрого реагирования.

    «На территории «Нижнекамскнефтехима» ведётся локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет», – сообщили в Telegram-канале предприятия.

    Там уточнили, что специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха, результаты будут представлены в соцсетях компании.

    «Очаг возгорания на территории «Нижнекамскнефтехима» локализован», – сообщили в 22.16 в «Нижнекамскнефтехиме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в ночь на 31 июля локализовали возгорание на складе компании DNS во Владивостоке. Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали. Склад Ozon в Татарстане возобновил работу после попытки атаки.


    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    31 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук выразил удивление последствиями ударов украинских беспилотников по Петербургу во время своего визита в Россию.

    Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время поездки в Петербург в июне не предполагал столкнуться с результатами атак по городу, передает РИА «Новости».

    Американский делегат участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», – рассказал Кук. В день происшествия он как раз шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа в Зимнем дворце.

    Вспоминая о своем визите, заокеанский гость высоко оценил состояние архитектуры и общую атмосферу Петербурга. По его словам, город сейчас выглядит прекраснее, чем когда-либо.

    Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о масштабных атаках украинских беспилотников на Петербург во время ПМЭФ.

    Глава американской делегации Родни Кук назвал Петербург одним из лучших творений человечества.

    Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал атаки БПЛА ВСУ на Петербург.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    31 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Экс-депутат Туртиайнен заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны активно применяют северные воздушные коридоры для запуска беспилотников с боеприпасами по российской территории вопреки официальным запретам Хельсинки, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    «Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», – заявил РИА «Новости» переехавший в РФ общественный деятель.

    Правоохранители Финляндии с конца марта неоднократно фиксировали появление неизвестных беспилотников. Расследования подтвердили украинское происхождение обнаруженных дронов. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Ано Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из рядов «Истинных финнов» в 2021 году он основал партию «Власть принадлежит народу».

    Новое политическое объединение выступало против членства в НАТО и поддерживало сохранение связей с Москвой. В конце 2025 года политик вместе с супругой покинул родину. Семья перебралась в Россию, где официально получила статус беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония сочла падение дронов необходимой ценой конфликта. Заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. Кремль заявил, что знает маршруты украинских дронов через Прибалтику.

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    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    31 июля 2026, 05:47 • Новости дня
    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot

    FT: Трамп не готов передать Украине лицензию на ЗРК Patriot

    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    Трамп заявил, что еще не решил, разрешит ли Украине производить ракеты-перехватчики класса «земля-воздух» Patriot, что ставит под сомнение, согласится ли Вашингтон с одним из главных приоритетов Киева.

    Президент США заявил в телефонном интервью FInancial Times (FT) в четверг, что он «не уверен» в готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, добавив, что «мы рассматриваем этот вопрос».

    «Это совершенно необычное оружие, и... нам нужно быть несколько осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы обычно не лицензируем оборудование», – сказал Трамп.

    Комментарии Трампа прозвучали через два дня после его встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский назвал встречу «хорошей» и сказал, что они с Трампом обсудили «производство ракет-перехватчиков Patriot и несколько других идей».

    В начале июля на саммите НАТО в Турции президент США заявил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot. После встречи в Белом доме во вторник президент Украины заявил, что Трамп «согласился с тем, что он предоставит нам лицензии».

    Зеленский также добавил, что недавно встречался с производителями системы Patriot: «У меня была встреча с представителями производства...Я надеюсь, что мы займемся совместным производством. Это очень важно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Зеленский попросил у США 300 ракет Patriot. Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot.

    Американский президент заявил FT, что Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину, чтобы добиться мира.

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    31 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева

    Захарова заявила о гибкости швейцарского нейтралитета в сторону Киева

    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Гибкий нейтралитет» Швейцарии прогнулся в 1940-х в сторону гитлеровской Германии, а сейчас гнется в сторону Киева и Брюсселя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Швейцарский нейтралитет меняет направление в зависимости от выгоды, написала Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на нежелание правительства Швейцарии законодательно закреплять нейтральный статус государства.

    «Правительство страны, 400 лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом свое благосостояние, объясняет гражданам, что записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придется соблюдать. Сказать, что это дно, – значит обидеть океан», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны швейцарский национальный банк купил у германского Рейхсбанка золота на 1,2 млрд франков. Финансовая система страны стала частью германской военной машины. Кроме того, в 1938 году Берн попросил Берлин ставить в паспортах немецких евреев букву «J», чтобы пограничники могли их выявлять. С 1942 года граница для еврейских беженцев была закрыта, добавила она.

    По словам представителя МИД, сейчас швейцарский «гибкий нейтралитет» гнется в сторону Киева и Брюсселя, как в 1940-х годах он был направлен в сторону Берлина ради золота и рынка. Именно поэтому Федеральный совет возражает против конституционной формулировки, ведь тогда нейтралитет придется соблюдать, пояснила Захарова.

    С точки зрения международного права позиция Берна несостоятельна, подчеркнула дипломат. Согласно Гаагским конвенциям 1907 года, постоянный нейтралитет не может быть гибким и требует одинакового применения ограничительных мер ко всем воюющим сторонам. Синхронизация санкций со списками ЕС, финансирующего киевский режим, юридически означает отсутствие нейтралитета, резюмировала представитель ведомства.

    Посол России в Берне Сергей Гармонин указал на разрушение независимого статуса Швейцарии из-за поддержки западных санкций.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский констатировал полную утрату Швейцарией нейтралитета.

    Швейцарские власти начали активную интеграцию в различные военные инициативы Европы.

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    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

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    31 июля 2026, 01:25 • Новости дня
    ФНС заинтересовалась доходами неработающих россиян с дорогими покупками

    РБК: ФНС заинтересовалась неработающими россиянами

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная налоговая служба (ФНС) стала запрашивать у состоятельных неработающих граждан информацию об источниках доходов для оплаты крупных покупок, среди которых яхты, автомобили, квартиры.

    «Трудоспособные, но неработающие граждане, покупающие дорогие авто, яхты и квартиры, начали получать письма от московских налоговиков с предложением пояснить источники доходов», – передает ТАСС со ссылкой на РБК.

    Сотрудники налоговых просят предоставить письменные пояснения и документы, подтверждающие легальность средств на покупку недвижимости и транспортных средств.

    Генеральный директор юридической фирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин рассказал, что таким образом инспекторы тестируют механизм вменения дохода на основании расходов.

    «Пока что это сложная задача, хотя в будущем подобная практика станет массовой», – спрогнозировал эксперт.

    По его словам, в начале 2026 года один из налогоплательщиков в Москве получил требование о предоставлении документов, а затем уведомление о вызове в налоговый орган.

    Инспекторы запросили бумаги, переданные в банки для оформления ипотеки или кредита, и выписки по банковским счетам.

    Налоговая указывает на отсутствие официального заработка для крупных приобретений, предполагая, что недвижимость и автомобили могут сдаваться в аренду. В итоге клиент Ломакина решил не продолжать спор, задекларировал дополнительный доход и подал уточненную декларацию по форме 3-НДФЛ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФНС назвала значительно возросшее число самозанятых россиян. Госдума одобрила отмену штрафов за нулевые декларации. Новак объявил о росте реальных доходов россиян за последние три года.


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    31 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Крупный пожар охватил склад техники во Владивостоке

    Во Владивостоке локализовали крупный пожар на складе DNS

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощное возгорание произошло на складе компании DNS во Владивостоке, пожарным удалось локализовать огонь на площади 5 тыс. кв. м, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС России.

    Как сообщили в управлении, после сообщения о возгорании здания склада на улице Днепровской, через 6 минут на месте работали сотрудники МЧС России.

    В ходе тушения над зданием клубился густой черный дым, специалисты делали замеры воздуха.

    «Группировка для ликвидации пожара увеличена до более 40 человек и 10 единиц техники. Тушение осложняется сильной ветровой нагрузкой и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах, внутри склада бытовая электротехника. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня», – сообщили в Max-канале ведомства.

    На текущий момент пожар локализован на площади около 5 тыс. квадратных метров. Тушение продолжается.

    «Предварительный ущерб от пожара пока не подсчитан, но помещения и техника, вероятно, будут уничтожены полностью», – сообщил TACC совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владимире 28 июля вспыхнул крупный пожар на складе. Пожар в логистическом центре Пензы после атаки дрона локализовали. В Тверской области сгорели декорации на съемках фильма «Молодинская битва».


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    31 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Профессор Сафонов напомнил о росте пенсий с 1 августа

    Tекст: Катерина Туманова

    С 1 августа в России автоматически увеличатся пенсионные выплаты для работавших пенсионеров, получателей накопительных пенсий и граждан старше 80 лет, сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

    «С 1 августа 2026 года в России произойдет плановый автоматический перерасчет выплат для нескольких категорий пенсионеров: работавших в прошлом году, получателей накопительных пенсий, а также граждан, отметивших 80-летний юбилей. Все надбавки начисляются Социальным фондом России (СФР) в беззаявительном порядке, подавать документы не нужно», – заявил эксперт ТАСС.

    Работающим пенсионерам прибавка будет начислена за счет взносов работодателей за 2025 год. Максимальное увеличение ограничено тремя пенсионными баллами, что составит 470,28 рубля при стоимости балла 156,76 рубля в 2026 году. Точная сумма будет зависеть от индивидуальной зарплаты.

    Получателей накопительных пенсий ожидает самое масштабное повышение – на 17,3% благодаря высокой инвестиционной доходности. При средней выплате в 1600 рублей прибавка составит около 276 рублей.

    Для участников программы софинансирования и владельцев материнского капитала выплаты вырастут на 19,32%, что даст надбавку около 580 рублей при средней выплате в 3 тыс. рублей.

    Кроме того, пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Гарантированная часть увеличится с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Также им будет назначена доплата за уход в размере 1413,86 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд сообщил о корректировке размера накопительных пенсий 1 августа. Эксперт раскрыл способ работающих пенсионеров увеличить пенсионный капитал. Чукотка возглавила рейтинг регионов с высокими средними пенсиями.

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    31 июля 2026, 06:44 • Новости дня
    Российские ученые создали способствующий похудению хлеб

    В России создали способствующий похудению хлеб

    Tекст: Катерина Туманова

    Специалисты разработали инновационный хлеб с зеленой гречкой и овсяными отрубями, предназначенный для людей с избыточным весом и нарушениями обмена веществ, сообщили в пресс-службе «ФИЦ питания и биотехнологии».

    В состав нового продукта входят пшеничная цельнозерновая и зеленая гречневая мука, овсяные отруби с бета-глюканами, а также пшеничная клейковина.

    «В нашей лаборатории под научным руководством академика РАН Аллы Алексеевны Кочетковой проведена разработка рецептуры и технологии специализированного пищевого продукта в виде хлебобулочного изделия, предназначенного для диетической коррекции нарушений углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом», – рассказала ТАСС научный сотрудник Юлия Фролова.

    Помимо основных ингредиентов, в рецептуру добавлены экстракт подсолнечника, концентрат подсолнечного белка, солодовый ячменный экстракт и хлорогеновые кислоты.

    Фролова отметила, что высокое содержание белка в диете способствует уменьшению жировых отложений и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пищевые волокна улучшают обмен веществ, а фенольные кислоты обеспечивают антиоксидантный эффект.

    Инновационный продукт планируется включить в комплексные программы питания для борьбы с ожирением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении.

    Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни.

    Фитнес-эксперт рассказал, как худеть с макаронами, рисом и картофелем в рационе.

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    31 июля 2026, 03:50 • Новости дня
    Мошенники стали обманывать пенсионеров под видом перерасчета пенсии

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники стали массово звонить пожилым людям, представляясь сотрудниками Социального фонда, чтобы получить доступ к их банковским счетам, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    «Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы полагающемся перерасчете пенсии за прошлые периоды. Ссылаясь на «новые указы» и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из смс», – рассказали представители организации РИА «Новости».

    Эксперты напомнили, что все официальные сведения об индексациях и изменениях размера выплат доступны на портале «Госуслуги». Эту информацию можно запросить и при личном обращении в отделения Соцфонда.

    Кроме того, настоящие сотрудники госорганов и банков никогда не просят назвать коды из сообщений, и посоветовали прерывать подозрительные разговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали красть сбережения под предлогом повышения пенсии, а также пугать россиян лишением трудового стажа. Кроме того, аферисты придумали схему обмана пенсионеров с июльскими надбавками.

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    31 июля 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» взяли в плен у Анищино бывших заключенных в рядах ВСУ

    ВС России взяли в плен у Анищино бывших заключенных в рядах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и на Харьковском направлении близ села Анищино взяли в плен четырех боевиков ВСУ, которые оказались бывшими заключенными.

    «В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских националистов из состава 129 отмбр ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты – бывшие заключенные», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что противник пытался перебросить на позиции в районе Водяного бывших заключенных, мобилизованных в 129 отмбр ВСУ, но в результате огневого воздействия «Северян» украинские националисты были уничтожены.

    По резервам противника в Карасёвке, Слатино и Дергачах авиация ВС России и операторы ударных БПЛА нанесли огневое поражение, уничтожив украинских штурмовиков.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 12 участках до 800 метров.

    Стрелковые бои идут в сёлах Ивановка, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в сёлах Устиновка и Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках до 800 метров.

    Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях). Четверо солдат ВСУ взяты в плен», – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта. ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки. Эксперт Марочко заявил о давлении ВС России на ВСУ у Хотени.


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    31 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Гендиректора «Эфко» Ляшенко арестовали по делу о мошенничестве

    Гендиректор «Эфко» Ляшенко арестован по делу о мошенничестве

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный Мещанский суд отправил в СИЗО генерального директора группы компаний «Эфко» Евгения Ляшенко по делу о мошенничестве и растрате в особо крупном размере, передает пресс-служба Мосгорсуда.

    «Мещанский районный суд города Москвы 30 июля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Ляшенко Евгения Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ», – сказано в сообщении Столичных судов общей юрисдикции.

    Ранее аналогичные обвинения предъявили председателю совета директоров и главному акционеру холдинга Валерию Кустову. Он также проведет под арестом два месяца. Кроме того, в рамках уголовного дела задержаны еще двое высокопоставленных руководителей компании, пишет РБК.

    Речь идет о заместителе директора по развитию Екатерине Кустовой и директоре по стратегическому развитию Владиславе Романцеве. Инстанция отправила их под стражу 29 июля.

    Холдинг «Эфко» производит масложировую и молочную продукцию. Основной владелец компании Кустов занимает 144-е место в списке российских миллиардеров по версии Forbes за 2026 год, его состояние оценивается в 1,1 млрд долларов.

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    31 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о тревоге Москвы из-за ядерных учений ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Предстоящие совместные ядерные маневры Берлина и Парижа вызывают серьезную озабоченность в Москве несмотря на заявления немецкого руководства об их безъядерном статусе, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Руководство Германии на словах декларирует приверженность международно-правовым обязательствам, устанавливающим безъядерный статус страны.

    «Она не имеет, не будет иметь, не производит и не содержит ядерное оружие, как это записано, в частности, в договоре «Два плюс четыре»», – заявил дипломат ТАСС.

    Однако на практике, по его словам, наблюдается сопряжение с ядерными странами. Нечаев уточнил, что с Францией проводятся совместные ядерные миссии и учения, включающие доставку ядерного оружия и дозаправку французских самолетов.

    «Это у нас вызывает определенную озабоченность. Потому что если вы декларируете, что вы не участвуете, и не хотите, и не будете обладать [ядерным оружием], то зачем вот такие упражнения?» – задался вопросом дипломат.

    Нечаев упомянул о наличии нераскрываемых договорных форматов между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном об интенсификации ядерного диалога.

    Ранее агентство DPA сообщало, что осенью планируется участие военнослужащих немецкой армии во французских ядерных маневрах.


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