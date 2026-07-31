Ребенок и девять жителей ДНР пострадали в пятницу от атак ВСУ

Сербские правоохранители приступили к активным розыскным мероприятиям после исчезновения россиянки Людмилы Турковой, передает РИА «Новости». Обращение от обеспокоенных близких женщины поступило 29 июля.
«Поступило заявление о пропаже данного лица. Ведется работа по ее поиску», – сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Сербии.
Представители посольства России в Белграде подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с местными компетентными ведомствами. Дипломаты внимательно следят за развитием ситуации и оказывают необходимое содействие.
Как рассказала подруга пропавшей Дарья, вечером 25 июля 27-летняя девушка собиралась пойти в ночной клуб в муниципалитете Палилула, о чем и сообщила подруге.
«Людмила отправила последнее сообщение около 23.00. Была ли она в клубе – неизвестно, но домой она не вернулась и на звонки не отвечает», – рассказала Дарья «Комсомольской правде».
Мать Людмилы Юлия в разговоре с 360 сообщила, что дочь была в двухнедельной турпоездке, приехала в Сербию навестить подруг, которые жили там два месяца.
«Прислала мне сообщение, что она гуляет с девочками, все у нее хорошо и завтра позвонит. Это было в 23.20. Куда она собиралась, не знаю. Она больше общалась с девочками, чем со мной», – рассказал мать.
По ее словам, и она, и подруги обратились в полицию. Заявление приняли и назначили следователя, но в Белграде должны получить заявление от Интерпола, прежде чем начать действовать.
«Поэтому мне нужно, чтобы наши полицейские действовали быстрее и не затягивали. Негласно мне сказали, что это может занять от 15 до 20 дней, что очень долго», – сказала Юлия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты призвали россиян не ждать прежней безопасности за рубежом. Директор консульского департамента МИД Алексей Климов напомнил об угрозе задержаний россиян в государствах Евросоюза. Россиянка впала в кому на Бали после местного вина.