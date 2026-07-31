Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие

Tекст: Катерина Туманова

«Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.



