Глава Wildberries опровергла продажу товаров военного назначения

Tекст: Денис Тельманов

Основательница маркетплейса Wildberries и руководительница компании RWB Татьяна Ким прокомментировала недавние атаки на объекты организации, передает ТАСС.

Она категорически отвергла заявления злоумышленников о торговле специализированной экипировкой.

«Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс – Amazon или Alibaba – и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них», – заявила глава компании.

Предпринимательница подчеркнула полное отсутствие логики в действиях преступников. По ее словам, ранее они сами признавались в намерении атаковать мирных граждан.

Главной задачей нападавших является оказание психологического давления и создание шокового состояния у большого числа жителей России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников назвал удары ВСУ по складам маркетплейса терроризмом и военным преступлением.

Ранее украинские беспилотники атаковали логистические центры компании в Котовске и Электростали.

Руководство Wildberries осуществило первые выплаты семьям погибших и пострадавшим после налета дронов.