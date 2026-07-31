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    31 июля 2026, 19:48 • Новости дня

    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте

    Грушко: Страны ЕС идеями об остановке Шенгена показали солидарность с Испанией

    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте
    @ Jesafas Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предложения стран Европы о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуацией с мигрантами в Сеуте является примером так называемой европейской солидарности, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал предложения о приостановке Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуации в Сеуте проявлением так называемой европейской солидарности, передает РИА «Новости».

    «Они любят рассуждать о солидарности. Вообще-то у них солидарность сейчас выражается только в соревновании, кто займет более жесткую позицию в отношении Российской Федерации и кто больше враждебных планов припишет нашей стране», – подчеркнул дипломат.

    По словам Грушко, в сложившейся ситуации испанцам никто не собирается помогать. Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы с испанской Сеутой, причем сотни смогли прорваться на территорию анклава. В ответ власти стянули туда дополнительные силы полиции и военных, а премьер Италии Джорджа Мелони допустила приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Также Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил возможность односторонней приостановки участия страны в Шенгенской зоне.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес квалифицировал массовое проникновение марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    31 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Политолог Трухачев: Бездумные решения правительства Санчеса привели к миграционному кризису в испанской Сеуте

    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    @ REDUAN DRIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У Марокко есть территориальные претензии на испанские города Сеута и Мелилья. В связи с этим можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов в Испанию. Однако на деле причина миграционного кризиса – в бездумной политике правительства Педро Санчеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Премьер Испании Педро Санчес – главный европейский мигрантолюб. Он не согласен с общим ужесточением миграционной политики, которая происходит в Евросоюзе», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Собеседник напомнил, что ранее в ЕС вступил в силу новый пакт о миграции: в частности, процедуры проверки прав на убежище и высылки из страны объединения стали быстрее и жестче.

    «Вместе с тем, в Испании благодаря Санчесу запустили программу иммиграционной амнистии, в результате полмиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. Кроме того, испанский суд – опять же с подачи Санчеса – постановил, что мигранты не могут быть возвращены в упрощенном порядке, если их задержали в море при попытке добраться до Сеуты», – указал собеседник. Шаги Мадрида в итоге привели к тому, что жители других стран решили попытать счастья.

    Трухачев на этом фоне упомянул территориальные претензии Марокко на испанские города Сеута и Мелилья. Можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов, однако есть ряд нюансов. «С одной стороны, марокканцам хочется вернуть анклавы. Но с другой, все проблемы, которые там есть, власти африканского государства получат на своей территории. Более того, в случае притязаний на Сеуту и Мелилью Марокко лишится больших денег от Брюсселя», – детализировал политолог.

    «Другими словами, марокканцам следует подумать, нужно ли решать давний спор именно сейчас. Я бы на месте испанцев сам бы отказался от этих городов», – сыронизировал собеседник. Как бы то ни было, в связи с событиями в Сеуте целый ряд стран ЕС всерьез обсуждают возможность приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, продолжил спикер. «Дело в том, что никто не хочет принимать толпы мигрантов из-за бездумной политики Санчеса и делить с ним ответственность», – уточнил аналитик.

    По его оценкам, миграционный кризис – главное, что может всерьез подорвать единство ЕС. «Если масштабы бедствия станут разрастаться, это окажется тактически выгодно для России, потому что внимания Евросоюза будет отвлечено, в том числе от Украины. Другое дело, что мы на это должны смотреть и не повторять ошибок, которые были допущены в Европе», – заключил Трухачев.

    Ранее тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанскую Сеуту – это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Мэр города Хуан Хесус Вивас назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой» и потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию». Испанские власти направили в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии для урегулирования ситуации.

    По данным El Confidencial, в Сеуту прорвались почти 50 тыс. нелегалов. При этом население города составляет около 85 тыс. человек. Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    События развернулись после решения Верховного суда Испании, который постановил, что мигрантов, прибывающих в анклавы по морю вплавь, нельзя автоматически и мгновенно выдворять обратно в Марокко без проведения индивидуальной юридической процедуры.

    Из-за ситуации с мигрантами Италия заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан», – сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

    В МВД Финляндии также призвали исключить Мадрид из Шенгена. В ведомстве подчеркнули, что страна не выполняет свои обязательства по защите внешней границы. Впрочем, бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал идею об исключении невозможной. Франция, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Испанией, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил массовый наплыв мигрантов в испанский анклав с падением Рима под натиском варваров в V веке. «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в соцсетях, прикрепив к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

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    31 июля 2026, 03:35 • Новости дня
    Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим
    Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим
    @ Reduan Dris/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с наплывом мигрантов на испанскую Сеуту напомнила нашествие варваров на Рим в 410 году н.э. главе РФПИ и спецпредставителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллу Дмитриеву.

    В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город на севере Африки из Марокко вплавь и пешком.

    «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в социальной сети Х.

    Дмитриев добавил к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

    До этого Дмитриев написал о том, что ЕС/Великобритания пожинают плоды  катастрофической политики миграции.

    «Сеута – лишь яркая иллюстрация политики ЕС/Великобритании по мигрантам, которая основана на левых надеждах, что мигранты и их потомство будут голосовать за левых», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва мигрантов. Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев. Британию захлестнула волна нелегалов в первые дни премьерства Бернема.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    31 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Экс-депутат Туртиайнен заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны активно применяют северные воздушные коридоры для запуска беспилотников с боеприпасами по российской территории вопреки официальным запретам Хельсинки, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    «Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», – заявил РИА «Новости» переехавший в РФ общественный деятель.

    Правоохранители Финляндии с конца марта неоднократно фиксировали появление неизвестных беспилотников. Расследования подтвердили украинское происхождение обнаруженных дронов. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Ано Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из рядов «Истинных финнов» в 2021 году он основал партию «Власть принадлежит народу».

    Новое политическое объединение выступало против членства в НАТО и поддерживало сохранение связей с Москвой. В конце 2025 года политик вместе с супругой покинул родину. Семья перебралась в Россию, где официально получила статус беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония сочла падение дронов необходимой ценой конфликта. Заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. Кремль заявил, что знает маршруты украинских дронов через Прибалтику.

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    31 июля 2026, 15:55 • Новости дня
    Тысячи мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко

    Tекст: Денис Тельманов

    Огромное число нелегально прибывших в испанский автономный город на севере Африки беженцев решило самостоятельно отправиться обратно на родину.

    Около 25 тыс. человек, ранее незаконно проникших на территорию испанского анклава, приняли решение уехать обратно, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    По официальным данным министерства внутренних дел, всего границу пересекли порядка 50 тыс. иностранцев.

    При этом местная администрация заявляла о прибытии 60 тыс. искателей убежища. Существенная разница в оценках подчеркивает серьезный масштаб миграционного кризиса в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании перебросили в этот североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.

    Министр обороны королевства Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить всех нелегалов обратно на родину.

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    31 июля 2026, 02:40 • Новости дня
    В испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва тысяч мигрантов

    Reuters: Тысячи мигрантов прорвались в испанскую Сеуту

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в североафриканский город Сеута после того, как тысячи мигрантов прорвались через границу со стороны Марокко.

    Мадрид направил в Сеуту 200 бойцов полицейского спецназа и 60 военнослужащих для поддержки местных сил правопорядка на фоне резкого увеличения числа нелегалов, передает Reuters.

    По данным испанского государственного телеканала TVE, только за один день 30 июля в город проникли от двух до трех тысяч человек.

    На кадрах видно, как толпы людей на надувных кругах добираются до берега или штурмуют сухопутные заграждения.

    В соседнем марокканском городе Фнидек полиция применила водометы, чтобы сдержать толпу.

    «Было очень тяжело. Полиция пыталась нас остановить. Но наша воля и решимость позволили нам добраться сюда», – рассказал один из мигрантов Джадид Закария.

    Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    Власти Сеуты сообщили об обнаружении девяти тел погибших, в результате чего общее число жертв попыток пересечения границы за последние месяцы достигло 60 человек.

    В пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка планируют посетить Сеуту для проведения экстренных совещаний.

    По данным издания Atalayar, ситуация на морской границе, соединяющей автономный город Сеута с Марокко, вышла из-под контроля. Первоначально различные источники сообщали о 800, затем о более чем тысяче мигрантов.

    Однако прямые трансляции нескольких испанских телеканалов указывают на гораздо большую цифру. В некоторых сообщениях говорится о 20 тыс.–30 тыс. человек. И, судя по количеству толпящихся у забора, отделяющего Сеуту от марокканской территории, эти цифры нельзя считать преувеличенными.

    Текущий кризис напоминает события 2021 года, когда в город с населением 85 тыс. человек проникли около 10 тыс. нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск помог выпустить запрещенный в Германии фильм про мигрантов. Британию захлестнула волна нелегалов в первые дни премьерства Бернема. Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев.

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    31 июля 2026, 06:27 • Новости дня
    Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за мигрантов

    Tекст: Катерина Туманова

    Рим рассматривает возможность приостановки Шенгенского соглашения с Мадридом на фоне массового наплыва нелегалов в испанский автономный город Сеута, о чем заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией, передают испанские СМИ. Причиной стал резкий рост числа нелегальных мигрантов, проникающих в Сеуту, расположенную на северном побережье Африки.

    «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан, в том числе таким, как приостановка действия Шенгенской зоны с Испанией», – приводит ТАСС слова Мелони в социальных сетях.

    Только за последнюю неделю более 1,5 тыс. человек добрались до Сеуты из Марокко вплавь или пешком. По некоторым оценкам, общее число прибывших может достигать 20 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва мигрантов. Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим.
    Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев.

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    30 июля 2026, 10:51 • Новости дня
    Совбез: Число выдворенных иностранцев почти утроилось

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первой половине 2026 года количество депортированных за правонарушения мигрантов достигло 99,4 тыс. человек, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

    За первые шесть месяцев года из страны выслали в 2,6 раза больше зарубежных гостей за административные проступки, указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Всего на иностранных граждан составили 1,2 млн протоколов, что на 24,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

    «За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны – 99,4 тыс. (рост в 2,6 раза)», – заявили в аппарате Совета безопасности.

    Одновременно с этим количество совершенных мигрантами преступлений сократилось на 39,1%. Число участников криминальных инцидентов также упало на 25,8%, составив 11,4 тыс. человек.

    Всего за иностранцами числится 14,4 тыс. противоправных деяний. Из них тяжкие и особо тяжкие преступления составили 5,9 тыс., показав снижение более чем в два раза. Доля таких дел в общем объеме по стране опустилась до 3,4%.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о высылке из России почти 44 тыс. иностранных граждан в первом полугодии.

    До этого депутаты приняли закон о двукратном расширении оснований для депортации мигрантов.

    Весной Совет безопасности зафиксировал снижение миграционного потока в страну на 15%.

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    31 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Франция стянула войска к границе с Испанией

    Франция стянула войска и дроны к границе с Испанией

    Франция стянула войска к границе с Испанией
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения миграционной обстановки в анклаве Сеута Франция приняла решение усилить приграничный контроль с помощью авиации и подразделений быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент республики Эммануэль Макрон распорядился направить дополнительные вооруженные силы для охраны границы с Испанией, передает РИА «Новости». Поводом стала сложная ситуация с нелегалами в испанском городе-анклаве Сеута, который столкнулся с масштабным наплывом людей.

    «Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – написал французский лидер в своей публикации в социальной сети X.

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании назвали массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Мадриду помощь по линии европейского пограничного агентства Frontex.

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    29 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    В ЕК усомнились в получении Украиной всех заявленных 10 млрд евро из SAFE

    Ренье: ЕК сомневается, что Киев получит заявленные 10 млрд евро из SAFE

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейская комиссия признала, что заявленные 10 млрд евро из программы SAFE для Киева остаются лишь предварительной оценкой и зависят от подписания кредитов.

    На брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что сумма для Украины из программы SAFE остается ориентировочной, передает РИА «Новости».

    «Оценка в 10 млрд евро из остатков основана на многих факторах, как факт, что некоторые кредитные соглашения еще не были подписаны», – подчеркнул он.

    Ренье указал на затруднения в согласовании кредитных соглашений с Венгрией и Италией. По его словам, из-за этого вполне вероятно, что не весь бюджет SAFE в 150 млрд евро будет распределен между странами Евросоюза.

    Представитель Еврокомиссии добавил, что регламент программы предусматривает второй раунд подачи заявок на кредиты, если останутся нераспределенные средства. При этом он не уточнил, из каких именно источников Киев получит 10 млрд евро, даже в случае полного согласования кредитных соглашений.

    Программа SAFE (Security Action for Europe) была запущена в мае 2025 года и предусматривает до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщило о провале встречи Урсулы фон дер Ляйен со Стармером после отказа Британии платить до 6,5 млрд евро за участие в оборонной программе SAFE.

    Урсула фон дер Ляйен собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

    Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари анонсировал перевод Киеву 9,1 млрд евро первого транша из этого кредита в первой половине июня 2026 года.

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    29 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Володин сообщил о выдворении почти 44 тыс. мигрантов в 2026 году

    Tекст: Вера Басилая

    В первом полугодии 2026-го из России за нарушение законодательства выслали 43,7 тыс. иностранных граждан, что значительно превышает показатели прошлого года, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к культуре, традициям. А те, кто хочет стать гражданами Российской Федерации, должны взять на себя обязанность ее защищать», – заявил в Max председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Политик отметил, что число выдворенных мигрантов увеличилось на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Он напомнил, что до прошлого года высылка применялась только по решению суда, однако в феврале 2025 года МВД получило право принимать внесудебные решения.

    На прошлой неделе был принят закон, расширивший перечень статей КоАП для выдворения более чем в два раза. Теперь иностранцы подлежат высылке за нарушение 45 статей, включая неповиновение полиции, нарушение общественного порядка и дискредитацию Вооруженных сил России. С 2024 года Госдума приняла 32 закона для совершенствования миграционной политики, 21 из которых инициировали депутаты.

    Ранее Государственная дума утвердила инициативу об увеличении количества оснований для депортации иностранцев до 45 статей.

    Позже Совет Федерации одобрил закон о выдворении мигрантов за дискриминацию.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил об обязанности приезжих владеть русским языком.

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    31 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Маск предрек полное разрушение бюджета Испании из-за мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами, заявил американский предприниматель-миллиардер Илон Маск.

    Ситуация в Испании обострилась после незаконного перехода границы около 60 тыс. человек за сутки, передает РИА «Новости». Реагируя на кризис, Илон Маск написал в социальной сети X: «Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами».

    Бизнесмен также добавил, что предоставление бесплатных благ приведет к переселению в европейскую страну 90% населения Земли. Данное заявление стало продолжением публичного конфликта миллиардера с испанским премьер-министром Педро Санчесом, начавшегося в январе 2026 года из-за легализации 500 тыс. приезжих.

    Санчес назвал прорыв границы исключительным событием. Для стабилизации обстановки власти экстренно направили дополнительные подразделения армии и полиции. Министр обороны Маргарита Роблес пообещала выслать нарушителей в Марокко, при этом более 25 тыс. нелегалов уже отправлены на родину.

    За сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.

    Глава Минобороны Маргарита Роблес Фернандес заявила об обязательной отправке нарушителей обратно на родину.

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    29 июля 2026, 08:25 • Новости дня
    Politico: Союзники США отказались патрулировать Ормуз до прекращения огня

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские партнеры США отказались направлять корабли в Ормузский пролив до достижения устойчивого прекращения огня в конфликте с Ираном, затормозив инициативу Вашингтона, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на чиновников, европейские союзники США, прежде всего Британия и Франция, отказались поддержать идею создания совместного морского патруля в Ормузском проливе до заключения устойчивого перемирия, передает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Европейские союзники отказываются поддержать стремление США к созданию совместного патруля в Ормузском проливе до тех пор, пока не увидят прочное прекращение огня в войне с Ираном».

    По данным издания, министр войны США Пит Хегсет обсудил инициативу в телефонном разговоре с британским министром обороны Уэсом Стритингом в пятницу. После этого к консультациям подключилась Франция, однако это не привело к развороту позиции европейцев.

    Отмечается, что американские и британские официальные представители планируют созвать в Лондоне международную конференцию, где собираются распределить роли стран и определить, какие военные корабли будут заниматься поиском морских мин и защитой гражданского судоходства через пролив. Источники издания подчеркивают, что пока отмечается минимальный прогресс и быстрого прорыва ожидать не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж готов задействовать корабли для патрулирования Ормузского пролива лишь после прекращения огня, а схожей позиции придерживаются Греция и Германия.

    Военное командование Ирана приняло решение закрыть Ормузский пролив для судоходства в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушения США меморандума о прекращении огня.

    Позднее источник в Тегеране заявил, что Иран не откроет Ормузский пролив и не будет выдавать разрешения на транзит судов до полного прекращения американских ударов.

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    31 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, потребовавшего от Марокко принять обратно нелегалов из испанского анклава.

    Захарова ответила в Telegram-канале на призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Марокко забрать обратно нелегальных мигрантов из испанской Сеуты. Ранее пресс-служба правительства ФРГ опубликовала заявление Мерца о необходимости скорейшего взятия Испанией ситуации под контроль.

    «А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат также с иронией предложила разместить мигрантов в резиденциях Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, там беженцам должны предоставить питание, медицинские страховки, деньги и эфирное время на ведущих европейских телеканалах для обеспечения свободы слова.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к властям Испании и Марокко с призывом урегулировать миграционный кризис в Сеуте. За сутки границу этого испанского анклава пересекли около 60 тыс. нелегалов.

    Власти Испании экстренно перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

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    31 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Число погибших по пути в Сеуту мигрантов возросло до 57 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество жертв среди беженцев, пытавшихся добраться из Марокко до испанского анклава на севере Африки, достигло 57 человек.

    Не менее 57 человек погибли при попытке проникнуть на территорию испанского автономного города Сеута. Обновленные данные о трагедии на северном побережье Африки приводит газета El Pais, передает ТАСС.

    Ранее поступала информация о 41 погибшем. Известно, что тысячи мигрантов пытались попасть в город вплавь или пешком.

    Для этого они обходили специальный волнолом, который служит границей между Сеутой и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию иностранцев.

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    31 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Stampa: Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией

    Tекст: Вера Басилая

    Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в испанском городе-анклаве Сеуте, а также закрыла морские и воздушные границы между двумя странами, сообщила газета Stampa.

    Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Stampa.

    «Министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией», – пишет издание. Решение базируется на свежих данных Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ, заседание которого провел глава МВД Маттео Пьянтедози.

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы между Марокко и Сеутой. Сотни человек прорвались на испанскую территорию. В ответ Мадрид перебросил в анклав дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и военных.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов. Власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту.

    За сутки границу этого испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

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