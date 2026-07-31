ХАМАС назвал условия для разоружения в Газе

Tекст: Денис Тельманов

Вопрос разоружения палестинского радикального движения ХАМАС напрямую зависит от выполнения Израилем всех пунктов соглашения, передает ТАСС. В частности, речь идет о полном выводе войск из сектора Газа и прекращении израильских атак.

«Включение вопроса о тяжелом вооружении в рамки соглашения было связано с полным прекращением всех форм агрессии, выводом войск из сектора Газа, скорейшей реконструкцией», – говорится в заявлении движения, опубликованном в официальном телеграм-канале.

Среди других обязательных условий представители ХАМАС назвали начало работы административного комитета и развертывание международных сил.

Также движение требует гарантий прав на самоопределение и создание независимого палестинского государства.

Переход ко второму этапу сделки возможен только при строгом соблюдении Израилем положений первой части соглашения.

Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп заявил о достижении договоренности, которая предусматривает полное разоружение формирований ХАМАС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Совет мира» подтвердил согласие движения ХАМАС на план по выводу из эксплуатации своего оружия.

Американские власти ожидают начала разоружения полицейских подразделений движения в течение двух недель.

Военный эксперт Юрий Лямин допустил срыв соглашения из-за возможных проблем с контролем сдачи оружия и позицией Израиля.