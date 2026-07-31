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    31 июля 2026, 14:46 • Новости дня

    Самолет-разведчик НАТО приземлился на военной базе в Латвии

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет Boeing E-3A Sentry выполнил посадку на аэродроме Лиелварде в Латвии для отработки совместных задач с местными военно-воздушными силами.

    Прибытие борта альянса состоялось в пятницу, передает РИА «Новости». До этого самолет три дня патрулировал воздушное пространство над акваторией Рижского залива.

    «Цель этого визита – укрепление сотрудничества и обсуждение совместных задач самолетов AWACS НАТО и военно-воздушных сил Латвии, а также ознакомление с возможностями этих самолетов», – заявил представитель латвийского ведомства.

    Воздушные суда AWACS оснащены вращающимся радаром для отслеживания объектов на больших расстояниях. Полученные данные незамедлительно передаются командованию блока.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность альянса у западных границ. Блок расширяет инициативы под предлогом сдерживания, однако Москва призывает отказаться от милитаризации Европы и предлагает равноправный диалог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS выполнил полеты над акваторией Рижского залива.

    Ранее аналогичное воздушное судно осуществило масштабные маневры в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Для патрулирования неба над Прибалтикой Турция направила пять истребителей F-16.

    30 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России создается инновационная система противовоздушной обороны, основанная на эшелонированных мобильных группах для эффективного перехвата вражеских беспилотников, заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах в ГД, военкор, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный.

    Поддубный рассказал, что основу новой ПВО составят эшелонированные мобильные группы, действующие на разных высотах, передает ТАСС.

    «Мы сейчас <…> конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы», – отметил Поддубный.

    Он пояснил, что мобильные огневые группы будут выстраиваться на маршрутах пролета вражеских беспилотников, а не просто обеспечивать объектовую оборону.

    Для успешной защиты от дронов, по словам журналиста, необходимы три условия: наличие радиолокационных станций, мобильность огневых групп и четкое взаимодействие подразделений. Поддубный подчеркнул, что появление новых беспилотных средств заставляет армии по всему миру переосмысливать свои системы ПВО в режиме реального времени.

    Противник постоянно повышает возможности своих дронов, стремясь сравнять их по характеристикам с ракетами средней дальности. В связи с этим весь мир сейчас идет по пути перевооружения и переосмысления средств поражения, заключил военкор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил об активном внедрении мобильных огневых групп для защиты от беспилотников.

    Глава военного ведомства рассказал об оснащении таких подразделений FPV-перехватчиками.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский призвал создавать комплексную систему противовоздушной обороны с радиолокационными станциями.

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    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    31 июля 2026, 09:54 • Новости дня
    НАТО не смогло запустить схему передачи американского оружия на Украину
    НАТО не смогло запустить схему передачи американского оружия на Украину
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс не сумел реализовать программу PURL по отправке американских вооружений для нужд украинской армии, несмотря на собранные миллиарды долларов, такие данные содержатся в отчете Конгресса США.

    Программа НАТО по снабжению Киева американским оружием по схеме PURL не заработала, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы Конгресса.

    К концу марта 21 страна альянса перечислила в фонд программы 4,15 млрд долларов. Однако Соединенные Штаты к этому времени не взяли на себя никаких финансовых обязательств.

    Деньги поступили в американское казначейство, но контракты на производство или закупку вооружений так и не были заключены.

    Помимо этого, Вашингтон не стал использовать квоту на 4,96 млрд долларов для передачи Киеву оружия со складов Пентагона. Американские власти решили сберечь эти средства для поддержания собственной боеготовности. В результате ускорить помощь за счет арсеналов США также не вышло.

    Механизм PURL запустили летом прошлого года после отказа президента США Дональда Трампа продолжать бесплатные поставки ВСУ. По задумке Штаты должны были продавать оружие странам НАТО, а те – передавать его на Украину.

    В июле 2026 года Трамп заявил о продаже американского вооружения исключительно странам НАТО.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в прошлом году оценивал стоимость реализации программы PURL на 2026 год в 15 млрд долларов.

    До этого в 2025 году Вашингтон приостановил прямые поставки оружия для обеспечения собственных стратегических запасов.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    29 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Лавров сообщил о нешуточной ситуации из-за ополчившегося на Россию Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал текущую международную обстановку как нешуточную, указав на консолидацию западного мира против Российской Федерации.

    Лавров обратил внимание на серьезность текущей международной обстановки, подчеркнув объединение западных стран против Москвы, передает ТАСС.

    «Сейчас, когда они опять заговорили о «стратегическом поражении», когда они поддерживают активно наших этих релокантов, организующих в Европе всякие антироссийские общества, собирающие средства на продолжение какой-то подпольной борьбы за раскол Российской Федерации, они уже этого абсолютно не скрывают», – сказал Лавров. Министр добавил, что важно осознавать серьезность ситуации, которую президент не скрывает.

    Кроме того, Лавров отметил, что международное сообщество пристально наблюдает за развитием украинского кризиса. По словам министра, мир с замиранием сердца следит за исходом конфликта, который был навязан России Западом и стал причиной начала специальной военной операции.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании украинского кризиса для усиления влияния НАТО.

    Весной министр заявил о фактическом объявлении войны России со стороны западных государств.

    До этого Лавров рассказал о серьезной подготовке Североатлантического альянса к прямому вооруженному конфликту.

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    29 июля 2026, 08:53 • Новости дня
    Финляндия захотела прекратить обслуживание опор линий связи с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Финская энергетическая компания Fingrid предупредила российских операторов о прекращении обслуживания опор ЛЭП, используемых для волоконно-оптических линий связи.

    Финская энергетическая компания Fingrid уведомила российских операторов о том, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи, пишет «Коммерсантъ».

    Источники сообщают, что кабель планируется обрезать, а опоры – разобрать. Это решение связано с прекращением поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года, что сделало содержание инфраструктуры невыгодным как для Fingrid, так и для «Россетей». В «Россетях» подтвердили, что участок линии электропередачи находится в режиме ограниченной эксплуатации, поэтому передача энергии и информации не осуществляется.

    Представитель «Россетей» добавил, что инфраструктура будет использоваться для внутренних нужд электроэнергетики. При этом сведения о состоянии финского участка ЛЭП в компанию не поступали. Эксперты отмечают, что на транзит через Финляндию приходится около 60-70% зарубежного трафика, а на ЛЭП – до 30% линий связи.

    Российские операторы уже ведут переговоры об альтернативных маршрутах. Собеседник издания подчеркнул наличие резервных путей через другие страны. Отключение части волоконно-оптических линий может временно ухудшить качество связи на Северо-Западе, однако трафик возможно перенаправить через Белоруссию, Прибалтику и подводные кабели.

    Финская телекоммуникационная компания Elisa полностью отказалась от поддержки домашних телефонных аппаратов.

    Правоохранительные органы Финляндии предъявили российскому капитану обвинения в повреждении подводного кабеля.

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    29 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Монах РПЦ погиб при ударе беспилотника в ЛНР

    Монах Рафаил погиб, иеромонах Иларион ранен при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагический инцидент произошел в Троицком районе Луганской народной республики, где вражеский аппарат ударил по священнослужителям гвардейской артиллерийской бригады.

    В результате воздушного удара смертельные ранения получил доброволец Рафаил, передает ТАСС. Он служил помощником настоятеля храма при девятой Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригаде.

    «В Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки БПЛА «Хорнет» погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов)», – уточнили в Московской птриархии.

    Представители церкви добавили, что при нападении также пострадал настоятель этого храма иеромонах Иларион. Священник исполнял обязанности помощника командира по работе с верующими военными одной из частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года настоятель Свято-Троицкого храма в Курской области Евгений Шестопалов получил серьезные ранения после удара дрона ВСУ.

    В конце прошлого года в результате боевых действий на территории ДНР погиб протоиерей Василий Кийко.

    Осенью прошлого года украинские беспилотники убили пытавшегося покинуть зону боевых действий священника Владимира Шутова вместе с семьей.

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    29 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Израиль заявил о нарушении перемирия из-за атаки беспилотника «Хезболлы»

    ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в срыве перемирия после атаки дрона в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Хезболла» использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской инженерной технике, что спровоцировало резкую реакцию военного командования.

    Армия обороны Израиля заявила о несоблюдении договоренностей о прекращении огня со стороны шиитской организации, передает ТАСС. Поводом стала атака беспилотника на инженерную технику на юге Ливана.

    «Вопиющее нарушение режима прекращения огня: «Хезболлах» задействовала беспилотник со взрывчаткой для удара по инженерной машине ЦАХАЛ в районе высоты Али-ат-Тахер на юге Ливана в пределах зоны безопасности. О пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается», – отметили в армейской пресс-службе.

    В ведомстве подчеркнули, что израильские военные продолжают работу в указанном районе. Они намерены жестко пресекать любые попытки боевиков продвинуться вперед или совершить новые нападения на военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженные силы Израиля поразили инфраструктуру ливанского движения на юге страны.

    Месяцем ранее Армия обороны Израиля зафиксировала массированный обстрел своих подразделений со стороны боевиков.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал жестко отвечать на любые нападения шиитской организации.

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    29 июля 2026, 09:07 • Новости дня
    Посол Корчунов заявил о готовности России ответить на угрозы Норвегии

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона обязательно ответит на любые создаваемые для нее угрозы, заявил посол в Норвегии Николай Корчунов.

    Корчунов подчеркнул, что Москва не стремится к противостоянию с Осло или любой другой страной Североатлантического альянса.передает РИА «Новости».

    «Россия не оставит без соразмерного ответа создаваемые для нас угрозы», – добавил посол. В последние годы российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей.

    Альянс расширяет свои инициативы, оправдывая это необходимостью сдерживания России. В Кремле ранее отмечали, что государство никому не угрожает, но будет внимательно следить за действиями, потенциально опасными для национальных интересов.

    Посол России в Осло Николай Корчунов заявил о целенаправленном обострении Норвегией обстановки в Арктике.

    Российское посольство сообщило о планах Осло развернуть нацеленные на Кольский полуостров ударные вооружения.

    Официальный представитель МИД  Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы на возможную агрессию со стороны НАТО.

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    29 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Запада обещаниями «развести» Россию

    Лавров заявил о постоянных попытках западных стран обмануть Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства регулярно пытаются «развести» Россию, давая обещания и действуя ровно наоборот, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о недобросовестном поведении зарубежных партнеров, передает ТАСС. По словам дипломата, отечественная внешняя политика вынуждена учитывать эти факторы.

    «Внешняя политика, дипломатия, тоже призвана сыграть большую сопровождающую роль, учитывая, как нас все наши западные собеседники пытаются по большому счету «развести»: обещают одно, делают другое», – подчеркнул глава ведомства.

    Руководитель МИД добавил, что Москва уже привыкла к подобному отношению. При этом он напомнил слова президента страны о том, что возврата к отношениям, существовавшим до февраля 2022 года, больше не предвидится, поскольку всякому терпению приходит конец.

    Ранее Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике.

    Глава МИД России Сергей Лавров категорически отказался верить западным странам на слово при возможных мирных переговорах.

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    28 июля 2026, 22:21 • Новости дня
    МИД: Румыния получит надлежащий ответ на высылку российского дипломата

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ответит Румынии, которая заявила демарш послу Владимиру Липаеву и объявила о высылке российского дипломата из страны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, румынская сторона предъявила безосновательные обвинения в том, что российские беспилотники якобы нарушили воздушное пространство Румынии, а также объявила о высылке одного из сотрудников посольства, следует из сообщения на сайте МИД России.

    В российском внешнеполитическом ведомстве отвергли эти претензии, назвав их необоснованными. Инциденты и их освещение в СМИ там расценили как попытку руководства Румынии отвлечь внимание от последствий поддержки Киева.

    По мнению Захаровой, именно проукраинский курс, а не действия Москвы, наносит ущерб национальной безопасности и экономике Румынии, вызывая недовольство в обществе.

    «Недружественные действия Бухареста получат надлежащий ответ», – подчеркнула дипломат.

    Накануне МИД Румынии потребовал от российского дипломата покинуть страну.

    Несколькими днями ранее румынский истребитель F-16 сбил неопознанный беспилотник.

    Месяцем ранее Москва в качестве ответной меры объявила персоной нон грата генерального консула Румынии в Петербурге.

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    30 июля 2026, 08:37 • Новости дня
    Посол России призвал сдерживать НАТО и Германию в Европе

    Посол Корчунов заявил о необходимости сдерживания НАТО вместо России

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО и Германия с их милитаристскими амбициями, а не Россия должны стать главными объектами сдерживания на европейском континенте, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

    Российский дипломат в Норвегии Николай Корчунов подверг резкой критике планы усиления северного фланга альянса. По его словам, именно западный военный блок нуждается в ограничении активности, передает РИА «Новости».

    «Видим, как внерегиональные члены НАТО все настырнее лезут в Арктику и привносят в этот регион, для которого еще недавно были характерны атмосфера сотрудничества и низкая напряженность, свои конфронтационные блоковые подходы», – подчеркнул посол.

    Представитель дипломатического ведомства отметил, что Осло активно поощряет наращивание немецкого военного присутствия на своей территории. Он напомнил о трагических исторических последствиях подобных устремлений Берлина, указав на оккупацию Норвегии в годы Второй мировой войны.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов пообещал соразмерный ответ на любые угрозы со стороны Осло.

    Ранее дипломат обвинил норвежские власти в целенаправленном обострении обстановки в арктическом регионе.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил готовность Берлина взять на себя ведущую роль в НАТО.

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    29 июля 2026, 11:14 • Новости дня
    Рособоронэкспорт сообщил о выходе на мировой рынок новейшей ракеты для Су-57Э

    Рособоронэкспорт вывел на мировой рынок новую ракету для Су-57Э

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшая ракета класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ предназначена для вооружения поставляемых на экспорт истребителей пятого поколения и может применяться на других самолетах, заявила компания «Рособоронэкспорт».

    Компания «Рособоронэкспорт» начинает продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ, передает РИА «Новости».

    Боеприпас разработан и производится корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Ракета предназначена для экспортных истребителей пятого поколения Су-57Э, но после доработки может применяться на других российских самолетах и интегрироваться в иностранные авиакомплексы.

    «У нее увеличены дальность пуска, энерговооруженность двигательной установки, эффективность применения и улучшены аэродинамические характеристики. Кроме того, в ракете введен пассивный канал радиолокационной головки самонаведения, что дает полную скрытность, высокую точность наведения, эффективность в режиме «выстрелил и забыл», а также устойчивость к помехам», – заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Авиационная ракета РВВ-СДМ способна поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники в любое время суток, даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Она может уничтожать цели на высотах от 15 метров до 25 километров, летящие со скоростью до трех Махов. Боеприпас оснащен активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, инерциальной системой управления и линией радиокоррекции.

    В настоящее время иностранным партнерам для оснащения Су-57Э предлагаются ракеты малой дальности РВВ-МД2, средней дальности РВВ-СДМ и большой дальности РВВ-БД. В состав вооружения также входят ракеты класса «воздух-поверхность» Х-38МЛЭ, крылатые ракеты Х-69, противорадиолокационные Х-58УШКЭ, противокорабельные Х-35УЭ и управляемые авиабомбы КАБ-250ЛГ-Э и УПАБ-1500Б-Э.

    Ранее Алжир стал первым иностранным покупателем экспортной версии российского истребителя Су-57Э.

    «Рособоронэкспорт» заключил несколько контрактов на продажу данного самолета пятого поколения.

    Новейшую машину презентовали на Международной выставке вооружения Defence Services Asia в Малайзии.

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    30 июля 2026, 12:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило о способности российских дронов поражать любые цели

    Минобороны заявило о способности высокоточных БПЛА поражать любые цели

    Минобороны сообщило о способности российских дронов поражать любые цели
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способных гарантированно ликвидировать объекты противника на всей территории Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы активно применяют современные ударные аппараты в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает Минобороны. Отмечается исключительная эффективность работы профильных расчетов.

    «Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей украинской территории», – подчеркнули в ведомстве.

    Желающим присоединиться к бойцам предлагают узнать подробности на портале Беспилотныевойска.рф.

    Ранее российские военные атаковали выставку ударных беспилотников в пригороде Киева.

    До этого Вооруженные силы России поразили киевское предприятие по производству дронов большой дальности.

    В июне операторы отечественных аппаратов «Гербера» нанесли точные удары по энергетическим объектам противника в нескольких регионах.

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    29 июля 2026, 06:19 • Новости дня
    Ростех: ФАБ-3000 способна уничтожать капитальные фортификации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оснащенная крылатым модулем планирования тяжелая авиационная бомба ФАБ-3000 стала инструментом стратегического воздействия, позволяющим эффективно сравнивать с землей любые мощные оборонительные сооружения, сообщили в Ростехе.

    Оснащение боеприпаса универсальным модулем планирования превратило его в мощнейшее оружие, пояснили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 регулярно применяют такие фугасные авиабомбы для успешного поражения объектов противника.

    «Тяжелая ФАБ-3000, получившая крылатый модуль, превращается в инструмент стратегического воздействия. Ее мощный фугасный заряд способен разрушать, например, сильно защищенные командные пункты и сравнивать с землей капитальные фортификационные сооружения», – отметили в Ростехе.

    Специалисты назвали использование подобных боеприпасов примером качественного симбиоза самолета и бомбы. Комбинированная система наведения позволяет экипажу сбрасывать снаряд по заранее заданным координатам за несколько десятков километров от цели.

    Способность бомбардировщика нести одновременно несколько таких авиабомб обеспечивает нанесение высокоточных ударов колоссальной мощности. Военные также активно применяют бомбы массой 1500, 500 и 250 килограммов для уничтожения скоплений техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля разведывательный дрон запечатлел мощный взрыв ФАБ-3000 по пункту дислокации украинской бригады в Херсоне.

    В конце июня истребители-бомбардировщики Су-34 поразили позиции противника возле Орехова в Запорожской области.

    Несколькими днями ранее российская авиация уничтожила укрытие украинских солдат на территории ДНР авиабомбой ФАБ-3000.

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