Самолет-разведчик НАТО приземлился на военной базе в Латвии

Tекст: Денис Тельманов

Прибытие борта альянса состоялось в пятницу, передает РИА «Новости». До этого самолет три дня патрулировал воздушное пространство над акваторией Рижского залива.

«Цель этого визита – укрепление сотрудничества и обсуждение совместных задач самолетов AWACS НАТО и военно-воздушных сил Латвии, а также ознакомление с возможностями этих самолетов», – заявил представитель латвийского ведомства.

Воздушные суда AWACS оснащены вращающимся радаром для отслеживания объектов на больших расстояниях. Полученные данные незамедлительно передаются командованию блока.

В последние годы фиксируется беспрецедентная активность альянса у западных границ. Блок расширяет инициативы под предлогом сдерживания, однако Москва призывает отказаться от милитаризации Европы и предлагает равноправный диалог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS выполнил полеты над акваторией Рижского залива.

Ранее аналогичное воздушное судно осуществило масштабные маневры в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Для патрулирования неба над Прибалтикой Турция направила пять истребителей F-16.