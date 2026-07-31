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    31 июля 2026, 14:37 • Новости дня

    Завод «Красное Сормово» спустил на воду новый сухогруз

    Tекст: Денис Тельманов

    Нижегородская верфь завершила важный этап строительства судна проекта RSD59, предназначенного для обновления отечественного грузового гражданского флота.

    Завод «Красное Сормово», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), спустил на воду в Нижнем Новгороде сухогруз проекта RSD59 класса «река–море», передает ТАСС.

    В пресс-службе корпорации сообщили: «На заводе «Красное Сормово» состоялась церемония спуска на воду сухогруза проекта RSD59. Серийное строительство сухогрузов класса «река–море» ведется нижегородской верфью для обновления отечественного грузового гражданского флота».

    После завершения спуска судно будет достраиваться на воде. Затем оно отправится на ходовые испытания, чтобы проверить все системы, механизмы и пропульсивный комплекс в реальных условиях эксплуатации.

    В ОСК подчеркнули, что суда проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные габариты для Волго-Донского судоходного канала. Это обеспечивает оптимальное использование грузоподъемности при соблюдении ограничений внутренних водных путей.

    Сухогруз предназначен для перевозки широкого спектра грузов, включая пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, уголь и опасные грузы.

    Универсальность характеристик позволяет судну эффективно работать на различных направлениях и в составе смешанных логистических цепочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года нижегородское предприятие заложило первый сухогруз проекта RSD59.

    Весной Объединенная судостроительная корпорация запустила на этом заводе собственное производство винторулевых колонок для теплоходов класса «река–море».

    Осенью прошлого года инженеры представили первую российскую унифицированную платформу для серийного создания подобных судов.

    30 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о приближении финала специальной военной операции.

    Выступая на молодежном форуме «Гвардейск», политик отметил значимость текущего этапа конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что решение об участии в боевых действиях дается нелегко и сопряжено с серьезными рисками. Однако, по его словам, такой шаг свидетельствует об искренней любви к Родине. В завершение Медведев призвал участников беречь себя, подчеркнув, что стране нужна победа, но не любой ценой.

    Накануне Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранения страны.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин призвал политиков оказать максимальную поддержку бойцам на передовой.

    Весной зампред Совета безопасности отметил прямую связь безопасности государства с целями спецоперации.

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    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    31 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук выразил удивление последствиями ударов украинских беспилотников по Петербургу во время своего визита в Россию.

    Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время поездки в Петербург в июне не предполагал столкнуться с результатами атак по городу, передает РИА «Новости».

    Американский делегат участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», – рассказал Кук. В день происшествия он как раз шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа в Зимнем дворце.

    Вспоминая о своем визите, заокеанский гость высоко оценил состояние архитектуры и общую атмосферу Петербурга. По его словам, город сейчас выглядит прекраснее, чем когда-либо.

    Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о масштабных атаках украинских беспилотников на Петербург во время ПМЭФ.

    Глава американской делегации Родни Кук назвал Петербург одним из лучших творений человечества.

    Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал атаки БПЛА ВСУ на Петербург.

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    30 июля 2026, 15:25 • Новости дня
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    @ IMAGO/Future Image/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

    Информация о включении Дурова в перечень террористов и экстремистов появилась на сайте ведомства 30 июля.

    «Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., г. Ленинград», – говорится в сообщении.

    Накануне ФСБ объявила основателя мессенджера в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.

    Адвокат Елена Пономарева объяснила зависимость возможной экстрадиции бизнесмена от двусторонних дипломатических соглашений.

    В августе 2024 года прокуратура Парижа освободила Павла Дурова под судебный надзор с запретом покидать Францию.

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    31 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Экс-депутат Туртиайнен заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны активно применяют северные воздушные коридоры для запуска беспилотников с боеприпасами по российской территории вопреки официальным запретам Хельсинки, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    «Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», – заявил РИА «Новости» переехавший в РФ общественный деятель.

    Правоохранители Финляндии с конца марта неоднократно фиксировали появление неизвестных беспилотников. Расследования подтвердили украинское происхождение обнаруженных дронов. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Ано Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из рядов «Истинных финнов» в 2021 году он основал партию «Власть принадлежит народу».

    Новое политическое объединение выступало против членства в НАТО и поддерживало сохранение связей с Москвой. В конце 2025 года политик вместе с супругой покинул родину. Семья перебралась в Россию, где официально получила статус беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония сочла падение дронов необходимой ценой конфликта. Заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. Кремль заявил, что знает маршруты украинских дронов через Прибалтику.

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    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    30 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС
    Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр экономического развития России Максим Решетников отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Южно-Кавказской железной дороге, напомнив о преимуществах участия Еревана в ЕАЭС и торговли с Россией.

    «Заявления премьер-министра Армении о Южно-Кавказской железной дороге – повод напомнить о значимых преимуществах, которые получает экономика этой страны благодаря участию в ЕАЭС в целом и торговле с Российской Федерацией, в частности», – передает РИА «Новости» слова Решетникова.

    Он отметил, что с 2015 года армянский экспорт в страны Евразийского экономического союза вырос более чем в 13 раз – с 240 млн до 3,2 млрд долларов.

    Более 80% традиционного экспорта страны поставляется на рынки ЕАЭС. При этом доля Армении в совокупном товарообороте России не превышает 0,9%, а для других государств союза этот показатель еще ниже.

    Россия также поставляет Армении газ по льготной цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, что позволяет Еревану экономить около 120 млн долларов ежегодно.

    «Поэтому говоря о вступлении в Европейский союз, поисках каких-то «альтернатив» ЕАЭС – нужно учитывать в первую очередь экономическую картину «на земле», – заявил Решетников.

    Министр добавил, что, по экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации – ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%. Это произойдет за счет восстановления таможенного и иных видов контроля на границе, прекращения автоматического признания армянских документов на товары и роста логистических издержек.

    Решетников напомнил, что благодаря пониженным пошлинам (30%) на газ – Армения экономит 120 млн долларов ежегодно.

    Комментируя ситуацию с Южно-Кавказской железной дорогой, министр Решетников указал на то, что Россия инвестировала в предприятие более 30 млрд рублей, закупила новые составы и развивает инфраструктуру. В случае одностороннего пересмотра обязательств Москва будет иметь основания требовать компенсации ущерба. Министр экономразвития подчеркнул, что ЕАЭС успешно развивался до вступления Армении и продолжит существовать без нее в случае выхода страны из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил  возможность судебного спора вокруг Южно-Кавказской железной дороги. Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД и заявил о возможности легко заместить поставки из республики.

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    31 июля 2026, 05:47 • Новости дня
    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot

    FT: Трамп не готов передать Украине лицензию на ЗРК Patriot

    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    Трамп заявил, что еще не решил, разрешит ли Украине производить ракеты-перехватчики класса «земля-воздух» Patriot, что ставит под сомнение, согласится ли Вашингтон с одним из главных приоритетов Киева.

    Президент США заявил в телефонном интервью FInancial Times (FT) в четверг, что он «не уверен» в готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, добавив, что «мы рассматриваем этот вопрос».

    «Это совершенно необычное оружие, и... нам нужно быть несколько осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы обычно не лицензируем оборудование», – сказал Трамп.

    Комментарии Трампа прозвучали через два дня после его встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский назвал встречу «хорошей» и сказал, что они с Трампом обсудили «производство ракет-перехватчиков Patriot и несколько других идей».

    В начале июля на саммите НАТО в Турции президент США заявил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot. После встречи в Белом доме во вторник президент Украины заявил, что Трамп «согласился с тем, что он предоставит нам лицензии».

    Зеленский также добавил, что недавно встречался с производителями системы Patriot: «У меня была встреча с представителями производства...Я надеюсь, что мы займемся совместным производством. Это очень важно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Зеленский попросил у США 300 ракет Patriot. Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot.

    Американский президент заявил FT, что Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину, чтобы добиться мира.

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    30 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Новак поручил поддержать пострадавших от атак на склады маркетплейса предпринимателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство готовит комплекс мер для оказания оперативной помощи продавцам компании «РВБ», чьи товары пострадали из-за воздушных атак на логистические комплексы, сообщили в кабмине.

    Вице-премьер Александр Новак провел заседание правительственной подкомиссии по повышению устойчивости экономики, говорится в сообщении правительства в Max. Главной темой обсуждения стала поддержка партнеров компании «РВБ» (объединенной компании Wildberries & Russ), понесших убытки в результате повреждения складов.

    «Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу», – заявил Новак.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников выделил три главные задачи для возобновления работы продавцов. По его словам, необходимо восстановить логистические цепочки, помочь поставщикам возобновить деятельность и принять системные меры для повышения устойчивости поставок.

    Минэкономразвития, Минфину, ФНС и Центробанку поручено до 10 августа представить в правительство проекты нормативных актов для запуска механизмов поддержки.

    Ранее Кремль высоко оценил решение Wildberries поддержать пострадавших продавцов. WB Банк предоставил предпринимателям отсрочки по кредитам.

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    30 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    В МЭР предрекли Армении потерю дешевого газа вне ЕАЭС

    Решетников заявил о невозможности поставок дешевого газа Армении вне ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Армения не сможет рассчитывать на сопоставимые цены на газ за пределами ЕАЭС, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    По словам Решетникова, поиск руководством закавказской республики новых партнеров чреват серьезными экономическими последствиями, передает ТАСС.

    Министр экономического развития Максим Решетников прокомментировал недавние слова премьер-министра Никола Пашиняна о смене вектора развития Армении.

    «ЕАЭС является не только ключевым рынком сбыта, но и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики», – подчеркнул глава ведомства. Он напомнил, что сейчас союзники покупают топливо по 177,5 доллара за тыс. кубометров.

    По словам министра, рыночная стоимость в Европе превышает 600 долларов за тысячу кубометров, поэтому действующие условия представляют собой прямое субсидирование. Ежегодная выгода Еревана достигает 1 млрд долларов, и альтернативные поставщики вряд ли предложат сопоставимые тарифы.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

    Премьер-министр республики Никол Пашинян подтвердил намерение продолжить работу в рамках евразийского объединения до окончательного выбора вектора интеграции.

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    30 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Росфинмониторинг: Ограничения против Дурова не коснулись Telegram
    Росфинмониторинг: Ограничения против Дурова не коснулись Telegram
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничительные меры в отношении Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) не затрагивают работу Telegram в качестве юридического лица, сообщили в Росфинмониторинге.

    В ведомстве пояснили, что финансовые организации обязаны блокировать счета лиц из специального перечня, передает РИА «Новости».

    «В то же время законодательством предусмотрены гуманитарные выплаты из указанных средств, в том числе на обеспечение жизнедеятельности физического лица и членов его семьи», – отметили в ведомстве.

    В пресс-службе дополнительно подчеркнули, что введенные санкции касаются исключительно физического лица. Сама платформа Telegram продолжает функционировать без ограничений со стороны финансовой разведки.

    Напомним, Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

    Накануне ФСБ объявила бизнесмена в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.

    Данный статус не ограничивает рядовых пользователей в использовании платных опций платформы.

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    31 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева

    Захарова заявила о гибкости швейцарского нейтралитета в сторону Киева

    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Гибкий нейтралитет» Швейцарии прогнулся в 1940-х в сторону гитлеровской Германии, а сейчас гнется в сторону Киева и Брюсселя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Швейцарский нейтралитет меняет направление в зависимости от выгоды, написала Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на нежелание правительства Швейцарии законодательно закреплять нейтральный статус государства.

    «Правительство страны, 400 лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом свое благосостояние, объясняет гражданам, что записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придется соблюдать. Сказать, что это дно, – значит обидеть океан», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны швейцарский национальный банк купил у германского Рейхсбанка золота на 1,2 млрд франков. Финансовая система страны стала частью германской военной машины. Кроме того, в 1938 году Берн попросил Берлин ставить в паспортах немецких евреев букву «J», чтобы пограничники могли их выявлять. С 1942 года граница для еврейских беженцев была закрыта, добавила она.

    По словам представителя МИД, сейчас швейцарский «гибкий нейтралитет» гнется в сторону Киева и Брюсселя, как в 1940-х годах он был направлен в сторону Берлина ради золота и рынка. Именно поэтому Федеральный совет возражает против конституционной формулировки, ведь тогда нейтралитет придется соблюдать, пояснила Захарова.

    С точки зрения международного права позиция Берна несостоятельна, подчеркнула дипломат. Согласно Гаагским конвенциям 1907 года, постоянный нейтралитет не может быть гибким и требует одинакового применения ограничительных мер ко всем воюющим сторонам. Синхронизация санкций со списками ЕС, финансирующего киевский режим, юридически означает отсутствие нейтралитета, резюмировала представитель ведомства.

    Посол России в Берне Сергей Гармонин указал на разрушение независимого статуса Швейцарии из-за поддержки западных санкций.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский констатировал полную утрату Швейцарией нейтралитета.

    Швейцарские власти начали активную интеграцию в различные военные инициативы Европы.

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    31 июля 2026, 00:04 • Новости дня
    Полиция Сербии начала поиски пропавшей в стране россиянки

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Сербии запустила масштабные поиски россиянки из Петербурга 27-летней Людмилы Турковой, родственники и подруги которой в конце июля потеряли с ней связь.

    Сербские правоохранители приступили к активным розыскным мероприятиям после исчезновения россиянки Людмилы Турковой, передает РИА «Новости». Обращение от обеспокоенных близких женщины поступило 29 июля.

    «Поступило заявление о пропаже данного лица. Ведется работа по ее поиску», – сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Сербии.

    Представители посольства России в Белграде подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с местными компетентными ведомствами. Дипломаты внимательно следят за развитием ситуации и оказывают необходимое содействие.

    Как рассказала подруга пропавшей Дарья, вечером 25 июля 27-летняя девушка собиралась пойти в ночной клуб в муниципалитете Палилула, о чем и сообщила подруге.

    «Людмила отправила последнее сообщение около 23.00. Была ли она в клубе –  неизвестно, но домой она не вернулась и на звонки не отвечает», – рассказала  Дарья «Комсомольской правде».

    Мать Людмилы Юлия в разговоре с 360 сообщила, что дочь была в двухнедельной турпоездке, приехала в Сербию навестить подруг, которые жили там два месяца.

    «Прислала мне сообщение, что она гуляет с девочками, все у нее хорошо и завтра позвонит. Это было в 23.20. Куда она собиралась, не знаю. Она больше общалась с девочками, чем со мной», – рассказал мать.

    По ее словам, и она, и подруги обратились в полицию. Заявление приняли и назначили следователя, но в Белграде должны получить заявление от Интерпола, прежде чем начать действовать.

    «Поэтому мне нужно, чтобы наши полицейские действовали быстрее и не затягивали. Негласно мне сказали, что это может занять от 15 до 20 дней, что очень долго», – сказала Юлия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты призвали россиян не ждать прежней безопасности за рубежом. Директор консульского департамента МИД Алексей Климов напомнил об угрозе задержаний россиян в государствах Евросоюза. Россиянка впала в кому на Бали после местного вина.

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    30 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам

    Эксперты раскрыли механизм информационной войны Запада против России

    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Неудачи ВСУ на поле боя сопровождаются усилением информационной войны против России. Запад задействует для этого СМИ, спецслужбы, сеть профильных структур и украинский ЦИПсО, пытаясь повлиять на российское общество и политическую систему. Однако эти попытки обречены на провал, поскольку Россия уже выработала механизмы противодействия подобным кампаниям. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Механика инфовойны: опыт противостояния России и Запада».

    «В информационной войне против России задействован практически весь арсенал западных государств – СМИ, спецслужбы, украинский ЦИПсО и российская несистемная оппозиция», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в этой работе участвуют созданная при ЕС группа East StratCom Task Force, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), подразделение ЦРУ Russia House, а также профильные структуры Франции, Польши и других стран.

    По оценке эксперта, главная задача этой кампании – убедить аудиторию в том, что Россия якобы терпит поражение, а Украина добивается успехов. «Киев преподносит как собственные достижения результаты, которые обеспечиваются поддержкой Европы и НАТО. Запад подстраивает под информационную логику даже боевые действия, стремясь добиться прежде всего психологического эффекта», – отметил Данилин.

    Он считает, что нынешняя активизация информационного давления связана с отсутствием успехов Украины на фронте. По его словам, противник пытается воздействовать на российское общество в период электоральных кампаний, сформировать представление о недовольстве населения и тем самым подорвать устойчивость политической системы.

    При этом реальные процессы, продолжил аналитик, опровергают ключевые тезисы западной пропаганды. «Российская экономика адаптировалась к санкциям, экспорт нефти переориентирован на азиатские рынки, сотрудничество с Китаем и Индией развивается, а БРИКС объединяет уже более половины населения планеты. Одновременно отечественный ВПК наращивает выпуск современных вооружений, а Силы беспилотных систем насчитывают 87 тыс. контрактников. Важнейшим фактором остается консолидация российского общества вокруг власти», – пояснил он.

    Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что в основе нынешней информационной кампании лежат те же методы, которые использовались Западом еще в годы холодной войны.

    «Публикации о якобы «поражении» России выходят словно под копирку. Отзеркаливание – один из классических приемов западной пропаганды, когда аудитории последовательно навязывается картина, противоположная реальности», – сказал депутат.

    По его мнению, Россия уже извлекла уроки из событий конца XX века. «Мы не допустим повторения сценария 35-летней давности. Можно быть спокойными за российских военных, ученых и оборонно-промышленный комплекс. Наша задача – учитывать исторический опыт и не повторять прежних ошибок», – подчеркнул парламентарий.

    Фейки против фактов

    Одним из главных инструментов информационной войны директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов назвал распространение фейков. По его словам, Киев систематически продвигает тезисы, которые расходятся с объективными данными.

    В качестве примера он привел заявления о якобы скрытой мобилизации в нашей стране. «В России единожды проводилась частичная мобилизация, а основу группировки составляют контрактники. Только по итогам 2025 года контракты с Минобороны заключили более 422 тыс. человек. При этом на Украине ежемесячно принудительно мобилизуют от 15 до 20 тыс. человек, а конфликты с сотрудниками ТЦК давно стали привычным явлением», – сказал эксперт.

    По словам Асафова, украинские власти также предпочитают замалчивать факты, которые не вписываются в официальную информационную повестку. В частности, речь идет о потере выхода к Азовскому морю, создании сухопутного маршрута в Крым и других изменениях, которые Киев не может оспорить.

    Отдельным элементом информационной кампании эксперт назвал регулярное завышение эффективности украинской системы ПВО. «С начала спецоперации ВС России нанесли свыше 250 тыс. ударов по территории Украины. При этом доля сбитых российских ракет составляет около 35%, несмотря на заявления Киева о значительно более высокой результативности. В то же время российские средства ПВО нейтрализовали более 95% украинских беспилотников», – отметил он.

    По мнению Асафова, реальные экономические показатели Украины также противоречат создаваемому в западных СМИ образу устойчивого государства. Он напомнил, что на Украине насчитывается около 14,6 тыс. средних и крупных предприятий, при этом российские войска поразили уже свыше 3,6 тыс. из них, включая объекты военно-промышленного комплекса. Кроме того, в стране прекратили работу все шесть нефтеперерабатывающих заводов.

    «Дефицит украинского бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 18,5% ВВП и покрывается исключительно за счет внешнего финансирования. Государственный долг уже превысил 212 млрд долларов и достиг более 100% ВВП», – добавил он.

    Отдельно эксперт обратил внимание на то, что специальная военная операция не оказала негативного влияния на функционирование российских политических институтов. «В России в штатном режиме проходят выборы всех уровней, включая президентскую кампанию. Поэтому тезисы о кризисе российской государственности не находят подтверждения в реальности», – заключил Асафов.

    Иммунитет к информационному давлению

    Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов назвал Украину полигоном для отработки физических, экономических и когнитивных технологий давления на Россию. Вместе с тем, отметил он, в последние годы в стране были приняты меры, ограничивающие возможности дистанционного воздействия на граждан.

    «Сегодня украинские мошеннические сети все активнее переориентируются на европейские страны. После завершения специальной военной операции они окончательно переключатся на тех, кто долгие годы их финансировал, обучал и курировал», – считает политолог.

    О технологиях дискредитации, деморализации и дезорганизации российского общества рассказал директор Центра когнитивной обороны НГЛУ Сергей Нешков. В качестве примера он привел Петербургский международный экономический форум, во время которого, по его словам, западные и украинские структуры одновременно распространяли негативные информационные материалы и сопровождали их атаками беспилотников, стремясь создать нужную медийную картину.

    «Военного эффекта подобные действия не дают. Их задача – создать необходимое психологическое впечатление и повлиять на общественные настроения», – отметил эксперт.

    По мнению Нешкова, главным способом противодействия подобным технологиям остается информирование общества. «Когда люди понимают, как работают подобные механизмы воздействия, они перестают быть их объектами. Это лишает противника возможности использовать российских граждан, что называется, втемную», – заключил аналитик.

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    30 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Правительство направило 2,6 млрд рублей на создание трех самолетов Ил-114-300

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественные авиастроители получат дополнительное финансирование для завершения сборки первых трех серийных пассажирских лайнеров Ил-114-300, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    На эти цели будет выделено 2,6 млрд рублей, передает ТАСС.

    «Правительство дополнительно направит в текущем году два миллиарда 600 миллионов рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300. Эти решения обеспечат динамичную загрузку как промышленных предприятий, так и постепенное обновление парка авиационной техники российских авиакомпаний самолетами отечественного производства», – подчеркнул председатель правительства.

    Ранее президент России Владимир Путин одобрил выделение средств из ФНБ на производство восьми самолетов Ил-114-300.

    В мае опытный образец воздушного судна совершил серию испытательных полетов в условиях Арктики.

    В прошлом году глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал снижение стоимости одного такого лайнера до 2,6 млрд рублей.

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