В Тверской области пропал доцент МГУ Кржевов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кржевов пропал 26 июля на Селигере, он отдыхал в отеле вместе с сыном и внуком, пояснил Козырев РИА «Новости».

«Утром он вышел из гостиницы с пакетом, судя по камерам видеонаблюдения, возможно, хотел пойти искупаться, может быть, отправился в лес. К сожалению, с тех пор он в гостиницу не возвращался. Сын там находится и занимается поисковыми работами», – добавил собеседник.

О ситуации уже доложили ректору МГУ Виктору Садовничему. Руководитель вуза направил обращение врио губернатора Тверской области Виталию Королеву, который распорядился оказать всю необходимую поддержку. В настоящее время в поисковой операции задействованы коптеры и тепловизоры.

В начале июля следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи пятилетнего мальчика под Тверью.

В декабре мужчину и его сына, пропавших в лесу в Ленобласти, нашли живыми.