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    Латвийские националисты осрамились на борьбе с азиатами и африканцами
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    Премьер Венгрии сообщил о риске полной остановки АЭС «Пакш»
    Трамп отказал Зеленскому в просьбе дать 300 ракет Patriot на зиму
    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня

    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой*» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    31 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук выразил удивление последствиями ударов украинских беспилотников по Петербургу во время своего визита в Россию.

    Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время поездки в Петербург в июне не предполагал столкнуться с результатами атак по городу, передает РИА «Новости».

    Американский делегат участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», – рассказал Кук. В день происшествия он как раз шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа в Зимнем дворце.

    Вспоминая о своем визите, заокеанский гость высоко оценил состояние архитектуры и общую атмосферу Петербурга. По его словам, город сейчас выглядит прекраснее, чем когда-либо.

    Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о масштабных атаках украинских беспилотников на Петербург во время ПМЭФ.

    Глава американской делегации Родни Кук назвал Петербург одним из лучших творений человечества.

    Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал атаки БПЛА ВСУ на Петербург.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    31 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Экс-депутат Туртиайнен заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны активно применяют северные воздушные коридоры для запуска беспилотников с боеприпасами по российской территории вопреки официальным запретам Хельсинки, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    «Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», – заявил РИА «Новости» переехавший в РФ общественный деятель.

    Правоохранители Финляндии с конца марта неоднократно фиксировали появление неизвестных беспилотников. Расследования подтвердили украинское происхождение обнаруженных дронов. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Ано Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из рядов «Истинных финнов» в 2021 году он основал партию «Власть принадлежит народу».

    Новое политическое объединение выступало против членства в НАТО и поддерживало сохранение связей с Москвой. В конце 2025 года политик вместе с супругой покинул родину. Семья перебралась в Россию, где официально получила статус беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония сочла падение дронов необходимой ценой конфликта. Заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. Кремль заявил, что знает маршруты украинских дронов через Прибалтику.

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    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    30 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС
    Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр экономического развития России Максим Решетников отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Южно-Кавказской железной дороге, напомнив о преимуществах участия Еревана в ЕАЭС и торговли с Россией.

    «Заявления премьер-министра Армении о Южно-Кавказской железной дороге – повод напомнить о значимых преимуществах, которые получает экономика этой страны благодаря участию в ЕАЭС в целом и торговле с Российской Федерацией, в частности», – передает РИА «Новости» слова Решетникова.

    Он отметил, что с 2015 года армянский экспорт в страны Евразийского экономического союза вырос более чем в 13 раз – с 240 млн до 3,2 млрд долларов.

    Более 80% традиционного экспорта страны поставляется на рынки ЕАЭС. При этом доля Армении в совокупном товарообороте России не превышает 0,9%, а для других государств союза этот показатель еще ниже.

    Россия также поставляет Армении газ по льготной цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, что позволяет Еревану экономить около 120 млн долларов ежегодно.

    «Поэтому говоря о вступлении в Европейский союз, поисках каких-то «альтернатив» ЕАЭС – нужно учитывать в первую очередь экономическую картину «на земле», – заявил Решетников.

    Министр добавил, что, по экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации – ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%. Это произойдет за счет восстановления таможенного и иных видов контроля на границе, прекращения автоматического признания армянских документов на товары и роста логистических издержек.

    Решетников напомнил, что благодаря пониженным пошлинам (30%) на газ – Армения экономит 120 млн долларов ежегодно.

    Комментируя ситуацию с Южно-Кавказской железной дорогой, министр Решетников указал на то, что Россия инвестировала в предприятие более 30 млрд рублей, закупила новые составы и развивает инфраструктуру. В случае одностороннего пересмотра обязательств Москва будет иметь основания требовать компенсации ущерба. Министр экономразвития подчеркнул, что ЕАЭС успешно развивался до вступления Армении и продолжит существовать без нее в случае выхода страны из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил  возможность судебного спора вокруг Южно-Кавказской железной дороги. Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД и заявил о возможности легко заместить поставки из республики.

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    31 июля 2026, 05:47 • Новости дня
    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot

    FT: Трамп не готов передать Украине лицензию на ЗРК Patriot

    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    Трамп заявил, что еще не решил, разрешит ли Украине производить ракеты-перехватчики класса «земля-воздух» Patriot, что ставит под сомнение, согласится ли Вашингтон с одним из главных приоритетов Киева.

    Президент США заявил в телефонном интервью FInancial Times (FT) в четверг, что он «не уверен» в готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, добавив, что «мы рассматриваем этот вопрос».

    «Это совершенно необычное оружие, и... нам нужно быть несколько осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы обычно не лицензируем оборудование», – сказал Трамп.

    Комментарии Трампа прозвучали через два дня после его встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский назвал встречу «хорошей» и сказал, что они с Трампом обсудили «производство ракет-перехватчиков Patriot и несколько других идей».

    В начале июля на саммите НАТО в Турции президент США заявил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot. После встречи в Белом доме во вторник президент Украины заявил, что Трамп «согласился с тем, что он предоставит нам лицензии».

    Зеленский также добавил, что недавно встречался с производителями системы Patriot: «У меня была встреча с представителями производства...Я надеюсь, что мы займемся совместным производством. Это очень важно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Зеленский попросил у США 300 ракет Patriot. Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot.

    Американский президент заявил FT, что Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину, чтобы добиться мира.

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    30 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Новак поручил поддержать пострадавших от атак на склады маркетплейса предпринимателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство готовит комплекс мер для оказания оперативной помощи продавцам компании «РВБ», чьи товары пострадали из-за воздушных атак на логистические комплексы, сообщили в кабмине.

    Вице-премьер Александр Новак провел заседание правительственной подкомиссии по повышению устойчивости экономики, говорится в сообщении правительства в Max. Главной темой обсуждения стала поддержка партнеров компании «РВБ» (объединенной компании Wildberries & Russ), понесших убытки в результате повреждения складов.

    «Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу», – заявил Новак.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников выделил три главные задачи для возобновления работы продавцов. По его словам, необходимо восстановить логистические цепочки, помочь поставщикам возобновить деятельность и принять системные меры для повышения устойчивости поставок.

    Минэкономразвития, Минфину, ФНС и Центробанку поручено до 10 августа представить в правительство проекты нормативных актов для запуска механизмов поддержки.

    Ранее Кремль высоко оценил решение Wildberries поддержать пострадавших продавцов. WB Банк предоставил предпринимателям отсрочки по кредитам.

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    30 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    В МЭР предрекли Армении потерю дешевого газа вне ЕАЭС

    Решетников заявил о невозможности поставок дешевого газа Армении вне ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Армения не сможет рассчитывать на сопоставимые цены на газ за пределами ЕАЭС, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    По словам Решетникова, поиск руководством закавказской республики новых партнеров чреват серьезными экономическими последствиями, передает ТАСС.

    Министр экономического развития Максим Решетников прокомментировал недавние слова премьер-министра Никола Пашиняна о смене вектора развития Армении.

    «ЕАЭС является не только ключевым рынком сбыта, но и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики», – подчеркнул глава ведомства. Он напомнил, что сейчас союзники покупают топливо по 177,5 доллара за тыс. кубометров.

    По словам министра, рыночная стоимость в Европе превышает 600 долларов за тысячу кубометров, поэтому действующие условия представляют собой прямое субсидирование. Ежегодная выгода Еревана достигает 1 млрд долларов, и альтернативные поставщики вряд ли предложат сопоставимые тарифы.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

    Премьер-министр республики Никол Пашинян подтвердил намерение продолжить работу в рамках евразийского объединения до окончательного выбора вектора интеграции.

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    31 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева

    Захарова заявила о гибкости швейцарского нейтралитета в сторону Киева

    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Гибкий нейтралитет» Швейцарии прогнулся в 1940-х в сторону гитлеровской Германии, а сейчас гнется в сторону Киева и Брюсселя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Швейцарский нейтралитет меняет направление в зависимости от выгоды, написала Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на нежелание правительства Швейцарии законодательно закреплять нейтральный статус государства.

    «Правительство страны, 400 лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом свое благосостояние, объясняет гражданам, что записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придется соблюдать. Сказать, что это дно, – значит обидеть океан», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны швейцарский национальный банк купил у германского Рейхсбанка золота на 1,2 млрд франков. Финансовая система страны стала частью германской военной машины. Кроме того, в 1938 году Берн попросил Берлин ставить в паспортах немецких евреев букву «J», чтобы пограничники могли их выявлять. С 1942 года граница для еврейских беженцев была закрыта, добавила она.

    По словам представителя МИД, сейчас швейцарский «гибкий нейтралитет» гнется в сторону Киева и Брюсселя, как в 1940-х годах он был направлен в сторону Берлина ради золота и рынка. Именно поэтому Федеральный совет возражает против конституционной формулировки, ведь тогда нейтралитет придется соблюдать, пояснила Захарова.

    С точки зрения международного права позиция Берна несостоятельна, подчеркнула дипломат. Согласно Гаагским конвенциям 1907 года, постоянный нейтралитет не может быть гибким и требует одинакового применения ограничительных мер ко всем воюющим сторонам. Синхронизация санкций со списками ЕС, финансирующего киевский режим, юридически означает отсутствие нейтралитета, резюмировала представитель ведомства.

    Посол России в Берне Сергей Гармонин указал на разрушение независимого статуса Швейцарии из-за поддержки западных санкций.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский констатировал полную утрату Швейцарией нейтралитета.

    Швейцарские власти начали активную интеграцию в различные военные инициативы Европы.

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    31 июля 2026, 00:04 • Новости дня
    Полиция Сербии начала поиски пропавшей в стране россиянки

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Сербии запустила масштабные поиски россиянки из Петербурга 27-летней Людмилы Турковой, родственники и подруги которой в конце июля потеряли с ней связь.

    Сербские правоохранители приступили к активным розыскным мероприятиям после исчезновения россиянки Людмилы Турковой, передает РИА «Новости». Обращение от обеспокоенных близких женщины поступило 29 июля.

    «Поступило заявление о пропаже данного лица. Ведется работа по ее поиску», – сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Сербии.

    Представители посольства России в Белграде подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с местными компетентными ведомствами. Дипломаты внимательно следят за развитием ситуации и оказывают необходимое содействие.

    Как рассказала подруга пропавшей Дарья, вечером 25 июля 27-летняя девушка собиралась пойти в ночной клуб в муниципалитете Палилула, о чем и сообщила подруге.

    «Людмила отправила последнее сообщение около 23.00. Была ли она в клубе –  неизвестно, но домой она не вернулась и на звонки не отвечает», – рассказала  Дарья «Комсомольской правде».

    Мать Людмилы Юлия в разговоре с 360 сообщила, что дочь была в двухнедельной турпоездке, приехала в Сербию навестить подруг, которые жили там два месяца.

    «Прислала мне сообщение, что она гуляет с девочками, все у нее хорошо и завтра позвонит. Это было в 23.20. Куда она собиралась, не знаю. Она больше общалась с девочками, чем со мной», – рассказал мать.

    По ее словам, и она, и подруги обратились в полицию. Заявление приняли и назначили следователя, но в Белграде должны получить заявление от Интерпола, прежде чем начать действовать.

    «Поэтому мне нужно, чтобы наши полицейские действовали быстрее и не затягивали. Негласно мне сказали, что это может занять от 15 до 20 дней, что очень долго», – сказала Юлия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты призвали россиян не ждать прежней безопасности за рубежом. Директор консульского департамента МИД Алексей Климов напомнил об угрозе задержаний россиян в государствах Евросоюза. Россиянка впала в кому на Бали после местного вина.

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    30 июля 2026, 22:33 • Новости дня
    Медведев назвал самого дефицитного в российском кино героя

    Медведев: Самый дефицитный в российском кино герой – успешный семейный человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Российскому кинематографу необходимо активнее использовать образ успешного семейного человека при создании контента, заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Образ нормального человека, успешного семейного человека, действительно должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом, так сказать, творческом жанре при создании любого контента», – цитирует РИА «Новости» Медведева в ходе общения с участниками молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области.

    Политик признался, что современные картины о Великой Отечественной войне ему не очень нравятся.

    «Аккуратно скажу, чтобы никого не обидеть. Мне очень мало нравится из того, что снимается сегодня о Великой Отечественной войне. <...> Они красивые, там пули красиво летают, хорошо бегают, что-то взрывается, а правды жизни нет», – отметил он.

    Медведев добавил, что фильмы, которые снимались в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века были гораздо ближе к жизни, к тому же их снимали фронтовики, те, кто знал войну.

    «Там не было спецэффектов, но там была правда», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ефремов и Козловский решили сыграть в фильме «Отец. Еще отец». Режиссер Бондарчук допустил замену живых актеров искусственным интеллектом. Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал.

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    30 июля 2026, 23:52 • Новости дня
    Бурляев призвал Лунгина не снимать рэпера Хаски в роли Лермонтова

    Бурляев отговорил Лунгина снимать рэпера Хаски в роли Лермонтова

    Бурляев призвал Лунгина не снимать рэпера Хаски в роли Лермонтова
    @ Vladimir Zhabrikov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист России Николай Бурляев публично раскритиковал выбор рэпера Хаски на главную роль в новом фильме Павла Лунгина о Михаиле Лермонтове.

    Режиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев на творческой встрече выразил несогласие с выбором главного исполнителя роли в фильме Павла Лунгина. Месяцем ранее стало известно о планах режиссера снять рэпера Хаски в образе русского поэта Лермонтова, передает РИА «Новости».

    «Если Паша это хочет делать... Паша, я тебе это не советую», – заявил Бурляев, комментируя кастинг.

    По мнению народного артиста, современные экранизации часто искажают подлинный образ Лермонтова, представляя его неприятным и горделивым человеком.

    Бурляев подчеркнул, что недавние попытки экранизировать жизнь поэта выглядят как издевательство.

    «Это просто попытка расписаться в том, что и мы так же о нем думаем: такой он был неуживчивый, гордый, колкий и неприятный человек. Что вы делаете, братцы? Ну, не надо так бить по нашим пророкам», – добавил он.

    Съемки новой картины Лунгина планируют начать в октябре текущего года, а выход фильма в прокат запланирован на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михалков на ВЭФ рассказал, за что американское кино достойно огромного уважения. Ефремов и Козловский решили сыграть в фильме «Отец. Еще отец». Медведев назвал самого дефицитного в российском кино героя.

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    30 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Захарова назвала ерундой слухи о введении выездных виз для россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова категорически опровергла слухи о планах ведомства ввести выездные визы для граждан страны.

    Подобные публикации в средствах массовой информации не имеют ничего общего с реальностью, подчеркнула она.

    «Это чудовищная ерунда, которая в основном появилась в 2014 году и после 2014 года раз в два-три года, когда люди подзабывают это, вытряхивается в основном через иноагентские СМИ и вбрасывается», – заявила дипломат в беседе с блогером Павлом Костиным.

    Захарова также подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство абсолютно не занимается учетом уехавших россиян. По ее словам, разработка каких-либо ограничительных документов, в том числе касающихся выездных виз, в министерстве не ведется.

    В середине июля Министерство иностранных дел опровергло слухи о введении выездных виз для россиян.

    Несколькими днями ранее Мария Захарова назвала ахинеей публикации о подготовке соответствующего документа.

    В конце прошлого года дипломат заявила о росте числа отказов в выдаче шенгенских виз гражданам России.

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    31 июля 2026, 01:25 • Новости дня
    ФНС заинтересовалась доходами неработающих россиян с дорогими покупками

    РБК: ФНС заинтересовалась неработающими россиянами

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная налоговая служба (ФНС) стала запрашивать у состоятельных неработающих граждан информацию об источниках доходов для оплаты крупных покупок, среди которых яхты, автомобили, квартиры.

    «Трудоспособные, но неработающие граждане, покупающие дорогие авто, яхты и квартиры, начали получать письма от московских налоговиков с предложением пояснить источники доходов», – передает ТАСС со ссылкой на РБК.

    Сотрудники налоговых просят предоставить письменные пояснения и документы, подтверждающие легальность средств на покупку недвижимости и транспортных средств.

    Генеральный директор юридической фирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин рассказал, что таким образом инспекторы тестируют механизм вменения дохода на основании расходов.

    «Пока что это сложная задача, хотя в будущем подобная практика станет массовой», – спрогнозировал эксперт.

    По его словам, в начале 2026 года один из налогоплательщиков в Москве получил требование о предоставлении документов, а затем уведомление о вызове в налоговый орган.

    Инспекторы запросили бумаги, переданные в банки для оформления ипотеки или кредита, и выписки по банковским счетам.

    Налоговая указывает на отсутствие официального заработка для крупных приобретений, предполагая, что недвижимость и автомобили могут сдаваться в аренду. В итоге клиент Ломакина решил не продолжать спор, задекларировал дополнительный доход и подал уточненную декларацию по форме 3-НДФЛ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФНС назвала значительно возросшее число самозанятых россиян. Госдума одобрила отмену штрафов за нулевые декларации. Новак объявил о росте реальных доходов россиян за последние три года.


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    30 июля 2026, 23:27 • Новости дня
    Россиянин Камоцкий впервые нокаутировал соперника на турнире по пощечинам

    Россиянин Камоцкий нокаутировал соперника на турнире по пощечинам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский спортсмен Василий Камоцкий, известный как Пельмень, одержал яркую победу над польским оппонентом Давидом Залевским на турнире по пощечинам Power Slap в Сербии.

    Российский боец Камоцкий отправил противника в нокдаун первым же ударом, а второй привел к нокауту. Это первый подобный успех в карьере россиянина на этих соревнованиях, передает РИА «Новости».

    Спортсмен начал выступления в лиге, основанной главой UFC Дэйной Уайтом, в июне 2024 года. Тогда он оказался сильнее поляка Камила Марусажа. Впоследствии боец два раза сходился с американцем Коа Вирнесом.

    В январе 2025 года россиянин выиграл второй поединок решением судей, получив чемпионский титул. Однако позже он уступил пояс брату соперника Дейну Вирнесу.

    Сразу после триумфа над Залевским победитель Камоцкий бросил вызов действующему чемпиону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Мурат Гассиев нокаутом защитил титул чемпиона WBA.


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