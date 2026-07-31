Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

Tекст: Денис Тельманов

Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой*» (запрещена в РФ).

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.