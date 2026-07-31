Власти Нью-Йорка обвинили платформу Kalshi в нелегальном игорном бизнесе

Прокуратура Нью-Йорка подала иск против рынка предсказаний Kalshi за ставки

Tекст: Мария Иванова

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк обвинила онлайн-портал Kalshi в ведении нелегального игорного бизнеса, передает ТАСС.

Совместное заявление сделали губернатор штата Кэти Хокул и генпрокурор Летиция Джеймс. В документе подчеркивается, что платформа работает без необходимой лицензии и не платит налоги.

«Расследование бюро генерального прокурора установило, что рынок предсказаний Kalshi представляет собой нелегальный, нелицензированный игорный бизнес», – говорится в заявлении властей. Отмечается, что сервис создает серьезные риски для жителей штата, в том числе для лиц моложе 21 года. Власти намерены остановить деятельность платформы, конфисковать незаконную прибыль и добиться компенсаций для пользователей.

По мнению Хокул и Джеймс, руководство портала проигнорировало требования закона по защите несовершеннолетних и людей с игровой зависимостью. Они добавили, что ставки на платформе являются азартной игрой, так как результаты событий не зависят от воли участников. Проект Kalshi был запущен в 2021 году и позволяет делать ставки на различные события, став одной из главных подобных площадок в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, платформа Kalshi требует обязательную верификацию личности пользователей. Сенатор Крис Мерфи пообещал внести законопроект о запрете ставок на действия правительства.

Конкурирующий онлайн-букмекер Polymarket ранее закрыл прием ставок на вероятность ядерной войны.