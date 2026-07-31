Глава РЖД сообщил о планах обновить рекорд перевозок с Китаем

Глава РЖД Белозеров сообщил о планах обновить рекорд перевозок с Китаем

Tекст: Дарья Григоренко

Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах холдинга обновить рекорд грузоперевозок с Китаем в 2026 году. Руководитель компании отметил устойчивый рост показателей на восточном направлении, передает ТАСС.

«При этом доля дружественных стран у нас сейчас занимает в объеме перевозки более 93%, растут перевозки с Китаем. Каждый год ставим рекорды, благодаря вашим договоренностям рост постоянный. В этом году прирост на 5,5%, то есть планируем опять обновить рекорд», – подчеркнул Белозеров в ходе доклада главе государства.

Помимо китайского направления, генеральный директор РЖД зафиксировал увеличение объемов транспортировки грузов в сообщении с Белоруссией на 3%, а также со странами Евразийского экономического союза. Одновременно с этим наблюдается резкое падение показателей работы с недружественными государствами. В частности, грузоперевозки с Финляндией сократились почти на 25%, а с Эстонией – на 42%, что делает объемы взаимодействия на этих маршрутах незначительными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о росте двусторонней торговли с Китаем более чем на 10% в 2026 году.

Помощник президента Юрий Ушаков отметил увеличение товарооборота между странами почти до 240 млрд долларов по итогам прошлого года.

РЖД запустили новый сервис контейнерных перевозок между китайской провинцией Чжэцзян и подмосковным терминалом Белый Раст.