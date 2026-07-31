Мерц призвал Испанию и Марокко решить миграционный кризис

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к властям Испании и Марокко с призывом урегулировать миграционный кризис в Сеуте, передает РИА «Новости».
Политик настаивает на необходимости оперативных действий со стороны обоих государств для стабилизации обстановки.
«Испания хочет и должна как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте… От Марокко мы ожидаем, что она незамедлительно примет нелегальных мигрантов обратно», – подчеркивается в официальном заявлении главы правительства ФРГ. Документ был распространен пресс-службой немецкого кабмина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за наплыва мигрантов.
Французское руководство ужесточило проверки на рубежах с соседним государством.
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