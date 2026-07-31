Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко

Эксперт: Опыт Росатома поможет ЕР в развитии малых городов России

Асафов: Развитие малых городов остается одним из приоритетов «Единой России»

Tекст: Алексей Нечаев

«Развитие малых городов остается одним из приоритетов «Единой России». Тема неоднократно поднималась практически на каждом окружном форуме «Есть результат!». Во многих труднодоступных населенных пунктах существует запрос на собственную электрогенерацию. Решение этой задачи способно придать значимый импульс их развитию», – сказал политолог Александр Асафов, член общественного совета госкорпорации Росатом.

По его словам, особая ставка сегодня делается на развитие мобильной энергетики, в частности на размещение малых реакторов в удаленных регионах страны. В этом контексте особое значение приобретает взаимодействие небольших городов с Росатомом.

«Это обоюдовыгодное сотрудничество. Уже сегодня многие предприятия корпорации расположены именно в небольших населенных пунктах, и Росатом крайне ответственно подходит к их модернизации и развитию», – отметил эксперт.

По словам Асафова, деятельность корпорации не ограничивается производственными проектами. Речь идет о многочисленных социальных программах, а также инициативах по привлечению и закреплению молодых специалистов в удаленных регионах. Эту работу дополняют и профильные программы «Единой России», в частности «Земский доктор» и «Земский учитель».

«За долгие годы работы у Росатома накопился богатый опыт не просто присутствия в малых городах, а их комплексного развития. Именно поэтому Алексей Лихачев справедливо говорит о необходимости внимательно изучить эти практики и масштабировать наиболее успешные из них на другие регионы страны», – считает эксперт.

Еще одним драйвером развития удаленных территорий, по мнению Асафова, должен стать переход от развития Северного морского пути к формированию трансарктического транспортного коридора, о необходимости которого также говорил Лихачев.

«Важно понимать, что подобные проекты направлены не только на создание новых логистических маршрутов. Они формируют точки роста, которые становятся основой для инфраструктурного обновления и экономического развития отдаленных территорий», – заключил Асафов.

Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны.

В этой связи глава Росатома Лихачев предложил усилить внимание к модернизации городов с населением от 50 до 80 тыс. человек. Кроме того, он выступил за переход от развития Северного морского пути к формированию трансарктического транспортного коридора для укрепления логистического и транспортного суверенитета страны. Отдельно подчеркивалась значимость развития мобильной малой энергетики для удаленных территорий.