Путин отметил рост зарплат в РЖД более чем на 8%

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства подчеркнул, что несмотря на сокращение персонала, доходы сотрудников растут, передает РИА «Новости».

«Зарплата выросла зато... Больше 8%», – отметил российский лидер.

В свою очередь Олег Белозеров подтвердил эту информацию, уточнив, что сейчас средняя заработная плата в коллективе достигает почти 119 тыс. рублей.

Также в ходе беседы обсуждались успехи компании. Путин назвал РЖД одним из лидеров в стране по росту производительности труда.

По словам главы компании, этот показатель за последние 15 лет увеличился в два раза, а в денежном выражении – в четыре раза.

«Так и есть. Так и есть, вы – один из лидеров, это у вас получается», – отреагировал Путин. Президент добавил, что таких результатов удается достигать благодаря внедрению новой техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор РЖД Олег Белозеров отчитался перед президентом Владимиром Путиным о реализации инвестиционной программы государственной компании.

Глава государства заявил о росте реальных зарплат в российской экономике на 30% за последние пять лет.

В марте число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей выросло до 20.